Des bénéfices records dans un contexte sans précédent

Malgré les graves perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19 sur ses marchés finaux, Umicore a enregistré sa meilleure performance financière à ce jour, fortement aidée par les prix exceptionnellement élevés des métaux platinoïdes. Ces résultats soulignent la résilience d’Umicore et le bien-fondé de sa stratégie reposant sur la complémentarité de ses activités. Après de solides performances au premier semestre 2020, grâce à d’excellents résultats chez Recycling qui ont compensé l’impact du ralentissement de l’industrie automobile sur les résultats de Catalysis et d’Energy & Surface Technologies, le second semestre a été marqué par une forte amélioration séquentielle des revenus et bénéfices du groupe, poussée par la poursuite de solides performances opérationnelles et par les prix élevés des métaux chez Recycling, ainsi que par la forte croissance chez Catalysis. L’EBIT ajusté pour l’année complète s’est élevé à € 536 millions, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente. L’EBITDA ajusté a augmenté de 7 % pour atteindre € 804 millions.

Les revenus de Catalysis ont diminué, cependant moins que pour le marché mondial de l’automobile, en raison de la bonne position d’Umicore sur le marché des technologies essence pour voitures, notamment en Chine et en Europe, ainsi que de l’augmentation des ventes de catalyseurs pour poids lourds diesel et piles à combustible. L’EBIT ajusté a diminué davantage que les revenus pour l’année complète, reflétant l’impact significatif de la pandémie au premier semestre de l’année.

Les revenus d’Energy & Surface Technologies ont reflété l’impact de la pandémie ainsi que la baisse des ventes de matériaux pour cathodes pour les produits électroniques portables haut de gamme et pour les applications de stockage d’énergie. La baisse de l’EBIT ajusté a été plus prononcée, reflétant un levier opérationnel négatif important et l’impact d’une conjoncture défavorable des prix en raison d’une capacité excédentaire importante pour le secteur des matériaux pour cathodes en Chine.

Recycling a doublé son EBIT ajusté par rapport à l’année précédente, porté par une forte croissance dans toutes les business units, reflétant des prix élevés des métaux, des niveaux d’activité élevés malgré la crise du COVID-19 et des conditions commerciales favorables.





CHIFFRES CLES

Revenus de € 3,2 milliards (-4%)

(-4%) EBITDA ajusté de € 804 millions (+7%)

(+7%) EBIT ajusté de € 536 millions (+5%)

(+5%) Ajustements à l’EBIT de - € 237 composés principalement de charges de restructuration, de provisions environnementales et de réductions de valeur

- composés principalement de charges de restructuration, de provisions environnementales et de réductions de valeur Rendement des capitaux engagés (ROCE) de 12,1% (comparé à 12,6% en 2019)

(comparé à 12,6% en 2019) Bénéfice net ajusté (part du Groupe) de € 322 millions (+3%) et bénéfice par action ajusté de € 1,34 (+3%)

Flux de trésorerie opérationnel de € 603 millions (€ 549 millions en 2019), malgré une augmentation de € 104 millions des besoins en fonds en roulement due à la hausse des prix des métaux platinoïdes; flux de trésorerie opérationnel disponible de € 167 millions (- € 39 millions en 2019)

de (€ 549 millions en 2019), malgré une de des due à la hausse des prix des métaux platinoïdes; de (- € 39 millions en 2019) Les projets de dépenses d’investissement ont été ajustés au début de la pandémie et ces dépenses se sont élevées à € 403 millions (€ 553 millions en 2019)

Dette nette de € 1.414 millions , en baisse par rapport à € 1.443 millions à fin 2019. Cela correspond à un rapport dette nette/EBITDA ajusté des douze derniers mois de 1,76x.

, en baisse par rapport à € 1.443 millions à fin 2019. Cela correspond à un Proposition d’un dividende brut annuel de € 0,75, dont € 0,25 a déjà été versé en août 2020.

Préparation à la succession de son CEO

Depuis que Marc Grynberg a pris le poste de CEO en 2008, Umicore a poursuivi sa croissance rapide tout en créant une valeur significative pour ses parties prenantes. Il a fait de l’entreprise un leader mondial dans les matériaux pour la mobilité propre et le recyclage. En 2020, la société a terminé avec succès la mise en œuvre du plan Horizon 2020 et a atteint de nouveaux sommets. Umicore a tout pour réussir – des équipes talentueuses, des innovations prometteuses en gestation et les grandes tendances sociétales qui la soutiennent plus que jamais – et le Conseil d’Administration et Marc Grynberg ont estimé que ce jalon constituait un moment propice pour commencer à préparer la succession du CEO. Le Conseil d’Administration prendra le temps nécessaire pour identifier un successeur qui pourra construire sur ces bases solides et amener Umicore au stade suivant de son développement.

Thomas Leysen, Président du Conseil d’Administration, a commenté : “Marc est le CEO qui est à la tête d’Umicore depuis le plus longtemps, jusqu’à présent, et, depuis 2008, il a façonné la stratégie d’Umicore avec vision et détermination. Je connais Marc comme un leader porté par de belles valeurs et comme quelqu’un qui se soucie des autres, ce qui lui a valu le respect de toutes les parties prenantes d’Umicore. J’ai toujours apprécié travailler avec Marc et je suis heureux qu’Umicore puisse continuer à compter sur son engagement total jusqu’à ce qu’un digne successeur soit nommé et prenne la relève.”

Marc Grynberg, CEO, a commenté: “Je suis fier de la manière dont nous avons transformé Umicore ces douze dernières années et préparé cette magnifique société à la poursuite de sa croissance. Notre succès n’aurait pas été possible sans le soutien de Thomas Leysen, du Conseil d’Administration et le talent, le dévouement et le travail acharné de mon Conseil de Direction et de mes 11.000 collègues. Je continuerai à diriger Umicore avec toujours autant d’engagement, d’énergie et de passion jusqu’à ce que mon successeur soit en place et je me réjouis d’aider le Conseil dans une transition harmonieuse le moment venu.”

Maintenir le cap stratégique tout en répondant efficacement à la crise du COVID-19

Malgré les défis majeurs provoqués par la pandémie de COVID-19, les moteurs à long terme qui soutiennent la stratégie de croissance d’Umicore demeurent intacts. L’élan vers la mobilité propre est plus fort que jamais, plusieurs gouvernements intégrant des mesures de relance écologiques et des incitations favorables à une mobilité plus propre dans leurs plans de relance de crise, notamment en Europe et en Chine. Dans ce contexte, Umicore a choisi de poursuivre son ambitieuse stratégie de croissance dans le domaine des matériaux pour cathodes et a réalisé des progrès considérables avec la construction de sa nouvelle usine à Nysa, en Pologne, qui, une fois mise en service à la fin du premier semestre 2021, sera la première usine de matériaux pour cathodes à l’échelle industrielle en Europe. De plus, Umicore poursuit ses plans de croissance pour les piles à combustible destinées aux applications automobiles et étend ses capacités de production de catalyseurs pour voitures et poids lourd en Chine afin de répondre à la hausse de la demande pour ses technologies face au renforcement des normes d’émissions. Chez Recycling, Umicore poursuit ses investissements destinés à améliorer la performance en matière d’environnement et de sécurité de l’usine de recyclage à Hoboken.

Umicore s’est adaptée avec agilité aux défis provoqués par la pandémie et a mis en œuvre des mesures d’hygiène strictes ainsi que d’autres mesures de précaution dans ses installations partout dans le monde. La protection de la santé de ses employés reste la priorité absolue. De plus, Umicore a déployé des mesures visant à protéger les flux de trésorerie et à renforcer sa liquidité. Enfin, Umicore a également réévalué le périmètre de ses activités de production ainsi que la valeur comptable de certains actifs.

Prévisions

L’économie mondiale montre des signes de reprise après le recul sévère provoqué par la pandémie du COVID-19 au premier semestre de 2020. Toutefois, un niveau élevé d’incertitude persiste concernant l’évolution de la pandémie ainsi que la cadence et la vitesse de la relance dans les différentes régions. En conséquence, la visibilité sur la demande du marché final reste faible. Dans ce contexte et dans l’hypothèse où l’épidémie de COVID-19 actuelle n’entraînerait pas de perturbations supplémentaires importantes ou prolongées de l’économie ni de ses opérations, Umicore s’attend à une croissance substantielle de ses revenus et de ses bénéfices en 2021, grâce à une croissance dans chaque business group.

Catalysis devrait continuer à tirer avantage de son offre technologique de pointe dans les applications essence en Chine et en Europe, de l’impact initial de la législation China VI pour les applications diesel pour poids lourds et des économies résultant des ajustements du périmètre de production et des améliorations de coûts réalisés en 2020.

Chez Energy & Surface Technologies, la croissance des volumes devrait plus que compenser l’impact de la pression sur les prix, d’une sous-utilisation de la capacité de production en Chine et d’une augmentation d’environ € 50 millions des coûts fixes chez Rechargeable Battery Materials. L’EBIT ajusté chez Energy & Surface Technologies devrait croître de manière importante, conformément aux attentes actuelles du marché1.

Recycling devrait continuer à bénéficier fortement des prix avantageux des métaux, d’un mix d’approvisionnement favorable ainsi que d’une croissance modérée des volumes dans Precious Metals Refining. Si les niveaux élevés actuels des prix des métaux devaient prévaloir tout au long de l’année, l’EBIT ajusté du business group devrait augmenter très sensiblement par rapport à 2020.





Profil d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage. Le Groupe se concentre sur des domaines où son expertise en science des matériaux, chimie et métallurgie fait la différence. Ses activités s'articulent autour de trois business groups : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling. Chaque business group est divisé en plusieurs business units offrant des matériaux et des solutions à la pointe de nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie de tous les jours.

Umicore tire la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts en R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif principal d’Umicore de créer de la valeur durable se base sur l’ambition de développer, de produire et de recycler des matériaux de façon à remplir sa mission : materials for a better life.

Les sites industriels et commerciaux d’Umicore ainsi que les centres de R&D sont répartis à travers le monde afin de desservir au mieux une clientèle internationale. Le Groupe a réalisé en 2020 des revenus (hors métaux) de € 3,2 milliards (chiffre d'affaires de € 20,7 milliards) et emploie actuellement quelque 10.800 personnes.







1 Umicore travaille avec Vara Research GmbH pour sonder les analystes et établir le consensus du marché des analystes. Ce consensus est disponible sur https://vara-services.com/umicore/.

Notes: Toutes les comparaisons sont faites avec 2019, sauf mention contraire. Toutes les références aux revenus dans ce document se réfèrent aux revenus hors métaux (tous les éléments de revenus – valeur des métaux achetés).