Selskabsmeddelelse nr. 02-2021

10. februar 2021



Forslag om ny konstitution efter den kommende ordinære generalforsamling, der afholdes fredag den 26. marts 2021



På generalforsamlingen indstiller bestyrelsen genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer Mads Dahl Møberg Andersen, Richard Bunck, Ole Borch, Thomas Weikop, Ulrik Falkner Thagesen og Ulrik Holsted-Sandgreen. Derudover foreslår bestyrelsen nyvalg af Ann-Sofie Østberg Bjergby til bestyrelsen.

Ved konstitueringen efter generalforsamlingen indstiller bestyrelsen, at Ole Borch bliver valgt som ny formand, og at Richard Bunck fortsætter som næstformand. Mads Dahl Møberg Andersen fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Om baggrunden for valg af ny formand siger Richard Bunck:

Forslaget bygger på mine tanker om, hvorledes North Media A/S skal ejes og drives den dag, hvor jeg ikke længere kan være en del af bestyrelsen. Min kone Britt og jeg har besluttet at lade vores North Media A/S aktier testere til et fond, som kan fortsætte den langsigtede og strategiske retning for selskabet i mange år fremover.

At forberede og på sigt gennemføre at vores North Media A/S aktier bliver fondsejet indebærer blandt andet, at det er relevant at tilpasse bestyrelsen for North Media A/S. Det er her min vurdering, at North Media A/S' bestyrelsesformand bør have en ny profil med en anden erfaring end Mads Dahl Møberg Andersens.

Mads og jeg har arbejdet tæt sammen siden 1995, og han har ydet en værdifuld indsats for selskabet, som jeg siger ham tak for. Jeg er glad for, at Mads fortsætter i bestyrelsen, så vi fortsat kan få glæde af hans mange kompetencer.

Jeg har kendt Ole Borch i mange år. Ole har en lang og alsidig bestyrelseserfaring. Jeg tror på, at hans tilgang til både governance, udvikling og drift kan tilføre North Media A/S ny indsigt. Jeg er derfor sikker på, at Ole er den rigtige til at forberede North Media A/S til den tid, der kommer." siger Richard Bunck.

Om den kommende ændrede konstitution siger Mads Dahl Møberg Andersen:

Jeg har siden 1995 været en del af den øverste ledelse i North Media A/S. Det har været en fantastisk rejse, hvor jeg har været med til stort set alt inden for virksomhedsledelse og det meste med succes.

De sidste 3 år, hvor jeg har haft rollen som bestyrelsesformand, har vi fået forberedt North Media A/S på ny vækst. Jeg tror ikke vi har stået skarpere siden slutningen af 1990’erne. Strategierne er på plads og ledelsen er topmotiveret, og som det fremgår af årsrapporten, forventer vi en positiv udvikling de kommende år.

Den ejerform, som skal forberedes, kræver andre erfaringer på formandsposten, så jeg overlader med stolthed posten til Ole Borch. Selv vil jeg udvikle mit bestyrelsesarbejde med poster i andre selskabers bestyrelser og er rigtig glad for fortsat at skulle bidrage som bestyrelsesmedlem hos North Media A/S.”

Oplysninger om baggrund og kompetencer for de kandidater, der opstilles til genvalg, kan findes på www.northmedia.dk , mens Ann-Sofie Østberg Bjergbys baggrund og kompetencer gøres tilgængelige sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, som udsendes senest torsdag den 4. marts 2021.



Henvendelser om denne meddelelse til:

Bestyrelsesformand Mads Dahl Møberg Andersen, mobil 20 42 09 85

Bestyrelsesmedlem Ole Borch, mobil 25 18 35 55