Basel, 11. Februar 2021

Basilea Pharmaceutica AG (SIX: BSLN) gab heute bekannt, dass sie einen niedermolekularen Kinase-Inhibitor und potenziellen First-in-Class-Wirkstoff aus ihrem Forschungsportfolio in die nächste präklinische Entwicklungsstufe überführt hat, was eine Meilensteinzahlung in nicht genannter Höhe an ihren externen Kooperationspartner auslöst. Basilea plant nun den Beginn präklinischer Studien mit dem Ziel, bis Ende dieses Jahres einen IND-Antrag (Investigational New Drug Application) zu stellen, d.h. die Genehmigung zur Durchführung von klinischen Phase-1-Studien mit dem Medikamentenkandidaten zu beantragen.

Dr. Laurenz Kellenberger, Chief Scientific Officer, sagte: „Wir freuen uns über das Erreichen dieses wichtigen präklinischen Meilensteins in unserer externen Kooperation. Der Kinase-Inhibitor passt perfekt zu unserer F&E-Strategie in der Onkologie. Sein Wirkprinzip und sein einzigartiges Kinase-Inhibitionsprofil bieten die Möglichkeit für eine auf Biomarker gestützte, differenzierte und zielgerichtete Entwicklung. Wir freuen uns darauf, innerhalb von zwölf Monaten den nächsten wichtigen Meilenstein in diesem Programm zu erreichen, nämlich den Beginn klinischer Studien mit diesem potenziellen First-in-Class Kinase-Inhibitor.“

Das Programm wurde im Jahr 2018 von einer nicht börsenkotierten Biotech-Firma einlizenziert.

Basilea Pharmaceutica AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit vermarkteten Produkten, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Lösung der medizinischen Herausforderungen in den Therapiebereichen Onkologie und Infektionskrankheiten fokussiert. Basilea hat zwei vermarktete Produkte im Portfolio und erforscht, entwickelt und vermarktet innovative Medikamente für Patienten, die an schweren und lebensbedrohlichen Krankheiten leiden. Basilea Pharmaceutica AG hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz, und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: BSLN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Unternehmens-Website www.basilea.com.

