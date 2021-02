由 John Bigelow Taylor 和 Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books) 構思、拍攝和製作。Taylor 和 Dubler 為 300 多本以藝術、建築、珠寶和文物為主題的書籍拍攝作品。

紐約, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首本有關巴黎藝術家珠寶師 Frédéric Zaavy 的專著於 2021 年 1 月推出,書中展示 John Bigelow Taylor 和 Dianne Dubler 拍攝的耀眼作品。《Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy》介紹了傾盡全力繪畫珍貴寶石中宇宙之美的藝術家。Zaavy 視自己為路易十四珠寶師 Jean-Baptiste Tavernier 的繼承人,並獲選為 21 世紀復興 Fabergé 的獨家珠寶師。受到自然、量子物理學、哲學、藝術、音樂和文學的啟發,他的詩意洞察力使他創作出包含成千上萬顆微小寶石的精緻作品,宛如點彩畫家的藝術品。

攝影師 John Bigelow Taylor 和 Dianne Dubler 為 300 多本以藝術、建築、珠寶和文物為主題的書籍拍攝作品,今次為這本專著創造出令人著迷的視覺敘事。《Stardust》由著名法國作家 Gilles Hertzog 撰文,揭示這位英年早逝的珠寶大師的精湛技藝和他起伏不定的命運。本書講述他即將面臨的死亡,匯集他最親密盟友(不論是私人生活還是職業生涯)對他的描述,並且沒有迴避他冒險和不穩定職業生涯中的最黑暗時刻。Taylor 和 Dubler 的視覺敘事為 Zaavy 的作品錦上添花,透過艱苦的拍攝過程,使這位珠寶師的作品永生不朽,並且將他的創作靈感、工作室和家庭環境的圖片穿插其中。

對 ZAAVY 的回憶

攝影師兼 Zaavy 的朋友 John Bigelow Taylor 和 Dianne Dubler 說:「《Stardust》是宇宙萬物的起源,包括 Frédéric『繪畫』及深愛的鑽石。鑽石的美及對其深時的共鳴都使他著迷。但他並不畏懼時間和空間,因為這些對他來說都無關緊要。他想到了千百萬年來的時間,並且知道自己在這裡的時光永遠都不夠。在他去世前幾個月,他對我們說:『我已經死了』,然後繼續堅持,好像他會活到永遠一樣! 他常說自己以前來過這裡,總有一天會回來。」 – 摘自《Stardust》第 205 頁「Epilogue」。

Zaavy 巴黎工作室的首席珠寶師 Floréal Ercilla 表示:「我從未在其他地方獲得同樣的自由,並且學到我或其他人從未做過的事情。他走得愈遠,他就讓我們走得愈遠[……]我們只有四位珠寶師、一位蠟模製作師和四位鑲工師。我們製作出獨特的作品、瘋狂的幻想及極其複雜的作品,這些作品需要數百小時或以上的製作時間。全球只有我們這間工作室能做到。Zaavy 是一名純粹的夢想家,並非單純的商人。我們製作出名為 Les Nymphéas(睡蓮)的手環,靈感來自莫奈。選用的所有寶石都為六毫米,雖然很小,但由於顏色和光線的影響,使人以為它們是三毫米。這是一項壯舉,需要天賦才能完成。」– 摘自《Stardust》 31 頁「The Five Musketeers」。

人物簡介

Frédéric Zaavy(生於 1964 年的巴黎)是一個鑽石商人家族的第三代後人。在就讀多所藝術學校(包括 École des Arts Appliqués 和 École des Beaux Arts)後,他決定不加入家族企業,而在 20 歲時開始環遊世界。Zaavy 在東非、東南亞、紐約、特拉維夫、安特衛普和曼谷度過的時光使他學習並發展了他在寶石和鑽石方面的貿易。

1994 年,他開始創作獨一無二的珠寶作品,並與一起創立 Daring Enterprise Co. 的伴侶 Lisa Chen 一起工作。2000 年,他建立自己首間工作室,並於隨後幾年為珠寶製造界奠定新的手工藝標準。2007 年他在紐約 Phillips de Pury & Company 展出作品後,於次年成為奢侈品公司 Fabergé 的獨家珠寶師,使他得以在凡登廣場附近開設更大的工作室。該品牌重新推出的系列中有 100 件作品,隨後 Zaavy 繼續製作自己的作品。2010 年,在得知生命即將被癌症奪去時,他開始積極與 John Bigelow Taylor 和 Dianne Dubler 合作創作《Stardust》。

John Bigelow Taylor 和 Dianne Dubler 是紐約的靜物攝影師,專門從事珠寶、建築、藝術品和文物攝影。他們與全球最重要的收藏家、博物館與出版商合作,為 300 多本書製作攝影作品,這些書籍包括:《Madeleine Albright: Read My Pins: Stories From a Diplomat's Jewel Box》 (2009);《Elizabeth Taylor: My Love Affair with Jewelry》 (2003);《Inspired Jewelry: From the Collection of The Museum of Arts and Design》;《Faking It》(Kenneth J. Lane 著);《Judith Leiber: The Artful Handbag, The Splendor of Ethnic Jewelry》及《A Token of Elegance: Cigarette Holders in Vogue》。他們目前以 Kubaba Bespoke Books 名義為世界各地的私人客戶製作關於莊園和收藏品的限量版書籍。

Gilles Hertzog 是一位法國作家、出版商和人權活動家,與哲學家 Bernard-Henri Lévy 合作了四十年。他是《Le Dernier Vénetien, Le Séjour des Dieux, Les Brigades de La Mer》的作者,以及法國文學期刊《La Régle du Jeu》的編輯。

《Stardust: The Work and Life of Jeweler Extraordinaire Frédéric Zaavy》

由 Gilles Hertzog 撰文

由 John Bigelow Taylor 和 Dianne Dubler (Kubaba Bespoke Books) 拍攝和製作

語言:英文和簡體中文

出版商:米蘭 Officina Libraria

頁數:240

發佈於:2021 年 1 月

