TEMECULA, Californie (États-Unis), 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe Clean Energy & Industrial Gas (CE&IG) de Nikkiso Cryogenic Industries, filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), a annoncé l'acquisition, par son unité de production de pompes, des droits de propriété intellectuelle lui permettant de fabriquer et assembler des actionneurs électromécaniques (AEM), ainsi que les panneaux de commande associés.



Les AEM à haute puissance associés à une pompe alternative cryogénique éliminent le recours à une transmission par engrenages et biellettes, ce qui permet une configuration plus compacte lors de la conception de pompes immergées verticales. Ces AEM se caractérisent en outre par un contrôle complet de la vitesse et de la position du piston dans la pompe alternative afin de couvrir une plage de pression plus large, un fonctionnement sans saccades dans les configurations multi-unités, ainsi qu'une fiabilité supérieure.

Les pompes mues par les AEM sortis des fabriques de CE&IG ont été soumises à différentes phases d'essai au cours de ces quatre dernières années, y compris le fonctionnement d'un prototype de station de ravitaillement en hydrogène en situation réelle. La pompe actionnée par AEM est disponible immédiatement pour les applications à hydrogène exigeant une pression de décharge allant jusqu'à 900 bargs. Des pompes d'alimentation en GPL à haute pression destinées aux applications du secteur maritime seront disponibles dans un avenir proche.

« Il s'agit d'une nouvelle étape passionnante pour notre groupe et d'un avantage considérable pour nos clients. CE&IG pourra désormais fabriquer l'ensemble de la pompe, de la tête cryogénique à l'unité d'entraînement, et de fournir à ses clients une solution complète prise en charge en usine », a déclaré Peter Wagner, Président-directeur général du groupe Cryogenic Industries.

Suite à l'acquisition des droits de propriété intellectuelle, l'usine de pompes de CE&IG fabriquera et assemblera les AEM sur le site Nikkiso ACD de Santa Ana, en Californie.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd'hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d'entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d'ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu'un groupe administré en commun comptant une vingtaine d'entités opérationnelles.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter les sites www.cryoind.com et www.nikkiso.com.