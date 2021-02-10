芝加哥, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由Chuck Hagel、Malcolm Rifkind和Kevin Rudd担任主席并由芝加哥全球事务委员会召集的工作组编写了一份新的报告。报告指出，美国盟友关系的日益削弱和安全环境的迅速变化已经开始让人们质疑美国的核安全保障，并威胁到已有50年历史的核不扩散机制的长期生存能力。报告提出了具体的建议和框架，以确保美国的盟友在无需自行拥有核武器的情况下继续对安全保持信心。
“过去四年中，由于美国领导的缺失，我们的盟友质疑美国核保证的可信度，”美国前驻北约大使、芝加哥全球事务理事会主席及项目主任Ivo Daalder表示。“仅凭政府更迭不太可能足以重建美国的信誉。美国必须尽其所能与盟国合作，重建对共同防御框架的信心。”
“对美国盟友重新做出承诺需要对核威慑的重新承诺”，前美国国防部长Hagel表示。“拜登总统必须重申美国的安全承诺、扭转损害我们关系的决定，并通过谈判达成公平协议，以确保美国在欧洲和亚洲保留军队。”
这份题为《防止核扩散和增强美国盟友信心》的报告由“美国盟友和核武器扩散问题特别工作组”编写。该工作组由16名美国、欧洲和亚洲的前外交和国防部长以及其他国家的安全和国防顾问组成，用12个月的时间共同制定了具体建议。
工作组的建议包括：
“虽然中国的雄心是对安全环境的威胁，但中国是对话的重要组成部分，”澳大利亚前总理陆克文表示， “这些初步举措在缓和盟国的担忧和协调威慑努力方面可能产生重大影响。”
英国前外交大臣和国防大臣里夫金德表示：“对于帮助欧洲建设防务和安全工作中的核层面，英法两国可发挥关键作用， 认识到欧洲的安全和重要利益密不可分，两国即可以开始发展强大的、以欧洲为导向的核威慑能力。”
除联系主席外，工作组成员还包括：
工作组成员
工作组联合主席和项目主任可应要求接受采访。相关事务协调请联系media@thechicagocouncil.org。
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