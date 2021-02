MONTRÉAL, 11 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xebec Adsorption Inc. (TSX : XBC) (Xebec), un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre pour les gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, est heureux d'annoncer qu'il a reçu une commande de système de purification d'hydrogène de la part de FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ : FCEL). FuelCell Energy est un concepteur et fabricant de plates-formes d'énergie propre à base de piles à combustible, fournissant de l'hydrogène, un stockage d'énergie de longue durée, la capture du carbone, la séparation et l'utilisation du carbone, ainsi que de l'énergie électrique et thermique.



La commande porte sur un système basé sur l'adsorption à pression alternée ( PSA ) qui purifiera l'hydrogène produit par la plate-forme SureSourceMC Hydrogen de FuelCell Energy afin de répondre aux normes exigées pour l'alimentation des véhicules à pile à combustible sans émission pour les opérations de Toyota au port de Long Beach en Californie. L'hydrogène vert sera produit à partir de gaz naturel renouvelable ( GNR ) utilisé dans le processus de trigénération de FuelCell Energy, contribuant ainsi à la mission du port qui consiste à réduire les émissions de carbone et à améliorer la qualité de l'air dans la communauté.

"FuelCell Energy est enthousiaste à l'idée de travailler avec Xebec pour fournir de l'hydrogène de haute qualité. FuelCell Energy travaille sous contrat avec Toyota au port de Long Beach pour fournir l'hydrogène nécessaire à l'adoption des véhicules électriques à pile à combustible, de l'hydrogène vert et de l'eau recyclée pour faciliter les opérations de nettoyage des voitures. Nous croyons que cette installation sera la seule au monde à fournir simultanément de l'énergie neutre en carbone, de l'hydrogène vert et de l'eau à partir d'une seule plate-forme", a déclaré Jason Few, président du conseil, chef de la direction et président de la technologie de FuelCell Energy, Inc.

"Nous sommes ravis de collaborer avec FuelCell Energy sur ce projet. Cette installation au port de Long Beach est une excellente application de la production distribuée d'hydrogène pour les véhicules électriques à pile à combustible utilisant du gaz naturel renouvelable afin de produire de l'hydrogène renouvelable", a déclaré le Kurt Sorschak, président du conseil, chef de la direction et président de Xebec Adsorption Inc. "L'hydrogène devient de plus en plus important alors que les entreprises et les gouvernements du monde entier s'efforcent d'obtenir des véhicules à émissions nettes nulles. En plus de notre division GNR, nous prévoyons qu’au cours des prochaines années, Xebec jouera un rôle majeur en tant que fournisseur de technologies de l'hydrogène pour aider ses clients à remplacer les carburants à forte teneur en carbone et les camions diesel à fortes émissions par des véhicules à carburant mixte".

La livraison du système devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre de cette année.

À propos de FuelCell Energy

FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ : FCEL) est un leader mondial dans le domaine des technologies énergétiques propres et durables qui répondent à certains des défis les plus importants du monde en matière d'énergie, de sécurité et d'urbanisation mondiale. En tant que fabricant de premier plan de plates-formes technologiques de piles à combustible brevetées, FuelCell Energy occupe une position unique pour servir ses clients dans le monde entier avec des produits et des solutions durables pour les entreprises, les services publics, les gouvernements et les municipalités. Nos solutions sont conçues pour permettre le développement d'un monde alimenté par une énergie propre, améliorant ainsi la qualité de vie des populations du monde entier. Nous ciblons les grands consommateurs d'énergie avec nos installations de classe mégawatt, et proposons actuellement des solutions de classe sous-megawatt pour les petits consommateurs d'énergie en Europe. Pour fournir un cadre de référence, un mégawatt est suffisant pour alimenter en permanence environ 1 000 foyers américains de taille moyenne. Nous développons des solutions clés en main de production d'énergie distribuée et nous exploitons et fournissons un service complet pendant toute la durée de vie de la centrale. Notre solution de pile à combustible est une alternative propre et efficace à la production d'électricité traditionnelle basée sur la combustion et est complémentaire à un mélange d'énergie constitué de sources d'énergie intermittentes, telles que le solaire et les éoliennes. Notre clientèle est composée de sociétés de services publics, de municipalités, d'universités, d'hôpitaux, d'entités gouvernementales/bases militaires et de diverses entreprises industrielles et commerciales. Nos principaux marchés géographiques sont actuellement les États-Unis et la Corée du Sud, et nous recherchons des opportunités dans d'autres pays du monde. FuelCell Energy, basée dans le Connecticut, a été fondée en 1969.

À propos de Xebec Adsorption Inc.

Xebec est un fournisseur mondial de solutions d'énergie propre destinées aux gaz renouvelables et à faible teneur en carbone utilisés dans des applications énergétiques, de mobilité et industrielles. L’entreprise est spécialisée dans le déploiement d'un portefeuille de technologies brevetées pour la production d'hydrogène, de gaz naturel renouvelable, d'oxygène et d'azote. En se concentrant sur la production de gaz écologiquement responsable, Xebec a aidé des milliers de clients dans le monde à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation. Basée au Québec, Canada, Xebec est présente mondialement avec quatre usines de fabrication, sept centres de services de technologies propres et trois bureaux de vente répartis sur quatre continents. Xebec est cotée à la bourse de Toronto sous le symbole (TSX : XBC). Pour plus d'informations, consultez le site www.xebecinc.com .

