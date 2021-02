February 11, 2021 05:05 ET

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2021 klo 12.05



Sammon nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenistä

Sammon hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa 19.5.2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan nykyiset hallituksen jäsenet Christian Clausen, Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm, Johanna Lamminen, Risto Murto ja Björn Wahlroos uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Nykyisistä jäsenistä Antti Mäkinen ei ole käytettävissä uudelleen valintaan. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Markus Rauramo valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi.

Vuonna 1968 syntynyt Markus Rauramo on suorittanut valtiotieteiden maisterin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Hän on tehnyt pitkän uran energia- ja metsäteollisuuden palveluksessa ja työskentelee nykyisin Fortum Oyj:n toimitusjohtajana. Hän aloitti tässä tehtävässä heinäkuussa 2020. Markus Rauramon ansioluettelo on tämän ehdotuksen liitteenä.

Ehdotus on Sampo Oyj:n hallituksen monimuotoisuuspolitiikan mukainen. Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen antaman hallinnointikoodin 2020 mukaisesti.

Sammon hallitukseen ehdotettujen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla osoitteessa www.sampo.com/hallitus .

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Björn Wahlroosin ja varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin. Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan ehdotetaan valittaviksi Christian Clausen, Risto Murto ja Björn Wahlroos (puheenjohtaja) sekä tarkastusvaliokuntaan Fiona Clutterbuck, Georg Ehrnrooth, Jannica Fagerholm (puheenjohtaja), Johanna Lamminen ja Markus Rauramo. Valiokuntien kokoonpanot täyttävät hallinnointikoodin 2020 riippumattomuusvaatimukset.





NYKYINEN ASEMA

Fortum Oyj

• Toimitusjohtaja



KOULUTUS

Helsingin yliopisto

• VTM (kansantaloustiede ja poliittinen historia)



TYÖKOKEMUS

Fortum Oyj

• konsernin talousjohtaja 2017–2020, 2012–2014

• vt. toimitusjohtaja 2013

• City Solutions -divisioonan johtaja 2016–2017

• Heat, Electricity Sales and Solutions -divisioonan johtaja 2014–2016

Stora Enso Oyj

• talousjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2008–2012

• konsernin rahoitusjohtaja 2004–2008

• johtaja, strategia ja investoinnit 2001–2004

• johtaja, varainhankinta 1999–2001

• rahoitustehtäviä 1993–1999



LUOTTAMUSTOIMET

Uniper SA

• hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2018–

Teollisuuden Voima Oyj

• hallituksen puheenjohtaja 2013–

Wärtsilä Oyj Abp

• hallituksen jäsen 2011–2020, varapuheenjohtaja 2020–4.3.2021