A propos de Shimadzu France:



Filiale française de Shimadzu Corporation, Shimadzu France a été créée en 2002 et compte 100 salariés.



Expert reconnu dans le domaine des solutions analytiques complètes (médecine, chimie, pharmacie, agroalimentaire et environnement), Shimadzu Corporation est l’un des leaders mondiaux de l’instrumentation dédiée à l’analyse. Depuis 1875, sa philosophie est de mettre ses compétences au service de la science et l’innovation est au cœur de ses préoccupations.



En s’appuyant sur l’instrumentation mise au point par Shimadzu Corporation, Shimadzu France développe des solutions analytiques pour les laboratoires afin de proposer des solutions complètes, éprouvées et fiables, au plus proche des besoins réels. Shimadzu met son expertise au service des laboratoires d’analyse pour les accompagner au mieux dans leurs missions.



A propos de Cegedim e-business :



Cegedim e-business est un des leaders de la digitalisation et de l’automatisation des process BtoB en Europe, avec plus de 900 millions de flux traités par an et 2 000 000 entreprises connectées dans le monde. Avec son offre de service SY by Cegedim elle accompagne les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité dans leur transformation digitale en s’appuyant sur un ensemble de services unique d’e-procurement, d’e-invoicing, d’e-archiving et d’e-signature.



Membre des réseaux européens PEPPOL et EESPA, Cegedim e-business opère une plateforme d’échanges électroniques multicanal, qui traite tout type de documents, du contrat au paiement, permettant ainsi une fluidification des relations client-fournisseur, ainsi que des gains significatifs en termes d’efficacité administrative, de trésorerie et de traçabilité.



