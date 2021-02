Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 11 februari 2021

Fagron boekt solide resultaten in uitzonderlijk 2020

Omzetstijging van 4,0%; REBITDA steeg met 5,9% naar €123,9 miljoen

Hoofdpunten 2020 – Financieel

Omzet steeg met 4,0% naar € 556,0 miljoen (+12,3% CER 1 )

REBITDA 2 steeg met 5,9% naar € 123,9 miljoen (+14,6% CER)

Recurrente nettowinst nam met 8,3% toe tot € 62,9 miljoen

Sterke operationele kasstroom van € 93,0 miljoen

Netto financiële schuld/REBITDA-ratio van 2,06 per ultimo 2020

Dividendvoorstel van € 0,18 per aandeel

Strategisch – Operationeel

Impact COVID-19 pandemie verschilt per regio en land, overall beperkt

Integratie acquisities in Duitsland en Israël gestart

Operationeel werkkapitaal verbeterd naar 8,8% van de omzet

Rafael Padilla, CEO van Fagron: “Ik ben ongelooflijk trots op de bijna 3.000 Fagron-collega’s die zich geweldig hebben ingezet in dit uitdagende jaar, waarin wij ondanks het uitstel van planbare zorg en verschillende lockdown periodes een uitstekend resultaat hebben gerealiseerd. Onze resultaten bewijzen niet alleen de sterke veerkracht van onze business, mede dankzij onze brede product- en regiodiversificatie, maar onderstrepen ook onze relevantie als onmisbare schakel in de gezondheidszorg. Mede dankzij ons brede netwerk van leveranciers en de robuuste supply chain hebben we onze klanten goed en zonder disruptie kunnen bedienen.

Gedurende het hele jaar hadden we in al onze markten te maken met besmettingsgolven en daaraan gerelateerde maatregelen om COVID-19 in te dammen. Het verloop daarvan liet in alle regio’s een verschillend beeld zien, met als gemeenschappelijke deler dat de vraag naar corona-gerelateerde producten gelijke tred hield met de toename van het aantal besmettingen, terwijl planbare zorg werd afgeschaald. Tegelijkertijd liet COVID-19 het belang van preventie en gepersonaliseerde behandeling zien, een bevestiging van onze strategische propositie. Deze ontwikkelingen hadden tot gevolg dat Brands en Essentials konden profiteren van groeimogelijkheden, waarmee de afname bij Compounding Services door de lagere activiteit in de planbare zorg kon worden gecompenseerd.

Kijkend naar de resultaten van de regio’s, dan is het hierboven geschetste patroon duidelijk terug te zien. Fagron Latijns-Amerika, vooral actief in Brands & Essentials, wist een groei van 33,9% tegen constante wisselkoersen te realiseren, ondanks uitermate uitdagende marktomstandigheden. Bij Fagron EMEA was de omzetgroei 4,9% tegen constante wisselkoersen. In deze regio maken de Compounding Services een groter deel uit van de activiteiten, waardoor de impact van het afschalen van planbare zorg en uitstel van doktersbezoeken lastiger te compenseren was. Fagron Noord-Amerika wist met haar Brands & Essentials een zeer sterke omzetgroei te realiseren, waarmee de geringe daling in Compounding Services ruim werd gecompenseerd. Binnen Fagron Sterile Services in de Verenigde Staten hebben weer veelbelovende productintroducties plaatsgevonden, zoals de introductie van voorgevulde infuuszakken in het vierde kwartaal. Overall liet Fagron Noord-Amerika een omzetgroei zien van 11,5% tegen constante wisselkoersen, wat zeker in combinatie met de sterk verbeterde REBITDA marge een geweldige prestatie is.

Een belangrijke drijver van onze groei blijft innovatie, waar we ook in 2020 ondanks de ongekende omstandigheden onverminderd op zijn blijven focussen. We hebben verschillende nieuwe producten op de markt gebracht, onder andere specifieke steriele bereidingen, waarin schaarste was ontstaan door de grote vraag van intensive care-afdelingen voor de behandeling van COVID-19-patiënten. Een andere focus in onze ontwikkelingspijplijn zijn producten gericht op preventie, onder andere ter versterking van het immuunsysteem. Daarnaast zet Fagron sterk in op acquisitiekansen die zich in de huidige marktdynamiek ontwikkelen, waarbij we met name naar EMEA en Noord-Amerika kijken.

Fagron heeft laten zien een solide en wendbare organisatie te zijn die goed kan inspelen op veranderende marktomstandigheden. De onderneming is uitstekend gepositioneerd om te profiteren van de nog sterkere focus op preventie en lifestyle en ook de versnelde uitbesteding van steriele bereidingen door ziekenhuizen zal bijdragen aan de verdere groei van Fagron. Hoewel de zichtbaarheid beperkt wordt door COVID-19, hetgeen met name in het eerste kwartaal van 2021 nog een impact zal hebben, verwachten we voor geheel 2021 een groei van zowel omzet als winstgevendheid. We zien de toekomst van Fagron met veel vertrouwen tegemoet.”

1 CER = Constante wisselkoersen

2 EBITDA voor niet-recurrent-resultaat.

