TEMECULA, Calif., Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clean Energy & Industrial Gases Group (CE&IG) dari Nikkiso Cryogenic Industries, sebuah subsidiari Nikkiso Co., Ltd (Jepun), mengumumkan Unit Pam mereka telah memperoleh harta intelek (IP) untuk mengeluarkan dan memasang penggerak mekanikal elektrik (EMA) dan panel kawalan yang berkaitan.



EMA berdaya tinggi digabungkan dengan pam salingan kriogenik menyingkirkan keperluan untuk kotak gear dan kotak engkol, yang memberikan reka letak padat untuk reka bentuk pam tenggelam menegak. EMA juga menyediakan kawalan sepenuhnya terhadap kelajuan dan kedudukan omboh pam salingan, membolehkan julat turndown yang lebih luas, operasi yang bebas pendenyutan untuk aturan berbilang unit, dan kebolehpercayaan yang ditingkatkan.

Pam gerakan EMA Unit Pam CE&IG telah berada dalam pelbagai fasa pengujian untuk empat tahun yang lepas termasuklah operasi sebenar dalam stesen mengisi hidrogen prototaip. Pam salingan gerakan EMA tersedia untuk penggunaan hidrogen yang memerlukan hingga 900 Barg tekanan discaj. Pam bekalan bahan api LNG tekanan tinggi untuk penggunaan industri marin akan tersedia di masa hadapan.

“Ini ialah langkah seterusnya yang menarik untuk Kumpulan kami dan manfaat yang ketara untuk pelanggan kami. CE&IG kini akan dapat mengilangkan pemasangan pam lengkap (daripada kepala kriogenik kepada unit pacuan) dan memberi pelanggan kami penyelesaian disokong kilang yang lengkap,” menurut Peter Wagner, CEO Cryogenic Industries dan Presiden Kumpulan.

Dengan pemerolehan IP, Unit Pam CE&IG akan mengeluarkan dan memasang EMA di kilang ACD Nikkiso di Santa Ana, California.

PERIHAL CRYOGENIC INDUSTRIES

Syarikat ahli Cryogenic Industries, Inc. (kini sebahagian daripada Nikkiso Co., Ltd.) mengeluarkan peralatan pemprosesan gas kriogenik dijuruterakan dan loji proses berskala kecil untuk gas semula jadi cecair (LNG), perkhidmatan telaga dan industri gas perindustrian. Diasaskan lebih 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries ialah syarikat induk ACD, Cosmodyne dan Cryoquip, dan kumpulan yang dikawal secara umum bagi kira-kira 20 entiti pengendalian.

Untuk maklumat lanjut, sila layari: www.cryoind.com dan www.nikkiso.com.