TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 11.2.2021 klo 12.00

Taaleri julkistaa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen torstaina 18.2.2021

Taaleri julkistaa vuoden 2020 tilinpäätöstiedotteen torstaina 18.2.2021 noin klo 8.30. Analyytikoille ja median edustajille järjestetään webcast julkaisupäivänä klo 14.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Robin Lindahl ja talousjohtaja Minna Smedsten.

Suoraa webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/2021-02-18-0q4osavuosi/register . Webcast-tallenne on myöhemmin saatavilla osoitteessa www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset .

Taaleri Oyj

Lisätietoja: Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

