Vedhæftet årsrapport 2020 for A.P. Møller - Mærsk A/S (kun på engelsk).



Administrerende direktør i A.P. Møller - Mærsk A/S, Søren Skou, udtaler:

”2020 vil blive husket for COVID-19 pandemiens påvirkning af vores liv, arbejdsliv, erhvervslivet og den globale økonomi. Jeg er stolt over, at vi formår at drive vores transformation fremad og samtidig øge vækst i indtjening i alle årets kvartaler på trods af de skiftende markedsvilkår, som COVID-19 medfører.

Kunderne ønsker hjælp til at bygge mere fleksible og robuste forsyningslinjer, og samtidig køber de flere af vores logistikløsninger. Det gør, at vores logistikforretning mere end fordobler indtjeningen i 2020.

I dag står vi som et profitabelt logistikselskab i vækst med et bredt udbud af løsninger inden for sø- og lufttransport, logistik - og terminalvirksomhed, inklusive lagerløsninger og toldbehandling.

Finansielt kommer vi ud af 2020 med en stærk balance og lav gæld, hvilket gør, at vi kan fortsætte med investere i vores transformation og samtidig vokse profitabelt. Vi er rustet til at klare os godt i et volatilt marked i en verden, der forhåbentligt snart begynder at genåbne.”

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of External Communication, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901



