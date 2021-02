February 10, 2021 16:39 ET

TEMECULA, California, Feb. 10, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (CE&IG), una subsidiaria de Nikkiso Co., Ltd (Japón) anuncia que su unidad de bombeo adquirió propiedad intelectual (PI) para fabricar y montar actuadores electromecánicos (AEM) y los paneles de control asociados.



Los AEM de alta fuerza acoplada a una bomba criogénica oscilante elimina la necesidad de una caja de cambios y cárter, lo que proporciona una estructura compacta para el diseño de bomba sumergida en forma vertical. Los AEM también proporcionan un control completo de la velocidad y posición del pistón de la bomba oscilante, lo que permite un rango de funcionamiento más amplio, la operación sin pulsación para varias configuraciones de la unidad y una confiabilidad mejorada.

Las bombas activadas por los AEM de la unidad de bombeo de CE&IG han pasado por varias fases de pruebas durante los últimos cuatro años, incluida la operación real en un prototipo de estación de combustible de hidrógeno. La bomba oscilante activada por los EMA está inmediatamente disponible para aplicaciones de hidrógeno que requieran presiones de descarga de hasta 900 bar. Las bombas de suministro de combustible GNL de alta presión para aplicaciones industriales marinas estarán disponibles en el futuro cercano.

“Este es un próximo paso emocionante para nuestro Grupo y un beneficio significativo para nuestros clientes. CE&IG ahora podrá fabricar el montaje completo de la bomba (desde el cabezal criogénico hasta la unidad de mando) y proporcionarles a nuestros clientes una solución completa de fábrica”, según Peter Wagner, director ejecutivo de Cryogenic Industries y presidente del Grupo.

Con la adquisición de PI, la unidad de bombeo de CE&IG fabricará y montará los AEM en su fábrica de Nikkiso ACD en Santa Ana, California.

