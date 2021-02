MONTRÉAL, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a le plaisir d’annoncer qu’il a conclu un nouveau partenariat avec Éco Héros, un organisme caritatif environnemental canadien qui s’adresse aux jeunes, pour continuer d’inciter ses employés et leurs familles à apporter leur contribution grâce au programme ÉcoConnexions.



En 2011, le CN et Jour de la Terre Canada ont lancé ÉcoConnexions, un programme primé d’engagement du personnel qui vise à intégrer la durabilité dans notre culture d’entreprise par des initiatives ciblées appuyant les trois piliers du programme, soit diminuer la consommation d’énergie, réduire les déchets et améliorer l’entretien dans les gares de triage et les bureaux du CN partout en Amérique du Nord. Le programme met l’accent sur l’éducation et l’engagement des membres du personnel relativement aux trois piliers, sur le partage des pratiques exemplaires dans tout le réseau et sur la reconnaissance et la célébration des initiatives des employés.

« Nous sommes très heureux d'étendre le programme ÉcoConnexions avec Éco Héros aux enfants et aux familles des cheminots du CN. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre stratégie compte tenu de notre préoccupation collective pour un avenir plus durable. J’aimerais remercier Jour de la Terre Canada, pour leur soutien et leur engagement dans l'élaboration et la croissance du programme ÉcoConnexions du CN qui lui a permis d’obtenir le succès dont il bénéficie aujourd’hui. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN

Le personnel du CN a plusieurs réussites à son actif depuis 2011, notamment :

Réduction des émissions de carbone de 36 % à des triages clés (soit 140 000 tonnes de CO 2 )



) Détournement de 208 000 tonnes de déchets des décharges



Réalisation de 1 500 projets d'entretien qui ont amélioré la propreté, l’efficacité et la sécurité des milieux de travail



Économies d’environ 50 M$

Fondé en 2004, Éco Héros est devenu le plus important organisme environnemental pour les jeunes à l’échelle mondiale, regroupant actuellement plus de 250 000 membres et anciens étudiants.

« Nous sommes ravis de nous associer au CN pour faire progresser son programme novateur qu’est ÉcoConnexions. Nous partageons l’engagement de créer un héritage de développement durable pour les générations actuelles et futures qui sera à la base de ce partenariat. L’organisme Éco Héros se consacre à favoriser l’engagement des jeunes, des familles et des collectivités et croit que la collaboration est le meilleur moyen d’instaurer des changements positifs. Ensemble, nous pouvons étendre aux prochaines générations les effets du programme ÉcoConnexions. Cette approche permettra d’accroître la portée et l’incidence de ce programme déjà très populaire. »

- Tovah Barocas, présidente d’Éco Héros.

À propos d’Éco Héros

Éco Héros est l’organisation des enfants pour la conservation, vouée à inculquer à chaque enfant des connaissances environnementales, la positivité et la confiance en soi nécessaire pour entreprendre des actions. Nous accomplissons cette tâche au moyen d’une gamme de programmes éducatifs gratuits, auxquels peuvent participer les jeunes à l’école, à la maison et dans leur collectivité. Pour en savoir davantage au sujet d’Éco Héros, rendez-vous à www.ecoheros.ong/.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles, le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.