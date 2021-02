TORONTO, 11 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les petites entreprises, qui sont au cœur de nos collectivités, ont été durement touchées par les pressions financières exercées par la pandémie. Pour venir en aide à ses petites entreprises clientes partout au pays, la Corporation financière Northbridge a distribué trois millions de dollars en subventions pour soutenir celles qui ont été directement touchées par la pandémie.



« Les petites entreprises ont dû faire face à de nombreux défis en raison des fermetures temporaires ordonnées et des restrictions de la santé publique, a déclaré Silvy Wright, présidente et chef de la direction de la Financière Northbridge. Nous sommes ravis de pouvoir offrir un soutien concret à nos petites entreprises clientes à ce moment critique, afin de les aider non seulement à relancer leurs activités, mais à réussir pendant des années à venir. »

Le programme de subvention de Northbridge fournit un versement unique allant jusqu’à 3 000 $ pour aider les petites entreprises à payer certaines dépenses liées à la COVID-19 engagées depuis le début de la pandémie, comme pour l’achat d’équipement de protection individuelle (EPI), la rénovation des installations pour se conformer aux consignes de réouverture, l’amélioration de leur site Web et de leurs activités de cybercommerce et autres dépenses d’exploitation visant à maintenir l’entreprise en activité durant la pandémie.

En raison du volume de demandes reçues le premier jour où le programme a été lancé, Northbridge a versé un million de dollars additionnels à son programme initial de subvention de deux millions de dollars, portant ainsi le total du fonds de subvention à trois millions de dollars. Par conséquent, plus de 1 000 petites entreprises à travers le pays recevront une subvention.

Northbridge a choisi la Chambre de commerce de l’Ontario pour administrer le programme en raison de son expérience dans la gestion de programmes de subvention nationaux de grande envergure visant à soutenir les petites entreprises. Le fait de pouvoir mettre à profit les plateformes existantes de la Chambre a permis à Northbridge de lancer ce programme de subvention rapidement afin d’offrir une aide immédiate aux clients.

« Les petites entreprises sont des piliers de notre économie et le poumon de nos collectivités, a mentionné Rocco Rossi, président et chef de la direction de la Chambre de commerce de l’Ontario. Nous encourageons les Canadiens à faire des achats locaux et à soutenir les petites entreprises à un moment où ils en ont le plus besoin, et nous félicitons Northbridge pour son geste rapide et concret pour venir en aide à ses clients. »

