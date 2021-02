Persbericht

Brussel, 11 februari 2021 (07u00 CET)

Resultaat vierde kwartaal van 538 miljoen euro

In 2020 werden we geconfronteerd met de uitbraak en de uitdagingen van de pandemie, die over de hele wereld menselijk leed veroorzaakt en leidt tot een ongeziene economische onrust. Onlangs is een aantal landen begonnen met de uitrol van een vaccinatieprogramma dat in de toekomst enige verlichting zou kunnen brengen. Ook wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen om de gezondheid van ons personeel en onze klanten te vrijwaren en tegelijk hebben we ervoor gezorgd dat de dienstverlening gegarandeerd bleef. We hebben nauw samengewerkt met overheidsinstellingen om alle klanten te ondersteunen die door het coronavirus zijn getroffen, door op efficiënte wijze diverse steunmaatregelen aan te bieden, waaronder uitstel van kredietbetalingen. In onze zes kernlanden samen hadden we eind december 2020 in totaal voor 13,4 miljard euro uitstel van kredietbetalingen verleend (volgens de EBA-definitie) en hadden we ook 0,8 miljard euro aan leningen toegekend in het kader van de overheidsgarantieregelingen die als reactie op de pandemie zijn ingevoerd. Als gevolg van de lockdowns, die tot een verregaande digitale boost hebben geleid, is onze digitale verkoop aanzienlijk gestegen. In dat opzicht werpen de aanzienlijke investeringen die we de afgelopen jaren deden in digitale transformatie duidelijk vruchten af. Met onze vernieuwde strategie 'Differently, the next level' - waarin Kate, onze nieuwe persoonlijke digitale assistent op basis van AI een belangrijke rol speelt - gaan we nu nog een stap verder en maken we de interactie met onze klanten nog proactiever en toekomstbestendiger door gebruik te maken van data en artificiële intelligentie. We zijn van plan in de periode 2021-2023 nog eens 1,4 miljard euro te investeren in digitalisering.

Wat onze financiële resultaten betreft, hebben we in het laatste kwartaal van 2020 een nettowinst van 538 miljoen euro gerealiseerd. In dat laatste kwartaal daalden onze nettorente-inkomsten, terwijl ons trading- en reëlewaarderesultaat het goed deed. In het huidige klimaat van rentevoeten die langere tijd laag zullen blijven, heeft dit kwartaalresultaat ook duidelijk geprofiteerd van de diversificatie die het gevolg is van het geïntegreerde bankverzekeringsmodel van KBC. Dat was te zien in de hogere nettoprovisie-inkomsten en een mooi resultaat in schadeverzekeringen (knappe premiegroei en een uitstekende gecombineerde ratio van 85% voor het hele jaar). De kosten werden strak in de hand gehouden. Op jaarbasis zijn de exploitatiekosten exclusief bankenheffing met 4,2% gedaald ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk dankzij de aangekondigde kostenbesparingen naar aanleiding van de pandemie. Als we het resultaat van dit kwartaal optellen bij dat van de eerste negen maanden van het jaar, komt ons nettoresultaat over heel 2020 uit op 1 440 miljoen euro.

Onze solvabiliteit bleef heel sterk, met een common equity ratio van 17,6%. In overeenstemming met de aanbeveling van de ECB van 15 december 2020 die de dividenduitkeringen beperkt, zullen we op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei van dit jaar een (bruto)dividend van 0,44 euro per aandeel voorstellen voor het boekjaar 2020, betaalbaar in mei 2021. Daarnaast is de Raad van Bestuur van plan om in het vierde kwartaal van 2021 een extra brutodividend van 2 euro per aandeel uit te keren over het boekjaar 2020. Wat dat laatste betreft, is de uiteindelijke beslissing van de Raad van Bestuur afhankelijk van de opheffing van dividendrestricties door de ECB.

Daarenboven, vanaf 2021 houdt ons dividendbeleid een uitkeringsratio in van ten minste 50% van de geconsolideerde winst van het boekjaar, waarvan een interim-dividend van 1 euro per aandeel dat in november wordt uitgekeerd. Bovenop de uitkeringsratio van ten minste 50% van de geconsolideerde winst zal al het kapitaal dat de referentiekapitaalpositie (een pre-Basel IV fully loaded common equity ratio van 14,5%) plus de managementbuffer van 1% overschrijdt, in aanmerking komen voor uitkering aan de aandeelhouders. Elk jaar zal de Raad van Bestuur die beslissing naar eigen goeddunken nemen bij de bekendmaking van de resultaten over het hele jaar.

Tenslotte hebben we ook onze verwachtingen op lange termijn bijgewerkt. Tussen 2020 en 2023 streven we naar een samengestelde jaarlijkse groeivoet van ongeveer 2% voor de totale opbrengsten en ongeveer 1% voor de exploitatiekosten (exclusief bankenheffing). Daarnaast willen we tegen 2023 ook een gecombineerde ratio van 92% of lager bereiken.

Tot slot wil ik alle stakeholders die ons hun vertrouwen blijven schenken uitdrukkelijk bedanken. Ik wil ook mijn grootste waardering uitspreken voor al onze medewerkers, die van thuis uit en op andere locaties onze klanten zijn blijven bedienen en de goede werking van onze groep zijn blijven ondersteunen.

Johan Thijs

Chief Executive Officer





