TEMECULA, Calif., Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (CE&IG) milik Nikkiso Cryogenic Industries, anak perusahaan dari Nikkiso Co., Ltd (Jepang), mengumumkan bahwa Unit Pompa mereka telah memperoleh hak kekayaan intelektual (IP) untuk memproduksi dan merakit aktuator mekanik listrik (electric-mechanical actuators/EMA) serta panel kontrol terkaitnya.



Dengan EMA berkekuatan tinggi yang disambungkan ke pompa bolak-balik kriogenik, gearbox dan bak engkol tidak lagi dibutuhkan. Penyederhanaan ini membuat tata letak desain pompa bawah air menjadi lebih ringkas. Selain itu, EMA juga memberikan kontrol penuh pada kecepatan dan posisi piston pompa bolak-balik, sehingga menghasilkan rentang operasi bebas getaran yang lebih lebar untuk berbagai pengaturan unit dan peningkatan keandalan.

Pompa berpenggerak EMA dari Unit Pompa CE&IG telah dijalankan dalam berbagai fase pengujian selama empat tahun terakhir, termasuk operasi aktual dalam stasiun pengisian bahan bakar hidrogen prototipe. Pompa bolak-balik berpenggerak EMA langsung tersedia untuk aplikasi hidrogen yang memerlukan tekanan pelepasan hingga 900 Barg. Sementara itu, pompa suplai bahan bakar LNG tekanan tinggi untuk aplikasi industri kapal laut akan tersedia dalam waktu dekat.

“Ini adalah kemajuan yang menarik bagi Grup kami dan merupakan manfaat yang signifikan bagi pelanggan kami. Sekarang, CE&IG mampu membuat rakitan pompa lengkap (mulai dari kepala kriogenik hingga unit penggerak) dan memberi pelanggan kami solusi lengkap yang didukung pabrik,” jelas Peter Wagner, CEO Cryogenic Industries, dan Presiden Grup.

Dengan akuisisi IP, Unit Pompa CE&IG akan memproduksi dan merakit EMA di pabrik Nikkiso ACD di Santa Ana, California.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Anggota perusahaan Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi peralatan pemrosesan gas kriogenik rekayasa dan pabrik pemrosesan berskala kecil untuk industri gas alam cair (LNG), industri layanan sumur migas, dan gas industri. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan sekitar 20 entitas operasi.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.cryoind.com dan www.nikkiso.com.