La transaction ajoute un investisseur institutionnel global de premier plan et des opportunités uniques de partenariats stratégiques futurs entre Purpose et Allianz

Ce capital servira à accélérer la croissance de la plateforme principale de Purpose

Allianz X se joindra au conseil d’administration de Purpose



TORONTO, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose LP (« Purpose Financial »), une plateforme de technologie financière de premier plan, a annoncé aujourd’hui un investissement minoritaire de la part d’Allianz X, l’entité d’investissements numériques du groupe allemand Allianz, qui investit globalement dans le domaine de la FinTech. La transaction est sujette à l’approbation des autorités réglementaires.

L’investissement d’Allianz X servira à accélérer la croissance et à étendre le développement de produits dans l’ensemble de Purpose Financial et de ses principales activités de croissance. La transaction constituera une première étape dans une coopération stratégique entre Purpose Financial et Allianz, une société mondiale d’assurance et de gestion d’actifs de premier plan, afin de tirer parti de l’expertise de chacune d’entre elles et de développer de nouvelles possibilités de partenariat.

« Nous sommes ravis d’accueillir Allianz X en tant qu’investisseur et partenaire dans notre entreprise aux côtés d’OMERS et TorQuest, nos investisseurs existants », a déclaré Som Seif, PDG de Purpose Financial. « Notre entreprise a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2013 et nous n’en sommes encore qu’aux tout début de notre parcours d’innovation dans le secteur des services financiers. Ce partenariat nous apportera des ressources et une expertise additionnelle, qui accélérereront notre croissance et notre quête d’innovation dans différents secteurs des services financiers, et au nom des consommateurs. »

Purpose Financial se concentre principalement sur l’innovation dans trois secteurs des services financiers :

La gestion d’actifs : Purpose Investments modernise la gestion des actifs, en se concentrant sur l’investissement axé sur les résultats et le risque afin d’aider les clients à atteindre leurs objectifs à long terme. À l’heure actuelle, Purpose Investments gère un actif de plus de 10 milliards de dollars, principalement axé sur la gestion des risques et sur les résultats pour les clients, plutôt que sur des indices de référence et des frais attrayants.

Gestion de patrimoine : Purpose Advisor Solutions fournit une plateforme technologique de type SaaS pour la gestion de patrimoine aux conseillers en patrimoine indépendants et aux gestionnaires de portefeuille pour les aider à gérer leurs activités de manière indépendante. Depuis son lancement en 2018, son actif s’est accru pour atteindre près de deux milliards de dollars sur sa plateforme novatrice et l’entreprise dispose d’un solide bassin de nouveaux clients, grâce à la demande croissante des conseillers en gestion de patrimoine qui souhaitent prendre en main les affaires de leur entreprise et leur expérience client.

Plateforme financière pour les petites entreprises : Thinking Capital, basée à Montréal, développe le système d’exploitation financier des petites entreprises (« PME ») leur fournissant des informations financières et un accès au crédit pour répondre à leurs besoins en matière d’exploitation et de croissance. Depuis sa création, Thinking Capital a fourni des prêts s’élevant à plus d’un milliard de dollars à plus de 16 000 petites entreprises au Canada. Grâce à sa plateforme technologique de pointe, Thinking Capital s’associe avec les principales banques, les fournisseurs de technologie et d’autres entreprises de premier plan afin d’aider les PMEs à mieux gérer leurs flux de trésorerie.



À titre de plateforme de technologie financière, Purpose Financial vise à aider les particuliers, les petites entreprises et les conseillers canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Par l’entremise de ses activités d’affaires et de les synergies entre elles, Purpose Financial crée de nouveaux produits et solutions pour les segments du marché des services financiers qui ont traditionnellement été moins bien desservis.

« Purpose Financial est un acteur de transformation dans le paysage canadien des services financiers où elle bénéficie d’une position unique, notamment grâce à sa plateforme numérique pour les conseillers financiers. La société est également bien positionnée pour poursuivre sa croissance en matière de gestion d’actifs et de prêts aux PMEs. Nous nous intéressons à diverses possibilités de capitaliser sur des occasions d’affaires conjointes à l’avenir, par exemple dans le développement et la distribution de solutions de planification de la retraite et de produits d’investissement », a déclaré Alexander De Kegel, responsable des transactions et des projets chez Allianz X.

Allianz X investit dans des entreprises de croissance numérique qui font partie de l’écosystème lié à l’assurance, et son portefeuille comprend des sociétés telles que le fournisseur de télémédecine AmWell, la société de technologie financière B2B C2FO et la banque Challenger N26 située en Allemagne. Un membre de l’équipe Allianz X se joindra au conseil d’administration de Purpose Financial.

« Compte tenu des défis macroéconomiques actuels et de l’importance croissante de fournir des solutions conjointes d’assurance-vie et de gestion d’actifs, ce partenariat représente pour Allianz et Purpose Financial une excellente occasion de tirer parti de l’expertise de chacune d’entre elles dans les services financiers et la technologie numérique », a déclaré Cameron Jovanovic, responsable mondial en matière de planification de la retraite et de gestion de patrimoine d’Allianz SE. « La planification de la retraite est un pilier de croissance stratégique pour Allianz et nous reconnaissons l’importance de créer des solutions globales numériques pour nos clients. Nous considérons le partenariat avec Purpose Financial comme un pas en avant dans l’élaboration des capacités novatrices nécessaires pour s’attaquer à l’ensemble des possibilités et des défis dans le secteur de la planification de la retraite, tant au Canada qu’ailleurs dans le monde », a-t-il ajouté.

À propos de Purpose Financial

Purpose Financial est une société de services financiers indépendante qui se concentre sur l’innovation axée sur le client par le biais de solutions technologiques. Dirigée par l’entrepreneur Som Seif, la société développe une plateforme de produits diversifiée visant à répondre à des segments du marché historiquement mal desservis. Purpose Financial comprend les divisions Purpose Investments, Purpose Advisor Solutions et Thinking Capital, entre autres. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le https://purposefin.com/

À propos d’Allianz X

Allianz X est la division d’investissement numérique du Groupe Allianz. Allianz X investit dans des chefs de file numériques des écosystèmes liés aux assurances et s’associe à ceux-ci. Allianz X est l’un des piliers de la stratégie de transformation numérique d’Allianz et fournit une interface entre les entités d’Allianz et l’écosystème numérique au sens large. Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le https://www.allianzx.com/

