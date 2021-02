SAN FRANCISCO, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La société DroneDeply , leader dans le domaine des données de drones d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir levé 50 millions de dollars de fonds dans le cadre d'un financement de série E. Le round a été mené par les investisseurs existants Energize Ventures et AirTree, avec la participation de Bessemer, Scale, Emergence, Angelpad, Uncork et Frontline Ventures. Ce financement porte à 142 millions de dollars le total des fonds levés par DroneDeploy à ce jour, soit l'effort financier le plus élevé parmi toutes les sociétés spécialisées dans les données de drones. Cet investissement servira à étendre les produits de la société au-delà de la capture aérienne, à accélérer son expansion en Europe et à étudier différentes opportunités d'acquisitions stratégiques.



DroneDeploy permet aux drones et aux caméras au sol de collecter et analyser automatiquement les données visuelles à partir des sites de travail, opérations et ressources. Des entreprises appartenant à presque tous les secteurs d'activité ont adopté les drones commerciaux, d'autant plus que la COVID-19 et les mesures de distanciation physique à l'échelle mondiale ont rendu encore plus essentielles les solutions à distance et hébergées dans le cloud. DroneDeploy apparaît comme le leader du marché, avec une croissance annuelle de 259 % en termes d'utilisation par les entreprises en 2020 et une adoption encore plus importante par les sociétés membres du Fortune 500 dans des domaines tels que l'énergie, l'agriculture, l'ingénierie, la gestion immobilière, la logistique ou encore les assurances.

« Nous voyons deux puissants vents contraires. L'utilisation des drones par les entreprises est en pleine explosion. Partout dans le monde, les plus grandes entreprises d'agriculture, de logistique, de construction et d'énergie exploitent des flottes composées de centaines de drones, en faisant appel à DroneDeploy pour les gérer. Pour soutenir nos milliers d'utilisateurs européens, nous lançons un bureau en EMOA », a indiqué Mike Winn, président-directeur général et cofondateur de DroneDeploy. « Dans le même temps, les entreprises numérisent leurs sites de fond en comble, en créant ainsi des jumeaux numériques complets de leurs ressources. Nous avons étendu notre technologie de drone en y ajoutant la possibilité de capturer et d'analyser des images provenant de caméras au sol actionnées par des personnes ou des robots. Nous continuerons à améliorer notre plateforme de numérisation complète afin de fournir des environnements entièrement immersifs », a-t-il ajouté.

La dynamique de DroneDeploy en matière de développement de produits et de conquête de clientèle a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs. « Les pressions exercées l'année dernière sur la santé, l'économie et la main-d'œuvre ont accéléré l'adoption des drones et des données de drones par les propriétaires d'actifs », a déclaré John Tough, directeur associé d'Energize Ventures et membre du conseil d'administration de DroneDeploy. « Nous prévoyons une croissance continue à mesure que les industries développeront leur usage des données visuelles pour rationaliser leurs opérations. Energize se réjouit de continuer à investir dans DroneDeploy, la seule entreprise disposant d'une plateforme qui capture et analyse toutes les dimensions des sites de travail, intérieurs comme extérieurs, depuis n'importe quelle hauteur et n'importe quel angle, et qui a démontré l'échelle nécessaire pour répondre aux besoins de marchés en pleine croissance tels que l'énergie ou les énergies renouvelables », a ajouté John Tough.

Stephen McIntyre, partenaire associé de la société européenne Frontline Ventures, s'intéresse tout particulièrement à l'expansion de DroneDeploy en Europe, continent qui représente déjà le deuxième plus grand marché de DroneDeploy : « Les entreprises américaines ont connu une croissance sans précédent à l'étranger ces dernières années, avec des acheteurs de logiciels du monde entier rattrapant ceux des États-Unis. Frontline Ventures travaille avec les leaders du marché du SaaS pour percer en Europe. La position de DroneDeploy en tant que leader du marché des drones commerciaux aux États-Unis, ainsi que ses capacités en rapide expansion au-delà des drones, lui permettent de consolider avec succès sa position de leader au niveau international ».

Poursuivant sans relâche son effort d'innovation afin de répondre aux exigences croissantes de ses clients, DroneDeploy a récemment annoncé des mises à jour des fonctionnalités majeures 360 Walkthrough et Vertical Flight , qui permettent la capture visuelle de données à partir de caméras au sol et de drones volant à la verticale en parallèle d'une structure ou d'une ressource. DroneDeploy continue de dominer le secteur de la sécurité des entreprises, en obtenant à la fois la certification ISO 27001 et l'attestation SOC 2 Type 1. Pour en savoir plus sur DroneDeploy, veuillez contacter l'un de ses experts ou consulter le blog de Dronedeploy.

À propos de DroneDeploy

DroneDeploy est la première société de données de drones de niveau entreprise. Bénéficiant de la confiance de marques du monde entier, DroneDeploy capture toutes les dimensions des sites, structures et actifs, puis les transforme en informations utiles pour des industries telles que notamment la construction, l'énergie ou l'agriculture. Grâce à la capture de données intérieures et extérieures, DroneDeploy permet une cartographie professionnelle, une modélisation 3D et la génération de rapports sur n'importe quel appareil, partout dans le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.dronedeploy.com et participez à la conversation sur Twitter @DroneDeploy .

À propos d'Energize Ventures

Energize Ventures est une société de capital-risque située à Chicago. Energize s'associe aux entrepreneurs pour faire progresser la prochaine génération d'énergie et d'industrie en investissant dans des logiciels et des modèles économiques innovants. Depuis sa création en 2016, Energize a réalisé 14 investissements couvrant la cybersécurité, la mobilité, l'analyse de données, l'efficacité opérationnelle et les actifs distribués. Pour plus d'informations sur Energize Ventures, veuillez consulter le site www.energize.vc .

À propos d'AirTree

AirTree est un fonds de capital-risque qui se donne pour mission d'aider les entrepreneurs technologiques novateurs australiens et néo-zélandais à concrétiser leur vision. AirTree est l'un des plus grands fonds de capital-risque de la région, avec plus d'un demi-milliard de dollars sous gestion. AirTree ambitionne de soutenir les jeunes entreprises dès les premiers instants de leur cycle de financement initial, souvent avant qu'elles ne perçoivent des revenus, et dispose de toute la puissance de feu nécessaire pour continuer à soutenir les entreprises prospères au cours de plusieurs cycles ultérieurs. Les fonds d'AirTree pour 2014 et 2016 se situent tous deux dans le quartile supérieur des fonds de capital-risque américains. Ils comprennent des investissements précoces dans des entreprises révolutionnaires telles que Canva , A Cloud Guru, Linktree, Athena, Go1, Secure Code Warrior, Prospa, Pet Circle, Brighte, Expert360, Joyous et DroneDeploy . Comptant l'équipe de capital-risque la plus vaste et la plus expérimentée de la région, AirTree propose aux fondateurs bien plus que de l'argent, grâce à des services à valeur ajoutée qui incluent le recrutement, l'expertise, les connexions et la défense d'intérêts. AirTree se compose de cinq partenaires : Craig Blair, Daniel Petre, John Henderson, James Cameron et Helen Norton.