Trondheim, 10. februar 2021: NORBIT rapporterte i dag driftsinntekter for fjerde kvartal 2020 på 162,1 millioner kroner, sammenlignet med 186,5 millioner kroner samme periode i 2019. Driftsinntektene for året endte på 618,8 millioner kroner, mot 668,2 millioner kroner i 2019. Det største forretningsområdet, Oceans, har hatt god utvikling i 2020 med en vekst på 7 prosent. Styret foreslår et utbytte på 0,30 kroner per aksje.

Forretningsområdet Oceans hadde driftsinntekter i fjerde kvartal på 73,6 millioner kroner, og for 2020 som helhet oppnådde forretningsområdet en omsetning på 267,2 millioner kroner. Forretningsområdet Intelligent Traffic Systems (ITS) økte inntektene med 82 prosent fra et krevende tredje kvartal i 2020, mens segmentet Product Innovation & Realization (PIR) oppnådde en inntektsøkning på 5 prosent sammenlignet med foregående kvartal.

NORBIT oppnådde et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 19,8 millioner kroner i kvartalet med en EBITDA-margin på 12 prosent. EBITDA for hele året var 93,5 millioner kroner, tilsvarende en margin på 15 prosent. Til sammenligning hadde konsernet et EBITDA-resultat på 149,7 millioner kroner i 2019.

«2020 var et ekstraordinært år der alle våre forretningsområder fikk merke konsekvensene av at verden stengte ned. Da pandemien traff valgte vi å opprettholde våre investeringsplaner samtidig som vi har vært veldig bevisste på kostnadskontroll for å opprettholde vår gode soliditet. Nå går vi inn i 2021 med et bredere produktspekter, god soliditet og en styrket organisasjon. Produksjonskapasiteten er mer enn doblet», sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

«På tross at det har vært et krevende år kommer vi ut med en relativt stabil omsetning. Dette viser at selskapet er robust, takket være en diversifisert forretningsmodell. Det er spesielt hyggelig å se at vårt største forretningsområde Oceans har vokst, selv i et utfordrende år der omfattende reiserestriksjoner har begrenset vår internasjonale salgsaktivitet», fortsetter Weisethaunet.

Med grepene som ble gjort gjennom 2020 er NORBIT godt posisjonert for videre vekst og utvikling. Ambisjonene om både organisk og strategisk vekst ligger fast. Basert på selskapets sterke finansielle posisjon og positive utsikter foreslår styret et utbytte på 0,30 kroner per aksje for regnskapsåret 2020.

Komplett delårsrapport og presentasjon for fjerde kvartal 2020 er vedlagt.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater i dag fra klokken 13:00 via et webinar i samarbeid med Sparebank1 Markets. For å delta, vennligst registrer deg på følgende link: https://attendee.gotowebinar.com/register/2407378922757894160 .

For mer informasjon:

Per Jørgen Weisethaunet, CEO, +47 9596 2915

Per Kristian Reppe, CFO, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA

NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi i utvalgte markedsnisjer. Selskapet har strukturert virksomheten i tre forretningsområder: Oceans betjener globale maritime markeder. Intelligent Traffic Systems (ITS) tilbyr løsninger for trådløs kommunikasjon, identifisering og sporing av kjøretøy. Product Innovation & Realization (PIR) tilbyr R&D tjenester og kontraktsproduksjon til utvalgte nøkkelkunder.

NORBIT har hovedkontor i Trondheim, produksjon i Selbu og Røros, og 14 kontorer rundt i verden.

For mer informasjon: www.norbit.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

