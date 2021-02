John Bigelow Taylor和Dianne Dubler(Kubaba Bespoke Books)担任策划、摄影和制作 John Bigelow Taylor和Dianne Dubler的摄影作品曾被300多本以艺术、建筑、珠宝和文物为主题的书籍所采用。

法国哲学作家Gilles Hertzog执笔

米兰Officina Libraria出版



纽约, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第一本专为巴黎珠宝艺术家Frédéric Zaavy撰写的专著于2021年1月发行,其中包括由John Bigelow Taylor和Dianne Dubler拍摄的精美绝伦的图片。《Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy》介绍了一位努力用宝石来描绘宇宙之美的艺术家。Zaavy认为自己是路易十四的宝石经销商Jean-Baptiste Tavernier传统的继承人,曾被Fabergé选定为21世纪品牌复兴的专属珠宝师。受自然、量子物理、哲学、艺术、音乐和文学的启发,他以诗意的感受力大胆使用成百上千颗细小宝石,创作出精致细密的作品,有如点彩派画家的画作。

摄影师John Bigelow Taylor和Dianne Dubler的作品曾被300多本以艺术、建筑、珠宝和文物为主题的书籍所采用。他们拍摄的图片为这本专著提供了引人入胜的视觉描述。《Stardust》的文字由备受赞誉的法国作家Gilles Hertzog执笔,展现这位英年早逝的珠宝大师的精湛艺术和起伏人生。这本书以Zaavy不久于人世的阶段为背景,收集了在生活和职业方面与他最为亲近的多位盟友的讲述,而且没有回避他充满波折、动荡不安的职业生涯中的那些至暗时刻。Taylor和Dubler的摄影作品从视觉上展现了Zaavy的作品,将反映他创意灵感、工作室和家居设置的画面融入了其他图片当中,而这些影像都是为使这位珠宝师的作品魅力永存而殚精竭虑最终完成的摄影工作的成果。

回忆ZAAVY

摄影师John Bigelow Taylor和Dianne Dubler是Zaavy的朋友,他们曾说过:“星尘是宇宙中所有物质的起源,包括Frédéric用于‘描绘’并被他所深爱的宝石。令他感到着迷的是,宝石不仅外观美丽,而且还能产生时间深处的共鸣。然而,他无畏时间和空间,他认为时空中并没有逻辑性。他以世代为单位来看待时间,并知道自己今生的时光是永远不够的。在他去世前的几个月,他向我们表示,‘我已经死了’,但随后却继续他的工作,就像他将永生一般! 他经常说,他曾有过前世,并且也会有来生。”———摘自“后记”,Stardust第205页。

Zaavy巴黎工作室的首席珠宝师Floréal Ercilla说:“我在任何其他地方都没有感受过这样的自由,我学到了以前从未有人做过的事——无论是我或任何其他人都没有做过。他自己走得越远,他就能让我们也走得更远,[……] 我们这里有四位珠宝师、一位蜡模师和四位镶嵌师。我们制作独特的作品,实现自由不羁的想象,打造出需要数百小时甚至更长时间才能完成的极度复杂的物件。你在世界上任何地方的工作室都不会找到这些。Zaavy是一个纯粹的梦想家;生意对他来说毫不重要。我们以莫奈的画作为灵感,制作了一件名为Les Nymphéas(睡莲)的袖扣链。所有宝石的尺寸均为十分之六,这其实很小,但由于颜色和光的运用,你会感到宝石有三毫米之大。这很了不起;是一项天才之作。” ——摘自“The Five Musketeers”(五剑客),Stardust第31页。

生平

Fréderic Zaavy(1964年生于巴黎),是一个钻石商家族的第三代传人。他接受了典型的法国教育,曾就读多所艺术学校,包括École des Arts Appliqués和École des Beaux Arts。随后他决定不进入家族企业,而是在20岁时开始周游世界。在东非、东南亚、纽约、特拉维夫、安特卫普和曼谷的经历让Zaavy学习并发展了他在宝石和钻石方面的技艺。

1994年,他开始创作独一无二的珠宝款式,与女友Lisa Chen合作,并共同创立了Daring Enterprise Co.。2000年,他建立了自己的第一个工作室,并在随后的几年中为珠宝制作领域确立了新的工艺标准。继2007年在纽约Phillips de Pury & Company举行作品展后,他于2008年成为奢华珠宝品牌Fabergé的专属珠宝师,并由此得以在旺多姆广场附近开办了一间更大的工作室。该品牌的重新推出系列中包括100件珠宝,在此之后,Zaavy继续创作他自己的作品。2010年,得知自己因为患癌而不久于人世之后,他开始加紧与John Bigelow Taylor和Dianne Dubler的合作,以创作Stardust。

John Bigelow Taylor和Dianne Dubler是纽约的静物摄影师,专门从事珠宝、建筑、艺术品和文物的拍摄。他们与世界顶级收藏家、博物馆和出版商合作,已先后为300多册书籍创作了摄影作品,如《Madeleine Albright: Read My Pins: Stories From a Diplomat's Jewel Box》(2009)、《Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry》(2003)、《Inspired Jewelry: From the Collection of The Museum of Arts and Design》、《Faking It》(Kenneth J. Lane著)、《Judith Leiber: The Artful Handbag》、《The Splendor of Ethnic Jewelry》以及《A Token of Elegance: Cigarette Holders in Vogue》。他们目前正作为Kubaba Bespoke Books为世界各地的私人客户制作限量版的地产和收藏品书籍。

Gilles Hertzog是一位法国作家、出版商和人权活动家,与哲学家Bernard-Henri Lévy合作已有40年。他是Le Dernier Vénetien、Le Séjour des Dieux、Les Brigades de La Mer的作者,也是法国文学评论La Régle du Jeu的编辑。

Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy

撰稿:Gilles Hertzog

摄影及制作:John Bigelow Taylor和Dianne Dubler(Kubaba Bespoke Books)

语言:英文和简体中文

出版公司:Officina Libraria(米兰)

页数:240

发布:2021年1月

媒体联系人

Jonathan Marder + Company

Eve Hodgkinson

eve.hodgkinson@gsmltd.net

本通告随附照片可通过以下网站获取:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7e57dfe-7926-4477-85bf-164d779c1ce5



https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b5b24b47-2bb5-46bf-b725-fe23aa14e5bc