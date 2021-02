RSE : Quadient renforce son engagement en faveur de l’inclusion et la diversité en signant la Charte de la diversité

§ L’entreprise rejoint plus de 4 200 signataires, accélérant ainsi sa démarche en faveur de l’inclusion et la diversité auprès des équipes de direction et opérationnelles en France

Paris, le 11 février, 2021

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, a annoncé avoir signé la Charte de la diversité et s’engager, aux côtés de plus de 4 200 signataires, à lutter contre les discriminations et à promouvoir la diversité au sein de l’entreprise. Quadient est convaincue que la diversité est une vraie source de performance, et la signature de cette charte renforce sa démarche pour apporter des changements positifs au sein de ses équipes en France.

Accélérer les efforts en faveur de l’inclusion et de la diversité a été au cœur des priorités de Quadient depuis le lancement de la stratégie Back to Growth en 2019. La signature de la Charte de la diversité s’inscrit dans la continuité d’autres initiatives globales, comme la mise en place d’une nouvelle politique et d’engagements pour l’inclusion et la diversité ou le lancement de « communautés engagées », des réseaux de soutien ouverts à tous, animés par les collaborateurs, pour favoriser l’inclusion et la diversité sur le lieu de travail. Elle fait également suite à d’autres initiatives comme « Empower », un programme de leadership féminin.

En signant la Charte de la diversité, Quadient s’engage à :

sensibiliser et former les dirigeants et l’équipe de management,

promouvoir l’application du principe de non-discrimination sous toutes ses formes,

favoriser la représentation de la diversité de la société française dans toutes ses différences et ses richesses,

communiquer sur cet engagement auprès de l’ensemble des équipes ainsi que de ses clients, partenaires et fournisseurs,

faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité un objet de dialogue social,

évaluer régulièrement les progrès réalisés.

En plaçant l’inclusion et la diversité au cœur de sa démarche de responsabilité sociétale, Quadient est convaincue que qu'une communauté de talents diverse renforce à la fois la créativité et la compétitivité sur le marché, une conviction partagée au sein de l'entreprise.

Stéphanie Auchabie, Directrice des Ressources Humaines Quadient, a déclaré : « L’inclusion et la diversité sont partie intégrante de l’approche responsable dans laquelle Quadient conduit ses activités. Nous sommes fiers de rejoindre les plus de 4 200 signataires français de la Charte. Faire partie de cette initiative commune permet également à Quadient de soutenir l’effort national et bénéficier des bonnes pratiques échangées au sein de ce réseau, pour le bénéfice de nos équipes à travers le monde ».

À propos de la Charte de la diversité

La Charte de la diversité est un texte d’engagement crée en France en 2004 et qui compte aujourd’hui plus de 4 200 signataires (entreprises, établissements publics, associations, collectivités locales...). Elle est proposée à la signature de tout employeur, qui souhaite, par une démarche volontariste, agir en faveur de la diversité et dépasser ainsi le cadre légal de la lutte contre les discriminations pour faire de la diversité un axe stratégique.

Pour plus d’informations : www.charte-diversite.com.

À propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands domaines d’activité, la Gestion de l'Expérience client, l'Automatisation des Processus métier, les Solutions liées au Courrier et les Consignes Colis automatiques, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.fr .

Contact

Nathalie Labia, Quadient Communication Externe

+33 1 70 83 18 53

n.labia@quadient.com

Pièce jointe