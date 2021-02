Communiqué de presse

Hors séance boursière – Information réglementée*

Bruxelles, 11 février 2021 (07.05 heures CET)

KBC rachète les activités d'assurance-pension et d'assurance vie de NN en Bulgarie

Hier, le groupe KBC et le groupe néerlandais NN ont conclu un accord sur le rachat, par la filiale bulgare DZI - Life Insurance EAD de KBC,

de la totalité des actions de NN Pension Insurance Company EAD (Bulgaria) et

de la totalité de l'actif et du passif de NN Insurance Co. Ltd. – Sofia Branch (Bulgaria)



L'opération, qui porte sur un montant total de 77,7 millions d'euros, n'aura qu'un impact immatériel sur la robuste position de capital de KBC. Après la conclusion de cet accord, le ratio de Solvabilité II de KBC Assurances, qui affichait un excellent 222% à fin 2020, sera réduit d'environ 6 points de pourcentage mais restera nettement supérieur aux exigences réglementaires. Le ratio CET1 du Groupe KBC conservera pour sa part un excellent niveau (17,6% au 4Tr2020, Bâle III, à pleine charge - compromis danois).

L'accord doit encore obtenir l'aval des autorités de régulation, qui est attendu dans le courant de 2021.

L'acquisition de NN Pension Insurance Company EAD ("NN PIC") permettra aux filiales bulgares de KBC - UBB et DZI - d'étendre encore leur ample offre de bancassurance et de proposer à leurs clients des produits de fonds de pension de haute qualité, tout en créant des opportunités de vente croisée pour les produits bancaires et non vie sous une seule et même enseigne.

L'acquisition de NN Insurance Co. Ltd - Sofia Branch ("NN Life") permettra à DZI - la filiale d'assurance bulgare de KBC - d'accroître encore sa part du marché de l'assurance vie en Bulgarie, grâce à une gamme de produits d'assurance vie traditionnels et branche 23, consolidant ainsi sa position de leader. Elle renforcera également la capacité de distribution de DZI par l'intermédiaire du réseau de 300 agents d'assurance liés de NN Life dans les principales villes de Bulgarie.

NN Bulgarie a développé ses activités dans le domaine des pensions et de l'assurance vie depuis son entrée sur le marché en 2001. La compagnie emploie 138 personnes et compte plus de 400 000 clients particuliers et 400 clients entreprises. Elle brasse environ 1 milliard d'euros d'actifs en gestion.

Dans l'attente de la conclusion de l'opération et de l'intégration ultérieure des entités dans les activités bulgares de KBC, NN PIC et NN Life continueront à honorer leurs engagements sur le marché et à fournir un service professionnel de qualité à leurs clients.

Cette transaction s'inscrit dans le droit fil de la stratégie du groupe KBC, qui se focalise sur les clients particuliers, les petites et moyennes entreprises et les midcaps sur ses marchés clés que sont la Belgique, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Bulgarie et l'Irlande.

KBC est présent dans le secteur financier bulgare depuis 2007. En 2009, KBC a redéfini sa stratégie en intégrant la Bulgarie parmi ses principaux marchés. L'acquisition permettra à UBB et DZI d'accroître encore le potentiel de vente croisée grâce à leur présence déjà bien établie sur le marché bulgare de la bancassurance, de servir plus de clients, de réaliser des économies d'échelle et de profiter d'une visibilité accrue.

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a commenté l'opération en ces termes : "Je suis particulièrement satisfait de cette acquisition en Bulgarie. Nous sommes devenus un acteur important sur ce marché clé où nous nous distinguons dans nos différents secteurs d'activité, à savoir la banque, l'assurance, l'asset management et le leasing. Depuis que notre groupe a pris pied en Bulgarie en 2007, nous avons réaffirmé à maintes reprises notre engagement en faveur du marché bulgare. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape et ajoutons l'assurance-pension à notre présence déjà bien développée dans ce pays. Elle nous mettra en mesure de proposer à nos clients bulgares tous les types de produits de bancassurance intégrés haut de gamme. Nous sommes extrêmement heureux d'acquérir une entreprise de grande qualité, dotée d'une excellente réputation et d'une équipe de direction compétente. Nous sommes impatients de la développer de manière responsable avec nos autres entités bulgares, et d'affirmer ainsi notre position de leader sur le marché financier bulgare".

Luc Popelier, CEO de la division Marchés internationaux de KBC Groupe, a ajouté : "Cette transaction renforce considérablement la position déjà solide de KBC en Bulgarie et est un bel exemple de notre approche stratégique sur nos marchés clés. Nous sommes convaincus que la fusion de nos différentes enseignes sera une opération fructueuse pour les clients de NN et les stakeholders de KBC”.

Peter Andronov, country manager KBC en Bulgarie, a souligné : "Pour nos 1,8 million de clients, l'opération ouvre l'accès à une assurance-pension et à des possibilités supplémentaires d'assurance vie, sans oublier notre large gamme de solutions financières stables, sûres et totalement intégrées. En nous appuyant sur les compétences et le dynamisme d'UBB et de DZI, l'expansion de nos activités en Bulgarie et le développement de notre gamme commune de produits et de services nous permettront d'atteindre cet objectif et d'assurer notre succès futur. Je me réjouis de collaborer avec notre nouveau personnel et notre nouvelle équipe de direction. J'ai la conviction qu'ensemble, nous affirmerons notre position de leader pour tous nos clients et nos autres parties prenantes".

