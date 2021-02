SAN FRANCISCO, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DroneDeploy , het toonaangevende bedrijf op het gebied van drone-gegevens voor ondernemingen heeft vandaag aangekondigd dat 50 miljoen dollar aan Serie E-financiering heeft opgehaald. De ronde werd geleid door bestaande beleggers Energize Ventures en AirTree, met deelname van Bessemer, Scale, Emergence, Angelpad, Uncork en Frontline Ventures. Deze financiering brengt de totale opgehaalde investeringen van DroneDeploy tot nu toe op 142 miljoen dollar, meer dan elk ander bedrijf op het gebied van drone-gegevens. De investering zal worden gebruikt om de producten van het bedrijf uit te breiden tot buiten de categorie luchtopnamen, om de uitbreiding naar Europa te versnellen en om mogelijkheden voor strategische overnames te onderzoeken.



DroneDeploy gebruikt drones en grondcamera in om automatisch visuele gegevens van werklocaties, operaties en bedrijfsmiddelen te verzamelen en te analyseren. Bedrijven in bijna elke sector hebben commerciële drones omarmd, vooral omdat COVID-19 en wereldwijde social distancing-maatregelen cloudgebaseerde oplossingen op afstand essentieel hebben gemaakt. DroneDeploy is marktleider met een jaarlijkse groei van 259% op het gebied van zakelijk gebruik in 2020 en een nog grotere acceptatie door Fortune 500-bedrijven op het gebied van energie, landbouw, engineering, vastgoed- en logistiekbeheer en verzekeringen.

"We zien twee sterke gunstige ontwikkelingen. Het zakelijk gebruik van drones neemt explosief toe. Over de hele wereld werken de grootste landbouw-, logistiek-, bouw- en energiebedrijven met honderden drones en gebruiken ze DroneDeploy om deze te beheren. Om onze duizenden Europese gebruikers te ondersteunen, openen we een kantoor in de EMEA-regio", aldus Mike Winn, CEO en medeoprichter van DroneDeploy. "Tegelijkertijd digitaliseren bedrijven hun binnen- en buitenlocaties en creëren ze volledige digitale evenbeelden van hun bedrijfsmiddelen. We hebben onze drone-technologie uitgebreid met de mogelijkheid om beelden vast te leggen en te analyseren van grondcamera's die door mensen of robots worden bediend. We blijven ons volledige digitaliseringsplatform verbeteren om volledig geïntegreerde omgevingen te bieden."

DroneDeploy's momentum in productontwikkeling en klantenwerving heeft de interesse van beleggers gewekt. "De druk op gezondheid, economie en personeel van het afgelopen jaar heeft de acceptatie van drones en drone-gegevens door eigenaren van bedrijfsmiddelen versneld," aldus John Tough, managing partner van Energize Ventures en lid van de Raad van Bestuur van DroneDeploy. "We verwachten een voortdurende groei, omdat industrieën hun gebruik van visuele gegevens uitbreiden om hun activiteiten te stroomlijnen. Energize blijft met groot enthousiasme investeren in DroneDeploy, het enige bedrijf met een platform dat elke dimensie van werklocaties vastlegt en analyseert -- binnen en buiten, vanuit elke hoogte en iedere hoek -- en heeft aangetoond dat het de omvang heeft om te voldoen aan de behoeften van snel groeiende markten zoals duurzame energie."

Stephen McIntire, partner bij het Europese Frontline Ventures, is vooral geïnteresseerd in de opmars van DroneDeploy in Europa, dat al de op een na grootste markt van DroneDeploy is. "Amerikaanse bedrijven hebben de afgelopen jaren een ongekende groei in het buitenland gezien, aangezien softwarekopers over de hele wereld een inhaalslag maken ten opzichte van hun branchegenoten in Verenigde Staten. Frontline Ventures werkt samen met SaaS-marktleiders om de Europese markt open te breken. De positie van DroneDeploy als marktleider op het gebied van commerciële drones in de Verenigde Staten en zijn snel groeiende capaciteiten die verder gaan reiken dan alleen drones, stellen het bedrijf in staat om zijn leiderspositie internationaal succesvol te versterken."

DroneDeploy blijft innoveren om te voldoen aan de groeiende vraag van klanten en heeft onlangs updates aangekondigd van 360 Walkthrough en Vertical Flight , belangrijke functies het mogelijk maken om visuele gegevens vast te leggen van grondcamera's, en drones die verticaal naast een constructie of object vliegen. DroneDeploy blijft toonaangevend in de branche op het gebied van bedrijfsbeveiliging en is gecertificeerd conform ISO-27001 en SOC 2 Type 1. Neem voor meer informatie over DroneDeploy contact op met een expert van het bedrijf of ga naar de Dronedeploy blog .

Over DroneDeploy

DroneDeploy is een toonaangevend bedrijf op het gebied van drone-gegevens voor zakelijk gebruik. DroneDeploy wordt wereldwijd door bekende merken vertrouwd en legt alle dimensies van werklocaties, constructies en objecten vast, die vervolgens worden omgezet in waardevolle informatie voor sectoren zoals de bouw, energie en landbouw. Door gegevens binnen en buiten vast te leggen, maakt DroneDeploy professionele mapping, 3D-modellering en rapportage mogelijk op elk apparaat, overal ter wereld. Ga voor meer informatie naar www.dronedeploy.com en praat mee op Twitter @DroneDeploy .

Over Energize Ventures

Energize Ventures is een durfkapitaalbedrijf dat is gevestigd in Chicago. Energize werkt samen met ondernemers om de volgende generatie energie en industrie te bevorderen door te investeren in innovaties op het gebied van software en bedrijfsmodellen. Sinds de oprichting in 2016 heeft Energize 14 investeringen gedaan op het gebied van cyberbeveiliging, mobiliteit, gegevensanalyse, operationele efficiency en gedistribueerde bedrijfsmiddelen. Ga voor meer informatie over Energize Ventures naar www.energize.vc .

Over AirTree

AirTree is een durfkapitaalfonds met een missie om baanbrekende technologieondernemers in Australië en Nieuw-Zeeland te helpen hun visie te verwezenlijken. Als een van de grootste durfkapitaalfondsen in de regio met meer dan een half miljard dollar onder beheer, streeft AirTree ernaar start-ups te ondersteunen vanaf de allereerste momenten in hun eerste financieringsronde, vaak voordat omzet wordt gemaakt, en beschikt het over de vuurkracht om succesvolle bedrijven te blijven ondersteunen tijdens meerdere opeenvolgende ronden daarna. De vintage-fondsen van AirTree uit 2014 en 2016 presteren beide in het bovenste kwartiel van de Amerikaanse durfkapitaalfondsen. Dit zijn onder andere vroege investeringen in breakout-bedrijven zoals Canva , A Cloud Guru, Linktree, Athena, Go1, Secure Code Warrior, Prospa, Pet Circle, Brighte, Expert360, Joyous en Drone Deploy . Met het grootste en meest ervaren investeringsteam in de regio biedt AirTree oprichters veel meer dan alleen geld, met hun diensten met toegevoegde waarde, zoals werving, expertise, relaties en belangenbehartiging. AirTree heeft vijf partners: Craig Blair, Daniel Petre, John Henderson, James Cameron en Helen Norton.