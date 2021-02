La startup rzilient, qui propose du matériel informatique reconditionné aux entrepreneurs, PME et ETI, annonce le lancement à grande échelle de ses activités commerciales après avoir validé avec succès la pertinence de son offre de service sur-mesure auprès de premiers clients.

Concrètement, rzilient propose une offre de location et de vente de produits reconditionnés pour les acteurs du B2B. À travers cette proposition de valeur, la startup ambitionne de faire bouger les lignes sur le marché de la gestion de parcs iT, en permettant à ses clients de s’appuyer sur des infrastructures et matériels reconditionnés parfaitement adaptés à leurs attentes. rzilient propose ainsi une offre de service complètement intégrée, allant de l’approvisionnement au financement, en passant par la reprise du matériel et son recyclage sans engagement de durée.

Souhaitant devenir un acteur majeur de la greentech, rzilient contribue aussi à réduire l’empreinte écologique de toutes les entreprises qui utilisent aujourd’hui massivement le numérique. En ce sens, rzilient est porteuse d’un projet sociétal riche de sens sur lequel elle souhaite engager ses clients et partenaires, à travers une plateforme interactive dédiée. Prouver que numérique responsable peut rimer avec performance : voilà l’objectif de la startup.

Alexis VALERO, co-fondateur de rzilient « Nous sommes fiers de lancer notre projet qui répond à une demande de plus en plus forte des entreprises mesurant parfaitement l’impact de l’usage de leurs équipements iT sur l’environnement. S’appuyer sur un parc informatique performant est une nécessité, et cela peut se faire en ayant une approche durable. Notre mission consiste à proposer des équipements reconditionnés de nouvelle génération, qui disposent de caractéristiques et de configurations comparables à du matériel neuf, mais également tous les services qui vont avec. En ce sens, nos clients pourront donc acquérir ou louer des équipements de pointe pour un coût compétitif, tout en ayant un impact positif. »

D’ores et déjà, rzilient prévoit de faire évoluer son offre en proposant une gamme de services annexes qui sera prochainement annoncée.

Quentin de LAMBERT, co-fondateur de rzilient « Bénéficier d’un parc iT évolutif et adapté à sa croissance est un sujet complexe qui nécessite une veille et des investissements importants pour les professionnels. Nous allons leur permettre de se concentrer sur leur métier en gérant leurs plans d’équipement à long terme. En 2021, nous devrions déployer plusieurs milliers de postes et équipements au regard de nos commandes en cours et des opportunités à venir. »