February 11, 2021 10:08 ET

Prima Solutions , éditeur de logiciels pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, a été classé par Les Echos-Statista à la 27e place des Champions de la Croissance 2021 en France pour le secteur informatique/électronique avec un taux de croissance annuel moyen de 40,8% entre 2016 et 2019.

Au classement général de cette enquête multisectorielle réalisée par le journal Les Echos en collaboration avec l’institut Statista, Prima Solutions se place à la 159e place. Ce palmarès honore les 500 sociétés les plus dynamiques de France qui réalisent des performances exceptionnelles en terme de croissance, stimulent l’économie française et contribuent à la création d’emplois.

Hugues Delannoy , président de Prima Solutions, commente : «Nous sommes très fiers d’apparaître pour la quatrième fois consécutive dans ce palmarès. C’est grâce à l’excellent travail de nos équipes - dont l’année 2020 a largement prouvé l’engagement et la résilience - et à la confiance de nos clients, que nous proposons aujourd’hui une offre unique 100% cloud dédiée à l’accélération de la transformation des sociétés d’assurances et que nous poursuivons notre développement rapide. »

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/prima-solutions-classe-champion-de-la-croissance-pour-la-4e-annee-consecutive/