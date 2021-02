Conçu à partir de la dernière génération de plateformes de JLT et du processeur Qualcomm® Snapdragon™ 660 RISC, le nouveau JLT6012A est parfaitement étudié pour répondre à la demande croissante d'ordinateurs Android embarqués dans les secteurs de l'entreposage et de la logistique.

Växjö, Suède, le 10 février 2021 * * * JLT Mobile Computers, un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de très haute fiabilité pour les environnements exigeants, annonce le lancement d'un programme pilote pour son nouveau panel PC embarqué de pointe : le JLT6012A. Sous Andoid 10, il est conçu pour stimuler la productivité dans les entrepôts et les autres fonctionnalités de déploiements logistiques. L'intégration d'Android 10 à la fameuse plateforme JLT6012 apporte une ergonomie et de nouvelles possibilités intéressantes pour les chariots élévateurs et autres types de véhicules. JLT a livré son premier JLT6012A le mois dernier ; d’autres clients intéressés peuvent maintenant s'inscrire au programme pilote (en accès limité).

À l'échelle mondiale, Android détient 85 % de parts de marché dans le domaine des smartphones1. Plus d'un milliard d'utilisateurs sont familiarisés avec le fonctionnement d'Android. Il existe une assistance logicielle et une assistance aux développeurs considérables, ce qui fait d'Android un complément parfait aux systèmes et infrastructures basés sur Microsoft Windows, ainsi qu'une possibilité de migration des anciens systèmes Windows CE, Windows Mobile et Windows Embedded, aujourd'hui abandonnés.

« Plus d'un milliard de personnes utilisent Android chaque jour et la demande croissante de solutions Android dans l'industrie et au travail n'est pas une surprise », déclare Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers. « JLT est l'un des pionniers de l'intégration d'Android dans les terminaux embarqués modernes. Il est parfaitement positionné pour permettre aux clients de disposer d'un système d'exploitation et d'une base logicielle Android commune, comprenant à la fois des ordinateurs de poche et des terminaux embarqués. L'association de notre nouvel ordinateur JLT6012A avec Android 10 simplifiera grandement l'exploitation, la maintenance et la gestion des terminaux, ce qui se traduira par une efficacité et une productivité accrues dans les entrepôts et autres environnements logistiques ».

Le nouvel ordinateur « logistique » embarqué JLT6012A représente une avancée majeure dans le domaine de l'informatique durcie, car ce nouveau terminal, non seulement offre une productivité et une familiarité sans précédent, mais constitue également une plateforme flexible pour la création de solutions informatiques mobiles innovantes, y compris matérielles, logicielles et de services, adaptées au monde d’aujourd’hui et de demain.

Disponible au format 12 pouces, le nouvel ordinateur embarqué JLT6012A Android 10 est équipé du processeur Qualcomm® Snapdragon™ 660 octa-core qui est devenu une référence industrielle des ordinateurs RISC durcis, fiables et réactifs. Ce nouveau système est développé à partir de l'ordinateur embarqué Windows 10 JLT6012, leader sur son marché, qui est le produit JLT le plus « rapide ». La nouvelle version JLT6012A Android 10 ajoute désormais une multitude de fonctions de productivité et de sécurité pour les entreprises.

Comme son « frère » en Windows, le nouvel ordinateur JLT6012A réduit également le « coût total de possession ». Avec une alimentation électrique isolée de 9-72 VDC muni d’une fonction onduleur, facilitant l'installation sans matériel externe coûteux, dans la plupart des véhicules, qu’ils soient électriques, au gaz ou diesels ; en offrant des coûts de maintenance minimes grâce à la technologie d'affichage JLT PowerTouch™ presque indestructible, qui s'attaque à la cause la plus fréquente de « casse » d'un ordinateur ; en étant, pour ses composants sujets à l’usure, facilement réparables ; les mises à jour logiciels et micrologiciels peuvent se faire à distance afin d’éviter de mettre l'ordinateur « hors service » sur le terrain.

JLT a été l'un des premiers à adopter des matériels embarqués, sous Android, et est depuis des années le leader des architectures de nouvelle génération. L'entreprise a perçu le potentiel d'Android pour son inégalable productivité et son « intuitivité utilisateur », ainsi que pour son potentiel sa en tant que plateforme accueillant une multitude de solutions mobiles. Avec le nouvel ordinateur JLT6012A, l'entreprise propose désormais une demi-douzaine d'ordinateurs de poche, de tablettes et d’embarqués, durcis, sous Android.

Pour plus d'informations sur le nouvel ordinateur JLT6012A, contactez JLT Mobile Computers, ou consultez le site https://jltmobile.com/, et ainsi en savoir plus sur cette plateforme. Les unités de test avancées JLT6012A sont disponibles dès à présent sur demande, avec une production en volume et une disponibilité totale d'ici le milieu de l'année 2021.

Demandes de renseignements Contact Presse JLT Mobile Computers Group PRismaPR Per Holmberg, PDG Monika Cunnington Tel.: +46 70 361 3934 Tel.: +44 20 8133 6148 per.holmberg@jltmobile.com

www.jltmobile.com monika@prismapr.com

www.prismapr.com

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.









1 https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share/os







Pièce jointe