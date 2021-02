Bonjour,

Capgemini devient membre fondateur de l'initiative du Forum économique mondial pour lutter contre le racisme de manière systémique

Paris, le 11 février 2021 - Capgemini annonce avoir rejoint l'initiative "Partnering for Racial Justice in Business" lancée par le Forum économique mondial. En tant qu’entreprise responsable de premier plan, le Groupe s’engage à contribuer à la création de lieux de travail équitables et justes pour les personnes dont les identités raciales et ethniques sont sous-représentées.

L'initiative "Partnering for Racial Justice in Business" a été conçue pour rendre opérationnels et coordonner les engagements visant à éradiquer le racisme sur le lieu de travail et à établir de nouvelles normes mondiales pour l'équité raciale dans les entreprises. Elle fournit également une plate-forme permettant aux entreprises de se mobiliser ensemble en faveur d'un changement inclusif.

En tant qu'organisation responsable et multiculturelle de 265 000 personnes dans près de 50 pays, la diversité et l'inclusion des communautés culturelles, ethniques et sociales sont des composantes essentielles de l'identité et de la culture d'entreprise du Groupe. Les engagements de Capgemini visent à développer les opportunités pour ces communautés dans toutes les zones géographiques dans lequel le Groupe opère, à leur donner les moyens d'éradiquer le racisme dans leur environnement professionnel et à contribuer à la formation de la prochaine génération de leaders dont les identités raciales et ethniques sont sous-représentées dans leurs secteurs d'activité.

S'exprimant sur les engagements de Capgemini, Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini, déclare : « Chez Capgemini, la construction d'un avenir inclusif et durable pour tous est au cœur de notre objectif. La diversité et l'égalité constituent une pierre angulaire non négociable de notre environnement de travail et, au-delà, au sein de l’ensemble des communautés avec lesquelles nous échangeons. En tant que leader mondial, nous avons les moyens et la plate-forme nécessaires pour prendre des mesures significatives dans la lutte pour la justice raciale partout dans le monde et nous pensons qu'il est de notre responsabilité de le faire. C'est avec la conviction que nous sommes plus forts ensemble sur la voie de la justice raciale dans l’environnement professionnel que Capgemini est fier d'être un membre fondateur de cette initiative. »

« Avec seulement 1% des entreprises du Fortune 500 dirigées par des CEOs Noirs, la nécessité de s'attaquer à la sous-représentation raciale dans le monde professionnel est urgente et évidente. Pour concevoir des lieux de travail justes sur le plan racial et ethnique, les entreprises doivent s'attaquer au racisme à un niveau systémique, en s'attaquant non seulement aux mécanismes structurels et sociaux de leurs propres organisations, mais aussi au rôle qu'elles jouent dans leurs communautés et dans l'économie en général, » a déclaré Saadia Zahidi, directeur général du Forum économique mondial.

Pour en savoir plus sur le programme Diversité et Inclusion de Capgemini, cliquez ici .

À propos de Capgemini

Capgemini est un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d’ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Responsable et multiculturel, avec 265 000 personnes dans près de 50 pays, le Groupe a pour raison d’être de libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 17 milliards d'euros en 2019.

Plus d’informations sur www.capgemini.com .

