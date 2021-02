February 10, 2021 01:50 ET

Sanoma Oyj, pörssitiedote, 10.2.2021 klo 8.50

Sanoma jatkaa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Sanoma Oyj:n hallitus on päättänyt jatkaa osakepohjaista pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää, joka koskee n. 230 työntekijää. Uusi suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021-2023 ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021-2023 ovat osa osakepohjaisia kannustinohjelmia, jotka on julkistettu alun perin 7.2.2013 ja 7.2.2014.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2021-2023 ansaintakriteerit ovat oikaistu vapaa rahavirta ja oikaistu osakekohtainen tulos vuonna 2021.

Ansaintakriteerien täyttyessä ohjelman perusteella maksettavat osakepalkkiot luovutetaan ohjelmassa mukana oleville työntekijöille keväällä 2024. Luovutuksen edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on voimassa tai ns. good leaver -peruste täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 495 000 Sanoman osaketta (bruttona ennen palkkioihin liittyvien verojen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2021–2023

Vuoden 2021 alussa käynnistyvän ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot luovutetaan saajille keväällä 2024. Ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden enimmäismäärä on 25 000 Sanoman osaketta (bruttona). Ohjelma on tarkoitettu ainoastaan erityisiin palkitsemistarpeisiin, jotka eivät ole suoriteperusteisia.

Lisätietoja

Kaisa Uurasmaa, sijoittajasuhde- ja yritysvastuujohtaja, p. 040 560 5601

