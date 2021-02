February 11, 2021 01:30 ET

Kraftigt ökad omsättning och lönsamhet i en utmanande omvärld



Fjärde kvartalet 2020

Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 1 238 (1 124) MSEK, varav +10 procent organiskt

Orderingången ökade med 13 procent och var högre än nettoomsättningen

Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 121 (73) MSEK motsvarande en marginal på 9,8 (6,5) procent

Helåret 2020

Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 4 756 (4 348) MSEK, varav -5 procent organiskt

Orderingången ökade med 11 procent och var högre än nettoomsättningen

Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 482 (384) MSEK motsvarande en marginal på

10,1 (8,8) procent. Resultatet per aktie uppgick till 8,04 (6,75) SEK

Operativt kassaflöde ökade till 540 (351) MSEK

Bufab uppnådde 2020 sin högsta årsomsättning, rörelsevinst och resultat per aktie någonsin

Koncernen i sammandrag

Kvartal 4 Δ Jan-dec Δ MSEK 2020 2019 % 2020 2019 % Orderingång 1 299 1 148 13 4 827 4 354 11 Nettoomsättning 1 238 1 124 10 4 756 4 348 9 Bruttoresultat 323 297 9 1 252 1 183 6 % 26,1 26,4 26,3 27,2 Rörelsekostnader* -202 -224 -10 -771 -799 -4 % -16,3 -20,0 -16,2 -18,4 Rörelseresultat (EBITA)* 121 73 66 482 384 26 % 9,8 6,5 10,1 8,8 Rörelseresultat 114 67 70 452 368 23 % 9,2 6,0 9,5 8,5 Resultat efter skatt 76 39 96 299 253 18 Resultat per aktie, SEK 2,03 1,03 97 8,04 6,75 19 Utdelning per aktie, SEK - - 2,75** - Operativt kassaflöde 166 94 77 540 351 54



VD-kommentar

Starkare Bufab efter utmanande 2020

2020 har inneburit stora påfrestningar för alla, inklusive Bufab. Trots goda nyheter kring vaccin under slutet av året tilltog de negativa effekterna av coronapandemin på människors liv och på ekonomier över hela världen. Trots det är vi ett starkare bolag idag jämfört med ingången av året. Detta är vi väldigt nöjda med.

Under våren var vårt viktigaste mål att skydda våra anställda och deras hälsa. Mycket tack vare våra dotterbolag i Asien lyckades vi snabbt få på plats rätt åtgärder i hela koncernen. Vi kunde sedan på ett säkert sätt fokusera på att skydda våra kunder från störningarna i de globala leveranskedjorna. Det krävde snabbhet och flexibilitet för att möta kundernas skiftande behov. Vi anpassade också bemanning och kostnadsnivå till ett helt nytt efterfrågeläge och skärpte vårt kostnads­besparingsprogram till 100 MSEK. Det har utvecklats bra och nådde full effekt från och med årsskiftet. Under hösten har vi dessutom arbetat med att återställa lönsam tillväxt, bland annat genom utbildning av säljkåren och vidareutveckling av vårt kunderbjudande.

Även det fjärde kvartalet bjöd på utmaningar. En ny våg av pandemin förde med sig nya problem, men vi lyckades ändå uppnå 10% organisk tillväxt, bland annat tack vare ökad marknadsandel, vilket var en mycket stark återhämtning jämfört med tidigare under året. Tillsammans med god kostnadskontroll ledde det till kraftigt förbättrat rörelseresultat, högre marginal och fördubblad nettovinst. Även kassaflödet var mycket starkt, vilket skapar utrymme för ytterligare investeringar och förvärv.

Volatiliteten och osäkerheten i omvärlden återspeglade sig i att tillväxt och lönsamhet varierade över våra rörelsesegment, kvartal för kvartal. Vi noterar i kvartalet en särskilt fin utveckling i segment UK/North America och segment West.

Vi har också fortsatt genomförandet av vår långsiktiga strategi för industriledarskap, inte minst genom att utveckla relationerna med våra nyckelkunder. Många av dem har upplevt stora svårigheter med komponentförsörjning under 2020, och är därför intresserade av att förenkla och säkra sina leveranskedjor. Detta stärker Bufabs position.

Tack vare investeringar i processer och digitala verktyg de senaste åren har vi förbättrat Bufabs produktivitet. Det syns bland annat i en betydande stärkning av rörelsemarginalen under det andra halvåret. Att fortsätta på den vägen är ett fokusområde även framöver.

En viktig del av Bufabs långsiktiga strategi är förvärv. Under 2020 arbetade vi med att integrera och realisera tillväxtsynergier från de två stora förvärv som gjordes andra halvåret 2019. Det är ett långsiktigt arbete. Men bolagen har också utvecklats väl organiskt och bidragit starkt till vår tillväxt och lönsamhet. Vi har som alltid dialoger med fler tänkbara förvärvskandidater.

Under hösten har vi uppdaterat vår långsiktiga strategi och gjort planer inom den för varje segment, och kommer att informera mer om det under en kapitalmarknadsdag den 18 mars 2021.

Vårt intensiva arbete med de utmaningar som pandemin fört med sig, kombinerat med vårt långsiktiga arbete med industriledarskap ledde också till en god resultatutveckling under 2020. Tillväxt på 9%, förbättrad rörelsemarginal och en ökning av vinsten efter skatt med 19% tillhör de viktigaste nyckeltalen. Såväl försäljning som rörelseresultat var de högsta någonsin för Bufab, för sjätte året i rad, och kassaflödet var mycket starkt.

Under början av 2021 brottas både Bufab och våra kunder med mycket ansträngda globala leveranskedjor. Samtidigt har de tidigare låga råmaterialpriserna vänt upp, vilket kommer att sätta press på marginalerna för både Bufab och våra kunder. Men vi noterar också att den goda tillväxten under slutet av 2020 har fortsatt in i början på det nya året.

Även 2021 ser alltså ut att bli ett ansträngande år, och osäkerheten är stor. Men vi ser ändå positivt på Bufabs möjligheter till en fortsatt god utveckling.

Jag vill avsluta med att tacka alla Bufabs 1 300 medarbetare—våra ”Solutionists”—för en enastående insats under 2020.



Jörgen Rosengren

VD och koncernchef

