加州貝克斯菲爾德, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- INTERNATIONAL FRUIT GENETICS LLC (IFG) 經過多年的訴訟後，IFG 終於結束侵權訴訟程序，並在當中尋求保護公司在南非西開普敦的專有葡萄品種。

2010 年，IFG 與位於南非帕勒爾的新鮮食用葡萄種植商及其他相關農業實體達成了一系列許可、種植和營銷協議。根據協議，種植商獲授權在南非耕種、種植和營銷幾個 IFG 葡萄品種，而此安排已成功落實多年。然而，在一次檢查中，IFG 確定該種植商在南非授予品種保護前提早耕種部分超出許可限制的品種，並正在種植和傳播 IFG 品種。經過進一步的調查後，IFG 確定該種植商在到訪 IFG 其中一位創辦人的加州葡萄園時偷走一片相關品種的葡萄，然後運到南非，並在當地嫁接、繁殖和進行商業種植。

由於種植商的非法行為，IFG 取消了與該持牌人的所有協議，並要求種植商停止 IFG 專有植物材料的所有使用，同時透過切斷嫁接處下方的所有葡萄藤來摧毀所有 IFG 的專有植物材料。可惜，種植商拒絕依循，迫使 IFG 採取更嚴厲的措施，包括凍結銀行帳戶和因為不遵守法院的命令而藐視法庭程序。

最終，當種植商清楚發現 IFG 正在採取必要措施來保護其知識產權時，種植商後來同意並遵照要求，在所有 IFG 變種中從嫁接處以下切割葡萄藤。

本案為 IFG 及植物育種者權利的所有擁有者帶來驚人成就，這是極有價值的知識產權形式。尊重這些權利使全球育種商能夠繼續投資，確保新鮮食用葡萄產業可享光明而充滿活力的未來。

IFG 行政總裁 Andy Higgins 說：「這是一條漫長的道路，我們很高興最終走到盡頭，但我們沒有遺憾。我們的知識產權是公司業務的核心，必需全力保護。如果需要採取類似行動，我們將毫不猶豫地在世界其他地區採取類似行動。」

如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.ifg.world

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