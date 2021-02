Persbericht

Brussel, 11 februari 2021 (07u05 CET)

KBC neemt de Bulgaarse pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten van NN over

Gisteren hebben KBC Groep en de in Nederland gevestigde NN Group een akkoord bereikt over de overname door KBC's Bulgaarse dochteronderneming, DZI - Life Insurance EAD, van:

- alle aandelen van NN Pension Insurance Company EAD (Bulgarije)

- alle activa en passiva van NN Insurance Co. Ltd. - Sofia Branch (Bulgarije)

De deal ter waarde van 77,7 miljoen euro zal slechts een immateriële impact hebben op de solide kapitaalpositie van KBC. Na afronding zal de Solvency II-ratio van KBC Verzekeringen - die eind 2020 een uitstekende 222% bedroeg - met ongeveer 6 procentpunten worden verlaagd, maar ruim boven de wettelijke vereisten blijven, terwijl de CET1-ratio van KBC Groep op een uitstekend niveau zal worden gehandhaafd (17,6% in 4Q2020, Basel III, fully loaded - Deense compromismethode).

De deal moet nog door de toezichthouder worden goedgekeurd en zal naar verwachting in de loop van 2021 worden afgerond.

Dankzij de overname van NN Pension Insurance Company EAD ("NN PIC") kan KBC's Bulgaarse franchise - in de vorm van UBB en DZI - haar uitgebreide bankverzekeringsaanbod uitbreiden met hoogwaardige pensioenfondsproducten, en tegelijk extra cross-sellingmogelijkheden bieden voor bank- en schadeverzekeringsproducten in een one-stop-shopbenadering.

De overname van NN Insurance Co. Ltd - Sofia Branch ('NN Life') zal DZI - KBC's Bulgaarse verzekeringsfranchise - in staat stellen zijn aandeel op de levensverzekeringsmarkt in Bulgarije verder te vergroten via een aanbod van traditionele levensverzekeringen en Tak 23-verzekeringsproducten, en zo zijn leidende positie te herbevestigen. De overname zal ook de distributiekracht van DZI versterken dankzij het netwerk van 300 gebonden verzekeringsagenten van NN Life in de belangrijkste steden van Bulgarije.

NN Bulgaria heeft zijn pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten ontwikkeld sinds het in 2001 de markt betrad. Het telt 138 werknemers en kan bogen op een klantenbestand van meer dan 400.000 particulieren en 400 ondernemingen, en ongeveer 1 miljard euro in AUM.

In afwachting van de afronding van de transactie en de daaropvolgende integratie van de entiteiten in de Bulgaarse activiteiten van KBC, zullen NN PIC en NN Life hun verbintenissen ten aanzien van de markt blijven nakomen en hun klanten een professionele dienstverlening van de hoogste kwaliteit blijven bieden.

De transactie ligt volledig in lijn met de strategie van de KBC-groep, die zich richt op particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen en midcaps in haar kernmarkten België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland.

KBC is sinds 2007 aanwezig in de Bulgaarse financiële sector. In 2009 herdefinieerde KBC haar strategie en erkende het Bulgarije als een van haar kernmarkten. Dankzij de overname kunnen UBB en DZI het cross-selling potentieel via hun reeds stevig gevestigde bankverzekeringsaanwezigheid op de Bulgaarse markt verder vergroten, meer klanten bedienen en profiteren van schaalvoordelen en een grotere zichtbaarheid.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep, lichtte de transactie als volgt toe: "Ik ben zeer verheugd met deze overname in Bulgarije. We zijn een sterke speler geworden op deze kernmarkt en onderscheiden ons er op het vlak van bankieren, verzekeren, vermogensbeheer en leasing. Sinds de intrede van onze groep in Bulgarije in 2007 hebben we ons engagement op de Bulgaarse markt al meermaals duidelijk gemaakt. Vandaag zetten we een volgende stap en voegen we pensioenverzekeringen toe aan onze reeds wijdverspreide aanwezigheid in Bulgarije. Dit betekent dat wij in staat zullen zijn om onze Bulgaarse klanten alle vormen van hoogwaardige geïntegreerde bankverzekeringsproducten aan te bieden. We zijn bijzonder blij met de overname van een onderneming met een uitstekende reputatie en een uitstekend managementteam, en we kijken ernaar uit om haar samen met onze andere Bulgaarse entiteiten op een professionele manier verder te ontwikkelen en zo onze leidende positie op de Bulgaarse financiële markt te bevestigen."

Luc Popelier, CEO van KBC Group's International Markets Business Unit voegde daaraan toe: "Deze deal versterkt onze reeds sterke positie in Bulgarije verder en is een mooi voorbeeld van onze strategische benadering van onze kernmarkten. We zijn ervan overtuigd dat de klanten van NN en de stakeholders van KBC voordeel zullen halen uit de samensmelting van onze merken."

Peter Andronov, landenmanager voor KBC in Bulgarije, merkt op: "Deze deal geeft 1,8 miljoen klanten toegang tot pensioenverzekeringen en extra mogelijkheden voor levensverzekeringen, naast ons brede aanbod van stabiele, veilige en volledig geïntegreerde financiële oplossingen. Door onze activiteiten in Bulgarije uit te breiden, voort te bouwen op de deskundigheid en het dynamisme van UBB en DZI, en door gebruik te maken van ons gezamenlijke aanbod van producten en diensten, kunnen wij onze doelstellingen bereiken, onze inkomsten diversifiëren en ons toekomstig succes verzekeren. Ik kijk uit naar de samenwerking met onze nieuwe medewerkers en management en ben ervan overtuigd dat we samen onze leidende positie voor al onze klanten en andere belanghebbenden zullen bevestigen."



