COFACE SA : Evolution de la gouvernance – Bernardo Sanchez Incera est nommé président du Conseil d’Administration

Suite à l’évolution de l’actionnariat et l’arrivée de Arch Capital Group Ltd. (Arch) - (NASDAQ: ACGL) - au capital de Coface, la composition du conseil d’administration de COFACE SA évolue. Bernardo Sanchez Incera est nommé président du Conseil d’Administration.

La transaction entre Natixis et Arch portant sur la cession d’une partie du capital de Coface et qui a été annoncée le 25 février 2020 a reçu toutes les autorisations nécessaires à son exécution. Par conséquent, Arch détient aujourd’hui 44,8m d’actions Coface, représentant 29,5% du capital de la société.

Conformément aux annonces faites lors de l’annonce de l’accord, tous les administrateurs représentant Natixis ont donc démissionné de leur mandat. Le conseil a alors coopté quatre administrateurs nommés par Arch ainsi que Bernardo Sanchez Incera qui a été alors été nommé Président du Conseil.

A compter de ce jour, le conseil d’administration de Coface est donc composé de 10 membres, 4 femmes et 6 hommes, dont la majorité (6) d’administrateurs indépendants.

La direction générale de Coface tient à remercier les administrateurs de Natixis et de BPCE pour leur investissement personnel et leur contribution à la gouvernance de Coface au cours de ces dernières années.

Le conseil a réaffirmé sa confiance à l’équipe dirigeante et la pertinence du plan stratégique Build to Lead.

Bernardo Sanchez Incera, président de Coface, a déclaré :

« Je souhaite avant tout remercier le Conseil d’Administration de Coface pour la confiance qu’il me témoigne. Dans cette période si peu ordinaire, j’ai toute confiance dans la capacité de l’ensemble des équipes de Coface sous la direction de Xavier Durand, à poursuivre la mise en œuvre du plan Build to Lead. Je suis également heureux d’accueillir les représentants d’Arch Capital Group. »

Marc Grandisson, directeur général d’Arch Capital Group Ltd., a pour sa part déclaré :

« Notre investissement dans Coface montre notre confiance dans la stratégie et dans les équipes du groupe. 2020 a démontré l’importance stratégique de l’assurance-crédit pour le commerce inter entreprises. Nous nous réjouissons d’accompagner Coface dans son développement futur. »

Président du conseil d’administration

Bernardo Sanchez Incera – 60 ans







De nationalité espagnole, Bernardo Sanchez-Incera a intégré Société Générale en 2009 avant d’exercer au sein de la Société Générale les fonctions de Directeur général délégué du Groupe de janvier 2010 à mai 2018. Auparavant, ce dernier a été Directeur général exécutif du groupe Monoprix de 2004 à 2009, Directeur général exécutif de Vivarte de 2003 à 2004, Président de LVMH Mode et Maroquinerie Europe entre 2001 et 2003 et Directeur international au sein du groupe Inditex de 1999 à 2001. Bernardo Sanchez-Incera a par ailleurs, exercé les fonctions de Directeur général de Zara France entre 1996 et 1999 après avoir été administrateur délégué de la Banca Jover Espagne de 1994 à 1996 et conjointement Directeur et administrateur du Crédit Lyonnais en Belgique de 1992 à 1994. Il a débuté sa carrière en tant qu’exploitant d’entreprises et Directeur adjoint du centre d’affaires de La Défense au Crédit Lyonnais à Paris de 1984 à 1992. Titulaire d’un MBA de l’INSEAD, Bernardo Sanchez-Incera est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) et titulaire d’une maîtrise et d’un DESS d’Économie

Administrateurs indépendants

Éric HEMAR – 57 ans







Éric Hémar, ancien élève de l’ENA, a commencé sa carrière à la Cour des comptes avant de rejoindre, en 1993, le ministère de l’Équipement, des Transports et du Tourisme, où il était conseiller technique auprès du ministre Bernard Bosson. En 1995, il a intégré le groupe Sceta, puis Geodis en qualité de secrétaire général. Il a quitté Geodis Logistics en mars 2001 pour créer le groupe ID Logistics. M. Hémar est président-directeur général du groupe ID Logistics depuis 2010.

Isabelle LAFORGUE – 40 ans







Diplômée de l’École polytechnique et de l’École des mines de Paris, Isabelle Laforgue débute sa carrière chez SFR en 2006, où elle occupe différents rôles dans les départements stratégie et finance. Elle est nommée directrice de la finance centrale en 2011, prenant en charge le contrôle de gestion, la comptabilité, la communication financière et la consolidation. En 2012, elle devient Chief of Staff auprès du président-directeur général de SFR, où elle conseille, analyse et soutient les processus de prise de décisions dans une période de changement et de consolidation du marché. En 2015, elle rejoint Econocom, une société européenne spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, comme Chief Transformation Officer pour concevoir et opérer la transformation interne du Groupe. En 2017 elle devient directrice générale adjointe pour la France d’Econocom. En 2019 elle rejoint Owkin, une start-up spécialisée en intelligence artificielle appliquée à la recherche contre le cancer en tant que Executive VP Finance & Operation.

Nathalie Lomon – 49 ans







Nathalie Lomon est directrice générale adjointe en charge des fonctions finance audit et juridique du groupe SEB depuis septembre 2019. Elle est également membre du comité exécutif et du comité de direction générale.

Diplômée de l’école de commerce NEOMA Business School, Nathalie Lomon a débuté sa carrière dans l’audit chez Mazars en 1995 avant de rejoindre l’Inspection générale de BNP Paribas en 1999. En 2002, elle est entrée chez Pechiney où elle a exercé plusieurs responsabilités de finance et de gestion, dont celui de directrice financière de la division Aéronautique, Transports et Industrie de Rio Tinto Alcan. Elle a ensuite rejoint le groupe Ingenico en 2010 en tant que directrice du contrôle de gestion, pour devenir par la suite directrice financière de la région Europe-SEPA en 2014 puis directrice financière en 2015 en charge des fonctions Finance, Legal & Governance et membre du comité exécutif.

Sharon MacBeath – 52 ans







Sharon MacBeath est diplômée en psychologie et management de l’université de Glasgow, titulaire d’un Master en Ressources Humaines obtenu à la Sorbonne et d’un EMBA de l’INSEAD. Après avoir créé la société de consulting EMDS, spécialisée dans le recrutement, la sélection et le développement de jeunes à haut potentiel ayant un profil international, elle travaille en France depuis 1991 dans le domaine des ressources humaines. Elle a occupé le poste de directrice des ressources humaines de la branche pharmacie et beauté du groupe Rexam, avant de devenir directrice des ressources humaines et de la communication de Redcats, société du groupe Kering (ex-PPR) en 2005. Mme MacBeath a ensuite été directrice des ressources humaines et membre du comité exécutif du groupe Rexel entre 2013 et fin 2016. À compter de janvier 2017, elle est membre du directoire et directeur des ressources humaines du groupe Tarkett, avant de passer d’un rôle d’administrateur au conseil de surveillance d’Hermès International au rôle du DRH Groupe d’Hermès International en juin 2019.

Olivier Zarrouati – 62 ans







Olivier Zarrouati est un ancien élève de l’École polytechnique et ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure de l’aéronautique (SUPAERO) et de la Harvard Kennedy School de Cambridge. Après avoir débuté sa carrière en tant qu’ingénieur dans l’armement, il a occupé des fonctions d’ingénieur et de chef de grands projets au CNES (Centre national d’études spatiales) de 1982 à 1988, puis chez Matra Marconi Space de 1989 à 1994. Il rejoint, en tant que directeur du développement externe et du contrôle des filiales, la société Intertechnique, rachetée par Zodiac en 1999. Il a, par la suite, exercé différentes fonctions au sein du groupe Zodiac Aerospace, notamment celles de directeur général de la branche Aerosafety Systems et de directeur général des activités aéronautiques. De 2007 à 2017, il exerce les fonctions de président du directoire et de directeur du comité exécutif du groupe Zodiac Aerospace. Il a également exercé la fonction de président de la Fondation Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace SUPAERO depuis 2011. En 2017, il crée sa société, Thélème.

Administrateurs représentant Arch Capital Group Ltd.

Janice ENGLESBE – 52 ans







Janice Englesbe est Senior Vice President et Chief Risk Officer chez Arch Capital Group Ltd. Elle a rejoint Arch le 25 février 2019 en tant que responsable globale de la gestion des risques. Mme Englesbe a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des risques, de la finance et des affaires, notamment en tant que directrice adjointe de la Gestion des risques du groupe General Re. Elle a obtenu sa licence en économie à la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et est membre de l’Institut CFA (CFA Charterholder).

Chris HOVEY – 54 ans







Chris Hovey est directeur des opérations chez Arch Capital Services LLC. De juillet 2018 à janvier 2020, M. Hovey a occupé le poste de vice-président exécutif et de directeur de l'information chez Arch Capital Services LLC. Avant cela, il a occupé le poste de directeur des opérations de Arch Mortgage Insurance Company. Avant de rejoindre Arch, M. Hovey était directeur des opérations de PMI Mortgage Insurance Co. depuis 2011. Il a également été vice-président directeur des opérations de service et de la gestion des sinistres pour PMI, qu'il a rejoint en 2002. M. Hovey est titulaire d'une licence de l'université d'État de San Francisco et d'un M.B.A. du Saint Mary's College de Moraga, en Californie.

Benoît LAPOINTE DE VAUDREUIL – 51 ans







Benoît Lapointe de Vaudreuil est avocat, membre des barreaux de Paris et de Québec et exerce le droit des assurances à Paris. M. Lapointe de Vaudreuil est le président de BLV Avocats, un cabinet d'avocats qu'il a fondé à Paris en 2019 et il est avocat « Of Counsel » pour PWC Société d'avocats à Paris. Il a auparavant travaillé pendant près de 20 ans au sein du Groupe Optimum, notamment en tant que directeur général de sociétés françaises du Groupe Optimum (assurance-vie, gestion d'actifs). Il est titulaire d'un LLB en droit de l'Université de Montréal, d'un DEA de droit privé de l'Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) ainsi qu'un MBA de l'école HEC de Montréal. La formation de M. Lapointe de Vaudreuil comprend également un diplôme de l'Institut de Droit comparé de l'Université de Paris II (Panthéon-Assas) et il est administrateur au sein de conseils d'administration de sociétés canadiennes et françaises.