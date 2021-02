February 11, 2021 03:00 ET

February 11, 2021 03:00 ET

EVLI PANKKI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 11.2.2021 KLO 10.00 (EET/EEST)



Evli Pankki Oyj on julkaissut vuoden 2020 vuosikertomuksen suomeksi ja englanniksi. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Evli on julkaissut vuosikertomuksen ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin.

Lisäksi Evli on julkaissut erillisenä dokumenttina selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2020 sekä palkitsemisraportin suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä sekä XHTML-tiedostona, että PDF-tiedostona ja saatavilla osoitteessa www.evli.com/sijoit t ajat . Myös vuoden 2020 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja saatavilla osoitteessa www.evli.com/sijoittajat .

EVLI PANKKI OYJ

Juho Mikola

Talousjohtaja

Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com





