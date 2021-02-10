加州贝克斯菲尔德, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERNATIONAL FRUIT GENETICS LLC（IFG）：经过数年时而激烈的诉讼，IFG终于结束了其在南非西开普省寻求保护其专有葡萄品种的侵权诉讼。

2010年间，IFG与南非帕尔的一家鲜食葡萄种植商以及其他相关的农业实体签订了一系列许可、种植和销售协议。根据协议，这家种植商获得了在南非栽培、种植和营销数种IFG葡萄品种的许可，这项协议几年内得到成功履行。但是，在一次检查中，IFG确定了这家种植商非法栽培了一些超出许可限制的品种，并且在南非授予一种IFG品种保护之前在种植和栽培这个品种。经过进一步调查，IFG确定该种植商在到访IFG创始人之一在加利福尼亚葡萄园时偷走了一部分品种，并将其运到南非，在南非进行了嫁接、栽培和商业种植。

由于该种植商的非法行为，IFG取消了与被许可人的所有协议，并要求该种植商将所有葡萄藤在嫁接处下方砍断，以此停止对所有IFG专有植物材料的使用并销毁所有IFG的专有植物材料。遗憾的是，该种植商拒绝照办，这迫使IFG采取包括冻结银行账户在内的更严厉措施，该种植商还藐视法院审理程序，拒不遵守法院命令。

最终，当种植商清楚地知道IFG正在采取保护其知识产权所需的必要步骤时，同意并遵照要求，将所有IFG品种的葡萄藤在嫁接处以下砍断。

对于IFG和全体植物育种权的所有者来说，该案标志着一个巨大的成功，植物育种权是一种极为宝贵的知识产权形式。对这些权利的尊重使全球育种商能够继续投资，从而确保鲜食葡萄产业拥有光明和充满活力的未来。

“这是一条漫长的道路，我们很高兴走完了这一段路，但我们对此没有遗憾，” IFG首席执行官Andy Higgins表示， “我们的知识产权是我们业务的核心，我们需要保护它们。如果有需要，我们将毫不犹豫地在世界其他地区采取类似行动。”

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