加州特美谷, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 日机装株式会社（Nikkiso Co., Ltd）的子公司Nikkiso Cryogenic Industries的清洁能源和工业气体集团（CE&IG)宣布其液体泵业务单位获得制造和组装电动机械执行器（EMA）及其附属控制面板的知识产权。



该高强度EMA结合一个往复式低温液体泵，无需使用变速箱和曲轴，低温器件结合了一个低压换式泵，让立式液下泵设计实现紧凑式布局。该EMA还可全面控制往复式液体泵的活塞转速和位置，从而实现更大的旋转范围，并为多个单元安排提供无脉冲操作，同时提高设备的可靠性。

过去4年中，CE&IG液体泵业务单位的EMA驱动泵已经进行多个阶段的测试，包括在一个原型加氢站中的实际运行。EMA驱动型往复式液体泵可立即用于需要900巴排放压力的氢气应用设备。近期内，将提供用于海洋工业应用的高压LNG燃油泵。

“对我们集团来说，接下来的这一步令人兴奋，对于我们客户也是重大利好。CE&IG现在能够制造完整的泵总成（从低温头到驱动单元），并为我们的客户提供完整的工厂支持解决方案，”Cryogenic Industries首席执行官和CE&IG公司总裁Peter Wagner表示。

通过IP收购，CE&IG的液体泵业务单位将在位于加州圣安娜的Nikkiso ACD工厂制造和组装EMA设备。

关于CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为Nikkiso Co., Ltd.的会员）会员公司从事制造工程低温气体处理设备和用于液化天然气 (LNG) 、油井服务和工业天然气行业的小规模加工工厂。Cryogenic Industries成立于50多年前，是ACD、Cosmodyne和Cryoquip的母公司，也是一家由大约20个经营实体组成的共同控制集团。

了解更多信息，请访问 www.cryoind.com 和 www.nikkiso.com。