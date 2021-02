콘셉트, 촬영 및 제작: John Bigelow Taylor와 Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books), 두 사람은 미술, 건축, 주얼리, 골동품 등을 주제로 300권이 넘는 사진집을 공동으로 발표해 왔음





사진설명: 프랑스 철학작가 Gilles Hertzog





출판사: Officina Libraria



뉴욕, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 파리 출신 보석 세공 아티스트 Frédéric Zaavy를 첫 모노그래프이자 John Bigelow Taylor와 Dianne Dubler의 환상적인 사진 작품들이 수록된 "Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy"가 2021년 1월 발표되었다. 본작은 우주의 아름다움을 보석에 새기는 일에 매진했던 아티스트의 다양한 모습을 담고 있다. 스스로를 루이 14세에게 보석을 팔았던 보석상 Jean-Baptiste Tavernier의 유산 계승자로 여겼던 Zaavy는 21세기 Fabergé 콜렉션 부활 당시 전담 세공사로 지정되기도 했다. 그는 자연과 양자 물리학, 철학, 미술, 음악, 문학에 영감을 받은 시적인 감수성을 바탕으로 수많은 소형 보석들을 모아 점묘화와 같은 대담하고 복잡한 작품으로 탈바꿈시켰다.

사진작가인 John Bigelow Taylor와 Dianne Dubler는 미술, 건축, 주얼리, 골동품 등을 주제로 300권이 넘는 사진집을 공동으로 발표해 왔으며, 이번 모노그래프에서 매혹적인 시각적 내러티브를 선보인다. 유명 프랑스 작가 Gilles Hertzog의 사진 설명이 곁들여진 Stardust는 짧은 생애를 살다 간 보석 세공 대가의 강렬한 예술성, 그가 겪은 부침을 담았다. 죽음을 앞둔 시기, 그에 대한 그리움을 담아 내기 위해 기획된 본작은 Zaavy의 모험적이고 위태로웠던 커리어의 어두운 순간을 외면하지 않으면서도 그가 개인적, 직업적으로 긴밀한 관계였던 인물들의 증언들을 수록했다. Taylor와 Dubler의 비주얼 내러티브는 Zaavy의 작업에 초점을 맞추고 그의 창조적 영감, 공방, 국내 환경 속 이미지를 포착했으며 세심한 사진 작업을 거쳐 그의 작품들이 영원히 기억될 수 있도록 했다.

Zaavy에 대한 기억

Zaavy와 가까운 사이이기도 했던 John Bigelow Taylor와 Dianne Dubler는 “Stardust는 Frédéric이 직접 세공하고 또한 사랑했던 다이아몬드 등 그의 작업 세계와 관련된 모든 사항의 근원을 담아냈다. 그는 다이아몬드가 가진 아름다움은 물론 그것이 오랜 시간으로 가득 찬 물질이라는 점에 특히 이끌렸다. (다이아몬드를 보고) 영겁의 시간을 생각한 그는 자신의 남은 생애가 절대 충분치 않을 것이라 생각했다. 사망하기 몇 달 전 그는 우리에게 ‘난 이미 죽었어’라고 고백했지만, 영원히 사는 존재처럼 계속 작업을 이어 나갔다. 그는 종종 자신이 이전에 (죽음을) 경험해 봤으며 언젠가 부활할 것이라고 말하기도 했다”고 밝혔다 - Epilogue, Stardust, p. 205.

Zaavy의 파리 공방에서 수석 세공사로 일했던 Floréal Ercilla는 “이 공방에서 나는 전에 경험하지 못했던 (예술적) 자유를 누리고 새로운 것들을 배울 수 있었다. 그 분은 (예술적으로) 한 발짝 더 나아갈 때마다 우리도 함께 전진할 수 있게 했다. (중략) 공방에는 나 포함 4명의 세공사와 왁스 모델 작업자, 접착 작업자가 1명씩 있었다. 우리는 수 없이 많은 시간을 투입해 전 세계 어느 공방에도 없을 법한 유니크한 작품, 말도 안 되는 상상, 엄청나게 복잡한 작업물을 만들었다. Zaavy는 자신의 직업을 넘어 진정한 공상가였다. 우리는 클로드 모네의 작품에서 영감을 받아 수련이라는 이름의 커프 브레이슬릿을 만들었다. 모든 보석은 0.6캐럿으로 매우 작았지만 색과 빛의 효과로 3밀리미터처럼 커 보였다. 이는 정말 뛰어난 솜씨로 천재적 재능이 있어야 가능한 것이다”고 말했다. - The Five Musketeers, Stardust, p. 31.

생애



Frédéric Zaavy(1964년 파리 태생)는 다이아몬드 거래상 집안 3세대로 태어났다. 국립고등응용예술학교와 국립고등미술학교 등 여러 미술 교육기관에서 수학한 후 가업을 잇는 대신 20세 때 전 세계를 여행하기 시작했다. 동아프리카, 동남아시아, 뉴욕, 텔아비브, 앤트워프, 방콕을 거치며 Zaavy는 자신의 직업이 되는 귀석과 다이아몬드 취급에 대해 배우고 능력을 개발했다.

1994년 파트너인 Lisa Chen과 함께 Daring Enterprise Co.를 설립하고 자신만의 보석 세공 작품을 만들기 시작했다. 2000년에는 첫 번째 공방을 열고 이후 보석 세공의 새로운 기준을 만들어 나갔다. 2007년 뉴욕의 Phillips de Pury & Company에서 전시회를 열었으며 2008년 명품 기업 Fabergé의 전담 세공자가 되어 프랑스 방돔광장 인근에 대형 공방을 열었다. Zaavy는 브랜드 콜렉션 부활 당시 100개의 작품을 전담했으며 이후에도 자신의 독자적 작품들을 제작했다. 2010년 암 선고를 받은 후 John Bigelow Taylor와 Dianne Dubler와 함께 Stardust 제작에 돌입했다.

John Bigelow Taylor와 Dianne Dubler는 뉴욕에 기반을 둔 스틸라이프 사진작가로 주얼리, 건축, 미술, 골동품 등을 주로 다룬다. 세계적 수집가와 박물관, 출판사와의 협업을 통해 300권이 넘는 사진집을 공동으로 발표해 왔으며 주요 작품으로는 Madeleine Albright: Read My Pins: Stories From a Diplomat's Jewel Box (2009); Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry (2003); Inspired Jewelry: From the Collection of The Museum of Arts and Design, Faking It by Kenneth J. Lane, Judith Leiber: The Artful Handbag, The Splendor of Ethnic Jewelry, A Token of Elegance: Cigarette Holders in Vogue 등이 있다. Kubaba Bespoke Books를 설립한 두 사람은 현재 전 세계 개인 고객들을 대상으로 부동산과 예술 작품에 대한 한정판 사진집 제작을 진행 중이다.

Gilles Hertzog는 프랑스 작가, 출판인, 인권운동가로 Bernard-Henri Lévy와 40여년 간 함께 활동해 왔다. 주요 저작으로는 Le Dernier Vénetien, Le Séjour des Dieux, Les Brigades de La Mer 등이 있으며 현재 프랑스 문학지 La Régle du Jeu 편집인으로 재직 중이다.

Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy

사진설명: Gilles Hertzog

촬영 및 제작: John Bigelow Taylor와 Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books)

언어: 영어, 간체 중국어

출판: Officina Libraria, Milan

페이지수: 240

출간: 2021년 1월

Press Contact

Jonathan Marder + Company

Eve Hodgkinson

eve.hodgkinson@gsmltd.net

보도자료 관련 사진:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7e57dfe-7926-4477-85bf-164d779c1ce5



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5b24b47-2bb5-46bf-b725-fe23aa14e5bc