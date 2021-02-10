芝加哥, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 由哈格爾、聶偉敬及陸克文領導，並由芝加哥全球事務委員會召集的專責小組發佈的新報告認為，美國與盟國不斷惡化的關係及快速變化的安全環境已開始引起人們對美國核安全保障的質疑，並威脅到已有 50 年歷史的《核武禁擴條約》的長遠未來。該報告提供了具體建議及框架，以確保美國的盟國能在不需要其自有核武器的情況下繼續感到安全。



項目總監、前美國駐北約大使兼芝加哥全球事務委員會主席 Ivo Daalder 表示：「在過去四年缺乏美國領導的情況下，我們的盟國都在質疑美國核保障上的信譽。僅靠總統更替不足以重新樹立美國的信譽。美國必須竭盡全力與盟國合作，以重建對其集體防禦框架的信心。」

前美國國防部長哈格爾表示：「重新對美國盟國作出承諾需要重新對核威懾作出承諾。總統拜登必須重申美國對安全的承諾，逆轉損害我們關係的決定，並協商公平的協議，以確保美國能夠在歐洲及亞洲保留軍隊。」

該「預防核擴散及再次向美國盟國作出保證」報告是專責小組在美國盟國及核武器擴散上的成果，該專責小組由 16 名成員組成，他們分別為美國、歐洲、亞洲前外交及國防部長，以及其他國家安全及國防顧問，他們共同工作了 12 個月，以提出具體建議。

專責小組的建議包括：

透過重申美國對安全的承諾、在盟國中強調核武器問題的重要性，以及建立歐洲及亞洲的防禦能力，以此 重建美國的領導地位 。

。 透過確保歐洲為其防禦及安全承擔更多責任，並將防禦合作的重點放在真正的軍事能力上，以此 加強歐洲的防禦能力 。法國及英國應作出進一步核合作並將其威懾力量擴大到歐洲盟國。

。法國及英國應作出進一步核合作並將其威懾力量擴大到歐洲盟國。 與美國 協調亞洲的多邊威懾 ，並提議成立亞洲核規劃小組，將澳洲、日本及韓國納入美國的核規劃流程。

，並提議成立亞洲核規劃小組，將澳洲、日本及韓國納入美國的核規劃流程。 與聯合國安理會五個常任理事國承諾就核武器問題進行對話，並協商建立核信任及透明度的措施，以及讓中國參與所有多邊核軍備控制的工作，以此擴大多邊武器控制。

澳洲前總理陸克文表示：「雖然中國的抱負是對安全環境的威脅，但中國是對話的重要組成部分。這些第一步可能在消除盟國的恐懼及協調威懾力量方面產生重大影響。」

前英國外交大臣兼國防部長聶偉敬表示：「英國及法國在協助歐洲建立其防禦及安全工作的核層面方面可發揮關鍵作用。認識到歐洲的安全與切身利益密不可分後，這兩個國家可以開始發展以歐洲為中心的強大核威懾能力。」

除了聯席主席外，專責小組的成員還包括：

專責小組成員

Nobuyasu Abe - 前日本原子力委員會委員

- 前日本原子力委員會委員 Carl Bildt - 瑞典前首相及外交部長

- 瑞典前首相及外交部長 Rick Burt - 前美國駐德國大使兼「START」首席談判代表

- 前美國駐德國大使兼「START」首席談判代表 Espen Barth Eide - 前挪威外交部長及國防部長

- 前挪威外交部長及國防部長 François Heisbourg - 前國際戰略研究所主席

- 前國際戰略研究所主席 Wolfgang Ischinger - 前德國外交事務大臣

- 前德國外交事務大臣 Nobukatsu Kanehara - 前日本國家安全副顧問

- 前日本國家安全副顧問 Lee Sanghee - 前韓國國防部長及聯合參謀長委員會主席

- 前韓國國防部長及聯合參謀長委員會主席 Curtis Scaparrotti - 前北約歐洲盟軍最高司令

- 前北約歐洲盟軍最高司令 Radek Sikorski - 前波蘭外交部長及國防部長

- 前波蘭外交部長及國防部長 Sinan Ülgen - 前土耳其外國服務官員

- 前土耳其外國服務官員 Byung-se Yun - 前韓國外交部長

專責小組聯席主席及項目總監可應要求接受採訪。如需協調，請聯絡 media@thechicagocouncil.org。



