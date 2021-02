Solar A/S

February 11, 2021 01:58 ET

I 2020 opnåede vi et EBITA-niveau, der oversteg vores forventninger. På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå et udbytte for 2020 på DKK 28 pr. aktie.



CEO Jens Andersen udtaler:

"I 2020 sluttede vores treårige strategiperiode. I denne periode lykkedes det os at øge EBITA med DKK 145 mio. til DKK 455 mio. samt at overstige vores mål om 4% EBITA-margin for vores kerneforretning.

Vi afslutter strategiperioden med at foreslå udbytte på i alt DKK 204 mio.

Vi er meget tilfredse med de fremskridt og resultater, der blev leveret i 2020. Og vores nye strategi CORE+ sætter nye standarder for perioden fra 2021 til 2023.

Endelig vil jeg takke vores dedikerede og dygtige medarbejdere. Sammen lykkedes det os at levere stærke resultater på trods af de udfordringer, COVID-19 medførte.

Vi er blevet stærkere som virksomhed og som enhed.”

Udvalgte hovedtal

(DKK mio.)* Q4 2020 Q4 2019

2020



2019 Omsætning 3.057 3.077 11.465 11.679 EBITDA 191 161 637 538 EBITA 145 115 455 360 Resultat før skat -7 73 300 120 Pengestrømme fra driftsaktivitet 432 305 813 300 Udvalgte nøgletal (%) Organisk vækst justeret for antal arbejdsdage -2,1 2,6 -2,0 4,9 EBITDA-margin 6,2 5,2 5,6 4,6 EBITA-margin 4,7 3,7 4,0 3,1 Nettoarbejdskapital, ultimo/omsætning (LTM) 9,7 11,0 9,7 11,0 Gearing (NIBD/EBITDA), antal gange 0,2 1,7 0,2 1,7

Omsætning i 2020

Justeret organisk vækst udgjorde -2,0% (4,9%), dels på grund af et fald i efterspørgslen som følge af COVID-19 og dels på grund af Better Business-initiativerne.





EBITA i 2020

Resultaterne fra kerneforretningen oversteg vores forventninger. EBITA steg med DKK 56 mio. til DKK 456 mio. sammenlignet med vores oprindelige guidance.

Strategiske leverandører og salg af koncepter, samt Better Business- og Operational Excellence-projekterne leverede bedre end forventet. Se side 8 i Årsrapport 2020 for mere information.

Udbetaling af udbytte

Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingens godkendelse, at der udbetales udbytte på DKK 28,00 pr. aktie, svarende til en udbytteprocent på 92%.

Forventninger til 2021

Vi forventer en omsætning på ca. DKK 11.550 mio., svarende til en organisk vækst på ca. 0%.

Better Business-initiativerne forventes at reducere omsætningen med DKK 200 mio. Den justerede organiske vækst udgør ca. 2%.

Vi forventer EBITDA på ca. DKK 650 mio., svarende til en EBITA på DKK 465mio.

Se de resterende antagelser på side 9 i Årsrapport 2020.

Lanceringen af vores nye CORE+ strategi

Med CORE+ vil vi bygge videre på vores stærke kerneforretning. Den nye strategi fokuserer på fire områder: Koncepter, Klima & Energi, Industri og Trade. Områder, hvor vi har en solid historik og ser yderligere muligheder for rentabel vækst de kommende år.

Vores ambitioner for den strategiske periode fra 2021 til 2023 kan findes på side 17 i Årsrapport 2020.

Audio webcast og telekonference i dag

Præsentationen af Årsrapport 2020 foregår på engelsk den 11. februar 2021 kl. 11.00. Præsentationen bliver transmitteret som en audio webcast og kan følges på www.solar.eu . Deltagelse er mulig via den tilknyttede telekonference.

Indkaldsnumre til telekonferencen:

DK: tlf. +45 823 331 94

UK: tlf. +44 333 300 9264

US: tlf. +1 833 526 8384





Kontaktpersoner

CEO Jens Andersen - tlf. 79 30 02 01



CFO Michael H. Jeppesen - tlf. 79 30 02 62



IR Director, Dennis Callesen - tlf. 29 92 18 11





Bilag: Årsrapport 2020 (på engelsk), side 1-155, inkl. kvartalsinformation for Q4 2020.





Fakta om Solar

Solar-koncernen er en førende europæisk sourcing- og servicevirksomhed, der leverer løsninger primært inden for el, vvs, ventilation samt klima og energi. Vores kerneforretning centrerer sig om sourcing af produkter, værdiskabende services og optimering af vores kunders forretning.

Vi fremmer effektivitetsforbedringer og tilbyder digitale værktøjer, der gør vores kunder til vindere. Vi driver den grønne omstilling og leverer de bedste løsninger, der sikrer bæredygtig brug af ressourcer.

Solar-koncernen har hovedsæde i Danmark, havde i 2020 en omsætning på ca. 11,5 mia. kroner og beskæftiger ca. 2.900 medarbejdere. Solar er noteret på Nasdaq Copenhagen med kortnavn SOLAR B. Flere oplysninger kan findes på: www.solar.eu .

Ansvarsfraskrivelse

Selskabsmeddelelsen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk via Nasdaq Copenhagen. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem de to versioner er det den danske version, der er gældende.

