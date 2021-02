/NE PAS DISTRIBUER VIA LES AGENCES DE PRESSE AMERICAINES

MONTRÉAL et TORONTO, 10 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd’hui la conclusion d'une entente avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Valeurs mobilières Desjardins (collectivement les « Preneurs Fermes »), par voie de prise ferme, 3 700 000 parts du FPI (les « Parts ») au prix de 8,20 $ par Part (le « Prix de l’offre ») pour un produit brut d’environ 30 000 000 $ (le « Placement Public »). Le FPI a également accordé aux Preneurs Fermes une option de surallocation pour acheter jusqu’à 555 000 Parts additionnelles aux mêmes termes et conditions, pouvant être levée, en tout ou en partie, et de temps à autre, pendant une période de 30 jours à compter de la clôture du Placement Public, qui, si exercée entièrement, porterait le produit brut du Placement Public à environ 34 900 000 $.

Le FPI a l’intention d’utiliser le produit net du Placement Public pour financer des acquisitions futures du FPI et pour des besoins généraux.

« Nous sommes impatients de continuer à exécuter notre plan de croissance stratégique, en mettant l’accent sur la croissance de notre portefeuille industriel », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Les acquisitions récentes et en cours de propriétés industrielles à London et Ajax (Ontario), à Moncton (Nouveau-Brunswick) et à Edmonton (Alberta), démontrent notre ferme engagement à accroître la pondération industrielle au sein du portefeuille du FPI. Nous continuons à suivre un portefeuille d'acquisitions potentielles de propriétés industrielles afin de capitaliser sur des opportunités intéressantes. Le financement nous permet de poursuivre sur la lancée du FPI et de saisir ces occasions. »

Mises à jour récente des acquisitions et des opérations

Le FPI a conclu une entente conditionnelle en vue d'acquérir six propriétés industrielles à London (Ontario), ce qui ajoutera 1 191 184 pieds carrés de superficie locative brute (SLB) à son portefeuille pour un prix d'achat de 103 500 000 $, ce qui représente un taux de capitalisation initial de 6%. Le FPI prévoit émettre environ 65 600 000 $ de parts de société en commandite de catégorie B au vendeur à une valeur de 7,64 $ par part, ce qui correspond approximativement au cours des parts du FPI au moment de la conclusion de l'entente conditionnelle. La clôture est prévue pour le 1er avril 2021.





Le FPI a conclu une entente conditionnelle visant l'acquisition de deux immeubles industriels à Edmonton (Alberta), totalisant 108 156 pieds carrés de SLB pour 14 000 000 $. Les immeubles sont entièrement loués à des locataires qui ne font pas partie de l'industrie pétrolière et gazière. Le FPI prévoit émettre 7 000 000 $ en parts de société en commandite de catégorie B au vendeur au prix de 8,20 $ par part. La clôture est prévue pour le 1er mars 2021.





Le 31 décembre 2020, le FPI a complété l'acquisition d'une participation de 50% dans une propriété industrielle de 500 000 pieds carrés (comprenant l'agrandissement d'un immeuble de 95 000 pieds carrés) situé à Ajax (Ontario), pour 28 500 000 $, qui a été partiellement payé par un nouveau financement hypothécaire.





Le 1er décembre 2020, le FPI a complété l'acquisition d'une propriété industrielle à locataire unique totalisant 93 443 pieds carrés de SLB à Moncton (Nouveau-Brunswick), pour 8 000 000 $, soit un taux de capitalisation initial de 7,5%. La propriété est entièrement occupée par une société du classement Fortune 500. Le FPI a émis 3 200 000 $ en Parts au vendeur à une valeur réputée de 8,00 $ par Part, afin de partiellement régler le prix d'achat.





À ce jour, le FPI a perçu 97,4% du loyer brut contractuel facturé entre mars et décembre 2020 et a perçu 96,6% du loyer brut contractuel de décembre 2020.



Les Parts du Placement Public seront offertes au Canada par le biais d'un prospectus simplifié qui sera déposé dans toutes les provinces canadiennes conformément au Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d'un prospectus simplifié. Le Placement Public est assujetti aux conditions habituelles et à l’obtention de toutes les autorisations réglementaires requises, y compris l'approbation de la Bourse de Toronto (« TSX »). La clôture du Placement Public est prévue le ou vers le 4 mars 2021.

Les Parts offertes n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et, par conséquent, elles ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, ou à, ou pour le compte ou au profit de « personnes américaines » (telles que définies dans le règlement S en vertu de la loi de 1933), sauf en vertu d’une exemption des exigences d’enregistrement de la loi de 1933. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de Parts aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou au profit de personnes américaines.

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 75 immeubles comportant une superficie locative d’environ 4,4 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 28 095 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 6 326 000 Parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

