En nommant un PDG pour diriger sa nouvelle entreprise de logiciels, JLT franchit une nouvelle étape stratégique pour réaliser sa vision : devenir, de bout en bout, un fournisseur de solutions informatiques durcies conçues pour accroître la productivité dans le domaine de l'entreposage et de la logistique

Växjö, Suède, le 10 février 2021 * * * JLT Mobile Computers, l’un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour environnements exigeants, annonce ce jour la création, de JLT Software Solutions, une filiale à part entière, dédiée au développement de logiciels, avec la nomination d'Andreas Nivard au poste de PDG de cette nouvelle entité. Au cours des prochaines années, JLT vise à développer cette activité complémentaire en recrutant une solide équipe de développeurs possédant une très sérieuse expertise en matière de logiciels. Avec cette décision, JLT franchit une étape importante dans la mise en œuvre de sa stratégie de croissance à long terme, qui consiste à fournir des solutions informatiques complètes, des produits complémentaires et des services aux industries opérant dans des environnements difficiles.

L'objectif de cet investissement est de créer une efficacité unique et des avantages concurrentiels incomparables pour les clients, grâce à de nouvelles solutions logicielles et des services évolutifs autour des ordinateurs durcis de JLT, reconnus par l'industrie. Par exemple, JLT sera en mesure d'exploiter la technologie et les fonctionnalités des capteurs de sa dernière génération d'ordinateurs embarqués : l'ordinateur JLT6012 sous Windows et le futur ordinateur JLT6012A sous Android 10 (voir le communiqué de presse séparé JLT Mobile Computers lance un programme pilote pour son nouvel ordinateur embarqué durci, sous Android 10, 2021-02-10), afin de proposer de nouvelles solutions de gestion de flotte d'appareils mobiles et d'IoT (Internet des objets) pour créer des flux opérationnels plus efficaces, minimiser les temps d'arrêt et accroître la sécurité.

« L'ambition de JLT est de croître en préservant la rentabilité et ce plus rapidement que le reste du marché. Nous suivons une stratégie de croissance dont l'un des trois piliers est la création de solutions complètes avec un contenu de service accru », explique Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers. « L'une des clés de la création d'une offre de services évolutive est le développement de solutions logicielles flexibles. Étant donné que l'expertise actuelle de JLT porte principalement sur le développement de matériel, je suis à la fois fier et heureux d'accueillir Andreas Nivard au sein de JLT, qui dirigera notre nouvelle entité grâce à sa solide expérience dans le secteur du logiciel ».

Andreas, qui prendra ses fonctions le 1er mars, apporte près de 25 années d'expérience dans différentes fonctions de l'industrie du logiciel : de la conduite opérationnelle à tous les aspects du développement de produits. Andreas a récemment travaillé pour TietoEVRY, une société nordique de logiciels et de services informatiques de premier plan, où il a été responsable des résultats opérationnels dans la région suédoise du Småland pendant trois ans. Avant TietoEVRY, Andreas a travaillé de nombreuses années chez Visma, le plus grand fournisseur suédois de logiciels administratifs, pendant lesquelles il a dirigé plusieurs équipes de développement. JLT a également commencé à recruter un architecte logiciel qui, avec Andreas, jettera les bases de la nouvelle entreprise commerciale.

Pour en savoir plus sur JLT Mobile Computers, ainsi que sur ses produits, services et solutions d’entreprise, consultez le site https://jltmobile.com/. De plus amples informations financières sont disponibles sur le site à la page des relations avec les investisseurs de JLT www.jltmobile.com/investor-relations.

