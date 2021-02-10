加州特米庫拉, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries 的 Clean Energy & Industrial Gases Group (CE&IG) 是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，剛宣佈其泵組已成功收購製造和組裝電動機械式致動器 (EMA) 和相關控制面板的知識產權 (IP)。



與低溫往復泵耦合的高力 EMA 可消除對變速箱和曲軸箱的需要，從而為直立式潛水泵設計提供小巧的佈局。EMA 也可以完全控制往復泵的活塞速度和位置，容許更大的調節範圍、用於多個裝置的無脈動操作及加強可靠性。

CE&IG 泵組的 EMA 致動泵在過去四年一直用於各種測試階段，包括在原型加氫站上的實際操作。EMA 致動的往復泵可即時用於需要高達 900 Barg 放電壓力的氫類應用中。用於船舶業的高壓液化天然氣燃料供應泵將在不久的將來面世。

Cryogenic Industries 行政總裁兼集團總裁 Peter Wagner 表示：「這對我們的集團來說是令人興奮的下一步，對我們的客戶來說更可帶來重大益處。CE&IG 現在將能夠生產完整的泵組件（從低溫頭到驅動單元），並為我們的客戶提供一個由工廠支援的完整解決方案。」

進行知識產權收購後，CE&IG 的泵組將在加州聖塔亞納的 Nikkiso ACD 工廠生產和組裝 EMA。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（目前為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司為液化天然氣 (LNG)、氣井服務和工業天然氣行業生產工程低溫氣體處理設施和小型加工廠。公司在 50 多年前已成立，是 ACD、Cosmodyne 及 Cryoquip 的母公司，是一個約有 20 個經營實體的共同控制集團。

如欲了解更多資訊，請瀏覽： www.cryoind.com 及 www.nikkiso.com。