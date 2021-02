February 11, 2021 01:30 ET

Heeros Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 (tilintarkastettu):

Erinomainen kannattavuuskehitys, onnistunut muutos ja myynnin vahva veto luovat perustan kannattavalle kasvulle

Tämä on tiivistelmä Heeros Oyj:n tänään julkistetusta vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteesta. Vuoden 2020 täydellinen tilinpäätöstiedote taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön internetsivuilla https://www.heeros.com/sijoittajille/tiedotteet/.

Tammi–joulukuun 2020 yhteenveto:

Jatkuva liikevaihto kasvoi 4 % edellisvuodesta ja oli 8,3 miljoonaa euroa (2019: 8,0 miljoonaa euroa).

Käyttökate (EBITDA) kasvoi 56 % ja oli 1,4 (0,9) miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) kasvoi 108 % ja oli 1,9 (0,9) miljoonaa euroa.

Oikaistu liiketoiminnan rahavirta kasvoi 259 % vertailukaudesta ja oli 1,4 (0,4) miljoonaa euroa.

Oikaistu tilikauden tulos oli 0,5 (-0,3) miljoonaa euroa.

Organisaatiomuutos ja muut toiminnan tehostamistoimet lisäsivät operatiivista tehokkuutta ja tukivat koko vuoden myönteistä tuloskehitystä.

Vuonna 2020 oikaistun käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma oli 23 %.

Hallitus esittää, ettei tilikaudelta 2020 jaeta osinkoa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2021: Heeros odottaa nostavansa käyttökatemarginaalin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) 30 %:n tasolle tilikaudelta 2021.





Heinä–joulukuun 2020 yhteenveto:

Jatkuva liikevaihto kasvoi 3 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 4,2 miljoonaa euroa (7–12/2019: 4,1 miljoonaa euroa).

Käyttökate (EBITDA) kasvoi 101 % ja oli 1,1 (0,6) miljoonaa euroa. Oikaistu käyttökate (oikaistu EBITDA) kasvoi 104 % ja oli 1,1 (0,6) miljoonaa euroa.

Oikaistu liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 (0,0) miljoonaa euroa.

Oikaistu katsauskauden tulos oli 0,4 (0,0) miljoonaa euroa.

Heeros julkisti 29.10.2020 uuden strategiansa ja taloudellisen tavoitteensa vuosille 2021–2023.

Jatkuvien asiakastilausten arvo (ARR, Annual Recurring Revenue) oli vuoden viimeisellä neljänneksellä yli 300 tuhatta euroa. Heinä – joulukuussa kasvua edellisvuodesta oli 40 %.

joulukuussa kasvua edellisvuodesta oli 40 %. Myyntikumppanuus OpusCapita Solutions Oy:n kanssa avasi uuden kanavan pk-sektorin asiakkuuksiin.





AVAINLUVUT





Tuhatta euroa Q4/ 2020 Q4/ 2019 Muutos % H2/ 2020 H2/ 2019 Muutos % Vuosi 2020 Vuosi 2019 Muutos % Liikevaihto 2 282 2 313 -1 % 4 417 4 367 1 % 8 752 8 605 2 % Jatkuva liikevaihto 2 103 2 107 0 % 4 189 4 081 3 % 8 325 8 041 4 % Käyttökate (EBITDA) 413 204 103 % 1 110 553 101 % 1 429 913 56 % Käyttökate, % liikevaihdosta 18,1 % 8,8 % 25,1 % 12,7 % 16,3 % 10,6 % Oikaistu käyttökate 1 413 204 103 % 1 128 553 104 % 1 901 913 108 % Oik. käyttökate, % liikevaihdosta 18,1 % 8,8 % 25,5 % 12,7 % 21,7 % 10,6 % Liikevoitto (EBIT) 115 -62 505 8 204 -190 Liikevoitto, % liikevaihdosta 5,0 % -2,7 % 11,4 % 0,2 % 2,3 % -2,2 % Oikaistu liikevoitto 1 115 -62 523 8 676 -190 Oik. liikevoitto, % liikevaihdosta 5,0 % -2,7 % 11,8 % 0,2 % 7,7 % -2,2 % Tilikauden tulos 69 -90 365 -44 22 -294 Tulos, % liikevaihdosta 3,0 % -3,9 % 8,3 % -1,0 % 0,2 % -3,4 % Oikaistu tilikauden tulos 1 69 -90 383 -44 494 -294 Oikaistu tulos, % liikevaihdosta 3,0 % -3,9 % 8,7 % -1,0 % 5,6 % -3,4 % Oikaistu liiketoiminnan rahavirta 2 768 36 1 393 388 259 % Omavaraisuusaste, % 34,0 % 31,4 % Oman pääoman tuotto (ROE), % 1,2 % -15,5 % Rule of 40, % 18,0 % 18,2 % Oikaistu Rule of 40, % 23,4 % 18,2 % 1 Oikaistut luvut sisältävät oikaisun kertaluonteisista uudelleenjärjestelykuluista 2 Oikaistu liiketoiminnan rahavirta sisältää oikaisun verojen ja työeläkemaksujen maksujärjestelyistä

TOIMITUSJOHTAJA MIKKO PILKAMA:





”Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen: COVID-19-pandemia vaikutti laajasti yritysten aktiivisuuteen, mutta samalla se antoi lisää vauhtia kiihtyvälle taloushallinnon digitalisaatiolle. Heeroslaisille vuosi oli myös yrityksemme 20-vuotisjuhlavuosi, ja itselleni se oli ensimmäinen vuosi Heeroksen toimitusjohtajana. Kehitimme Heeroksen organisaatiota, prosesseja ja johtamista asiakaslähtöisempään suuntaan, uudistimme johtoryhmämme kokoonpanoa ja tehostimme toimintaamme läpi organisaation. Tavoitteena oli kannattavuuden parantaminen sekä ennen kaikkea asiakkaan tarpeisiin paremmin vastaava laadukas palvelu.

Olen ylpeä Heeroksen henkilöstön kyvystä viedä läpi muutosta ripeällä tahdilla. Saavutimme vuodelle 2020 asettamamme tehostamistavoitteet ja käänsimme operatiivisen kassavirran ja käyttökatteen positiivisiksi nopeammin kuin osasin ennustaa. Tilikauden tuloksen kääntäminen positiiviseksi on meille merkittävä saavutus haastavien vuosien jälkeen.

Koronapandemian vuoksi liikevaihdon kasvu jäi vaatimattomaksi, mutta tammi–joulukuun 2020 käyttökate parani erinomaiset 56 % edellisvuodesta, vahvistuen vuoden loppua kohden. Loka–joulukuun 2020 käyttökate kasvoi huikeat 103 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta. Suhteellinen kannattavuutemme parani, ja koko vuoden oikaistu käyttökate oli 21,7 (10,6) % liikevaihdostamme. Myös liiketoiminnan rahavirta oli vahva. Uskon, että ilman pandemian vaikutusta liikevaihtoomme olisimme parantaneet tulostamme vieläkin voimakkaammin.

Edellytykset liikevaihdon kasvun kiihdyttämiselle, jota tavoittelemme lokakuussa julkistamassamme uudessa strategiassa, on nyt luotu. Tavoitteenamme on vuosina 2021-2023 siirtyä investointivaiheesta kannattavaan liikevaihdon kasvuun ja palveluiden skaalaamiseen taloushallinnon kasvavilla ohjelmistomarkkinoilla. Osoituksena sijoittajien kiinnostuksesta strategiaamme kohtaan osakkeenomistajiemme määrä kasvoi vuoden 2020 aikana yli 70 %.

Tuotekehityksessä ahkera vuosi

Aktiivinen panostus tuotekehitykseen tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa on tuottanut tulosta. Toimme markkinoille vuoden kolmannella neljänneksellä Suomessa ja Hollannissa automaatiota ja koneoppimista hyödyntävän uuden Heeros Ostolaskut -ratkaisun, joka nopeuttaa merkittävästi ostolaskujen käsittelyä. Heeros Ostolaskut palvelee myös kansainvälisiä asiakkaita ja mahdollistaa siten Heeroksen kasvun Suomen ulkopuolella.

Käynnistimme katsausvuonna palkanlaskentaratkaisumme kokonaisuudistuksen ja toimme katsauskauden jälkeen tammikuussa markkinoille uuden version ePalkat-ratkaisustamme, jossa uudistettu käyttöliittymä on integroitu kirjanpitoon. ePalkat-ratkaisun kehittämisen ulkoistaminen eSalary Evolution Oy:lle lokakuussa 2020 on osaltaan vauhdittanut uuden version lanseeraamista.

Olemme sujuvoittaneet myös asiakkaan perustamisprosessia. Uuden käyttöliittymän myötä tilitoimistojen ja yritysten pääkäyttäjät voivat aiempaa helpommin luoda uusia asiakkuuksia Heeroksen palveluun ja valita käyttöön tulevat palvelut yhdellä istumalla. Jatkamme entistä paremman käyttökokemuksen, ohjelmistojen automaation sekä paremman integroitavuuden kehittämistä kuluvana vuonna.

Asiakastilauksissa rikottiin ennätyksiä



Tilauksissa saavutimme loppuvuodesta kaikkien aikojen ennätyksemme. Erityisesti vuoden viimeinen neljännes oli vahva: saimme uusia asiakkaita ja kasvatimme myyntiämme merkittävästi myös olemassa oleville asiakkaille. Asiakaskuntamme kasvoi vuoden aikana yli 1 300 asiakkaalla, joista suurin osa oli kirjanpitoasiakkaita.



Myyntiämme vauhditti paitsi elinkaarensa päähän tulleen Tikon-kirjanpito-ohjelmiston vaihdot myös uusi Heeros Ostolaskut -ratkaisumme, jolle saimme uusia asiakkaita sekä tilitoimistoista että pk-yrityksistä. Tikon-ohjelmiston tuki päättyy vuonna 2022, ja tarve sen korvaamiselle uusilla ohjelmistoilla tarjoaa jatkossakin Heerokselle kasvumahdollisuuksia sekä hyvän pohjan jatkomyynnille vuonna 2021.

Vahvistimme loppuvuoden aikana myyntitiimiämme kasvun kiihdyttämiseksi. Lisäksi solmimme OpusCapita Solutions Oy:n kanssa kumppanuussopimuksen, joka avaa Heeroksen ostolaskuratkaisulle uuden myyntikanavan pk-sektorin asiakkuuksiin.

Vakaa pohja kiihdyttää kasvua

Taloudellisesti vahvemmalla Heeroksella on nyt vakaa pohja kiihdyttää kasvua. COVID-19-pandemia voi lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä hidastaa Heeroksen kasvuvauhtia, mutta toisaalta etätyöhön siirtyminen taloushallinnon palveluissa edistää näkemyksemme mukaan jatkossa merkittävästi digitaalisten palveluiden kysyntää.

Vuonna 2021 keskitymme strategiamme mukaisesti kasvun kiihdyttämiseen ensisijaisesti kotimaassa, jossa tavoittelemme asemaa kolmen suurimman taloushallinnon ohjelmistotoimittajan joukossa vuoden 2023 loppuun mennessä. Tulevina vuosina tavoitteenamme on vauhdittaa kansainvälistä kasvuamme ennen kaikkea Heeroksen nykyisillä markkinoilla Pohjoismaissa ja Hollannissa. Vuoden 2020 tulos antaa meille erinomaiset lähtökohdat tukea tätä kasvua panostamalla Heeroksen mobiilin käyttökokemuksen parantamiseen, tuoteportfolion kehittämiseen sekä asiakkaan liiketoimintaa tukeviin palveluihin.”

TALOUDELLINEN OHJEISTUS VUODELLE 2021

COVID-19-pandemian jatkuminen tuo epävarmuutta Heeroksen vuoden 2021 taloudellisen kehityksen ennustamiseen. Epävarmuudesta huolimatta Heeros antaa taloudellisen ohjeistuksen vuodelle 2021 seuraavasti:

Heeros odottaa nostavansa käyttökatemarginaalin (EBITDA, %:a liikevaihdosta) ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman (Rule of 40) 30 %:n tasolle tilikaudelta 2021.

Liite