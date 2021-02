Appliwave, opérateur Cloud et Télécom, continue d’innover et annonce la disponibilité de deux nouvelles offres de fibre optique reposant sur son réseau. Ces dernières proposent des débits respectifs de 25 et 100 Gb par seconde.

Fort de cette annonce, Appliwave se positionne comme le premier opérateur en France à proposer à son catalogue une offre fibre sur ces deux niveaux de débit. Cela s’explique notamment par le plan d’investissement continu que l’opérateur a réalisé pour développer son propre réseau depuis 2018 ainsi que le remplacement complet de son backbone par de l’Arista en 2020. Ce nouveau service est actuellement proposé dans plus de 160 villes en région Île-de-France. Dans les prochains mois, l’opérateur prévoit de mettre en place son propre réseau de fibre à Lyon et ses alentours. La fibre Appliwave couvrira dès lors plus de 300 villes au total.

Appliwave complète donc son offre qui s’articule autour de nombreux services complémentaires comme le Cloud, la sauvegarde, l’hébergement ou les télécoms. Ce faisant, l’entreprise, au travers de son réseau de partenaires, est en mesure de se positionner comme un guichet unique pour les PME et les ETI qui souhaitent s’appuyer sur des infrastructures éprouvées, sécurisées et performantes pour répondre simplement à leurs besoins.

Julien Ohayon, Directeur Général chez Appliwave : « Nous sommes fiers de lancer ces nouvelles offres qui permettent de montrer la qualité du réseau d’Appliwave. La qualité de nos réseaux et des débits que nous proposons sont des outils clés pour collaborer efficacement et mener à bien sa transformation digitale. Déjà disponibles en Île-de-France, nous allons poursuivre notre plan de déploiement à l’échelle nationale en commençant par la région Rhône-Alpes. À la fin de l’année, nous comptons équiper plus de 800 entreprises et permettre à notre réseau de partenaires d’accroitre encore plus sa compétitivité en commercialisant une offre de fibre à forte valeur ajoutée».