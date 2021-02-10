芝加哥, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由Chuck Hagel、Malcolm Rifkind和Kevin Rudd担任主席并由芝加哥全球事务委员会召集的工作组编写了一份新的报告。报告指出，美国盟友关系的日益削弱和安全环境的迅速变化已经开始让人们质疑美国的核安全保障，并威胁到已有50年历史的核不扩散机制的长期生存能力。报告提出了具体的建议和框架，以确保美国的盟友在无需自行拥有核武器的情况下继续对安全保持信心。



“过去四年中，由于美国领导的缺失，我们的盟友质疑美国核保证的可信度，”美国前驻北约大使、芝加哥全球事务理事会主席及项目主任Ivo Daalder表示。“仅凭政府更迭不太可能足以重建美国的信誉。美国必须尽其所能与盟国合作，重建对共同防御框架的信心。”

“对美国盟友重新做出承诺需要对核威慑的重新承诺”，前美国国防部长Hagel表示。“拜登总统必须重申美国的安全承诺、扭转损害我们关系的决定，并通过谈判达成公平协议，以确保美国在欧洲和亚洲保留军队。”

这份题为《防止核扩散和增强美国盟友信心》的报告由“美国盟友和核武器扩散问题特别工作组”编写。该工作组由16名美国、欧洲和亚洲的前外交和国防部长以及其他国家的安全和国防顾问组成，用12个月的时间共同制定了具体建议。

工作组的建议包括：

重建美国的领导地位 ，重申美国的安全承诺，提升核武器问题在联盟中的重要性，并加强欧洲和亚洲的防御能力。

，重申美国的安全承诺，提升核武器问题在联盟中的重要性，并加强欧洲和亚洲的防御能力。 加强欧洲防务能力 ，确保欧洲对自身防务和安全承担更多责任，并将防务合作重点放在真正的军事能力上。法国和英国应深化核合作，并将其威慑措施扩展到欧洲盟国。

，确保欧洲对自身防务和安全承担更多责任，并将防务合作重点放在真正的军事能力上。法国和英国应深化核合作，并将其威慑措施扩展到欧洲盟国。 协调亚洲的多边威慑措施 ，由美国提议成立亚洲核规划集团，将澳大利亚、日本和韩国纳入美国的核规划进程。

，由美国提议成立亚洲核规划集团，将澳大利亚、日本和韩国纳入美国的核规划进程。 扩大多边军控，联合国安理会五个常任理事国承诺就核武器问题开展对话，就建立核信任和透明度措施进行谈判，并让中国参与实现核武器控制多边化的各项工作。

“虽然中国的雄心是对安全环境的威胁，但中国是对话的重要组成部分，”澳大利亚前总理陆克文表示， “这些初步举措在缓和盟国的担忧和协调威慑努力方面可能产生重大影响。”

英国前外交大臣和国防大臣里夫金德表示：“对于帮助欧洲建设防务和安全工作中的核层面，英法两国可发挥关键作用， 认识到欧洲的安全和重要利益密不可分，两国即可以开始发展强大的、以欧洲为导向的核威慑能力。”

除联系主席外，工作组成员还包括：

工作组成员

阿部信泰 ，前日本原子能委员会委员

，前日本原子能委员会委员 Carl Bildt ，前瑞典首相兼外交大臣

，前瑞典首相兼外交大臣 Rick Burt ，前美国驻德国大使及START首席谈判代表

，前美国驻德国大使及START首席谈判代表 Espen Barth Eide ，前挪威外交大臣和国防大臣

，前挪威外交大臣和国防大臣 François Heisbourg ，国际战略研究所前主席

，国际战略研究所前主席 Wolfgang Ischinger ，前德国外交国务秘书

，前德国外交国务秘书 兼原信克 ，前日本国家安全副顾问

，前日本国家安全副顾问 Lee Sanghee ，前韩国国防部长兼参谋长联席会议主席

，前韩国国防部长兼参谋长联席会议主席 Curtis Scaparrotti ，前北约欧洲最高盟军指挥官

，前北约欧洲最高盟军指挥官 Radek Sikorski ，波兰前外交部长兼国防部长

，波兰前外交部长兼国防部长 Sinan Ülgen ，土耳其前外交官

，土耳其前外交官 Byung-se Yun，韩国前外交部长

工作组联合主席和项目主任可应要求接受采访。相关事务协调请联系media@thechicagocouncil.org。



