SAN FRANCISCO, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DroneDeploy , das führende Unternehmen für Drohnendaten, gab heute bekannt, dass es sich über eine Series-E-Finanzierung 50 Millionen US-Dollar beschafft hat. Die Runde wurde von den bestehenden Investoren Energize Ventures und AirTree angeführt mit Beteiligung von Bessemer, Scale, Emergence, Angelpad, Uncork und Frontline Ventures. Mit dieser Finanzierung erzielt DroneDeploy eine Gesamtsumme von 142 Millionen Dollar. Dies ist die höchste Summe, die ein Unternehmen für Drohnendaten bis dato eingeworben hat. Die Investition wird verwendet, um die Produkte des Unternehmens über die Luftbildaufnahme hinaus zu erweitern, die Expansion nach Europa zu beschleunigen und Möglichkeiten für strategische Übernahmen zu prüfen.



DroneDeploy nutzt Drohnen und bodengebundene Kameras, um automatisch visuelle Daten von Baustellen, Betrieben und Anlagen zu erfassen und zu analysieren. Unternehmen aus fast allen Branchen setzen auf kommerzielle Drohnen, insbesondere da COVID-19 und globale Maßnahmen zur sozialen Distanzierung ferngesteuerte, cloudbasierte Lösungen unabdingbar gemacht haben. Mit einem jährlichen Wachstum von 259 % beim Einsatz in Unternehmen bis 2020 und einer noch größeren Akzeptanz durch Fortune-500-Unternehmen aus den Bereichen Energie, Landwirtschaft, Maschinenbau, Immobilien- und Logistikmanagement sowie Versicherungen ist DroneDeploy führend auf dem Markt.

„Wir sehen starken Rückenwind durch zwei Entwicklungen. Der Einsatz von Drohnen in Unternehmen explodiert. Weltweit betreiben die größten Unternehmen der Landwirtschaft, Logistik, des Bauwesens und der Energiewirtschaft Flotten mit Hunderten von Drohnen, die sie mit DroneDeploy verwalten. Um unsere tausenden europäischen Anwender zu unterstützen, eröffnen wir eine EMEA-Niederlassung“, sagte Mike Winn, CEO und Mitgründer von DroneDeploy. „Gleichzeitig digitalisieren die Unternehmen ihre Standorte von innen und außen und erstellen vollständige digitale Zwillinge ihrer Anlagen. Wir haben unsere Drohnentechnologie um die Möglichkeit erweitert, Bilder von bodengebundenen Kameras, die von Menschen oder Robotern bedient werden, aufzunehmen und zu analysieren. Wir werden unsere komplette Digitalisierungsplattform weiter verbessern, um vollständig immersive Umgebungen zu liefern.“

Die Dynamik von DroneDeploy in der Produktentwicklung und bei den gewonnenen Kunden hat das Interesse von Investoren geweckt. „Der gesundheitliche, wirtschaftliche und personelle Druck des letzten Jahres hat die Einführung von Drohnen und Drohnendaten durch Anlagenbesitzer beschleunigt“, sagte John Tough, Managing Partner von Energize Ventures und ein Mitglied im Verwaltungsrat von DroneDeploy. „Wir erwarten ein anhaltendes Wachstum, da die viele Industriezweige die Nutzung von visuellen Daten zur Optimierung von Abläufen ausweiten. Energize investiert weiterhin gerne in DroneDeploy, da es das einzige Unternehmen mit einer Plattform ist, die Baustellen aller Größen erfasst und analysiert – innen und außen, aus jeder Höhe und jedem Winkel –, und über die Skalierbarkeit verfügt, um die Anforderungen schnell wachsender Märkte wie Energie und erneuerbare Energien zu erfüllen.“

Stephen McIntyre, Partner beim in Europa ansässigen Unternehmen Frontline Ventures, ist besonders an dem Vorstoß von DroneDeploy nach Europa interessiert, wo bereits jetzt der zweitgrößte Markt von DroneDeploy liegt. „US-Unternehmen haben in den letzten Jahren ein beispielloses Wachstum im Ausland erlebt, da Softwarekäufer weltweit mit denen in den USA gleichziehen. Frontline Ventures kooperiert mit SaaS-Marktführern, um in Europa Fuß zu fassen. Die Position von DroneDeploy als Marktführer auf dem US-amerikanischen Markt für kommerzielle Drohnen und seine sich schnell erweiternden Fähigkeiten über Drohnen hinaus bringen das Unternehmen in eine Position, wo es seine Führungsposition international erfolgreich festigen kann.“

Um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, hat DroneDeploy vor Kurzem Updates für die Schlüsselfunktionen 360 Walkthrough und Vertical Flight angekündigt, die eine visuelle Datenerfassung von Kameras am Boden und von Drohnen ermöglichen, die vertikal neben einem Bauwerk oder einem Objekt fliegen. DroneDeploy ist weiterhin führend im Bereich Unternehmenssicherheit und hat sowohl die ISO-27001-Zertifizierung als auch das Zertifikat für SOC 2 Type 1 erhalten. Um mehr über DroneDeploy zu erfahren, wenden Sie sich an einen der Experten des Unternehmens oder besuchen Sie den DroneDeploy- Blog .

DroneDeploy ist der führende Anbieter von Drohnendaten auf Enterprise-Niveau. Auf DroneDeploy setzen Marken weltweit ihr Vertrauen. Das Unternehmen erfasst Baustellen, Bauwerke und Anlagen jeder Größe und verwandelt sie in aussagekräftige Erkenntnisse für Branchen wie Bauwesen, Energie und Landwirtschaft. Durch die Erfassung von Innen- und Außendaten ermöglicht DroneDeploy überall auf der Welt professionelles Mapping, 3D-Modellierung und Reporting auf jedem Gerät.

Energize Ventures ist ein Risikokapitalunternehmen mit Sitz in Chicago. Energize arbeitet mit Unternehmern zusammen, um die nächste Generation im Bereich Energie und Industrie voranzubringen, indem es in Innovationen bei Software und Geschäftsmodellen investiert. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat Energize 14 Investitionen in den Bereichen Cybersicherheit, Mobilität, Datenanalytik, betriebliche Effizienz und verteilte Assets getätigt.

AirTree ist ein Risikokapitalfonds mit der Mission, bahnbrechenden australischen und neuseeländischen Technologieunternehmern bei der Verwirklichung ihrer Visionen zu helfen. Als einer der größten Risikokapitalfonds in der Region mit mehr als einer halben Milliarde verwalteten US-Dollar zielt AirTree darauf ab, Startups von den frühesten Momenten ihrer ersten Finanzierungsrunde an zu unterstützen, oft schon, bevor Umsatz generiert wird, und verfügt über die finanzielle Kraft, erfolgreiche Unternehmen über mehrere, nachfolgende Runden hinweg zu unterstützen.