加利福尼亚州旧金山, Feb. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 天演药业 （Adagene Inc.）（以下简称“天演药业”或“公司”）（纳斯达克股票代码：ADAG），一家平台驱动型的、致力于创新抗体技术癌症免疫疗法发现和开发的临床阶段生物制药企业，今天宣布完成8,457,100美国存托股票（“ADS”）的首次公开发行（“IPO”），其中包括行使承销商的超额配股权的1,103,100美国存托股票，每股美国存托股票为19美元。扣除承销折扣和佣金以及估计发行费用之前，此次IPO实收款项累计总额约为161百万美元。每份美国存托股票代表一又四分之一（1.25）股公司普通股。该ADS已于美国时间2021年2月 9 日在纳斯达克全球市场开始交易，股票代码为“ADAG”。



Goldman Sachs (Asia) L.L.C.，Morgan Stanley & Co. LLC，Jefferies LLC担任本次发行的联席账簿管理人。China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited担任本次发行的联席经理。

借助计算生物学和人工智能，天演药业自主研发了万亿级动态精准全人源抗体库（DPL），深度布局肿瘤免疫及靶向治疗药物的开发，所产生的先导抗体不仅可针对不同的抗原表位，还具有物种交叉反应，可使用各种免疫完整动物模型进行临床前研究，从而实现从临床前到临床研究的高转化率。同时，这类先导抗体也具备优异的生物学功能和成药性，大幅提高抗体药物的发现效率，提升抗体药物的稳定性及下游生产工艺的开发。

凭借其全球首创的三体平台技术（新表位抗体NEObody，安全抗体SAFEbody及强力抗体POWERbody），天演药业精心打造了独具特色的在研产品管线，当前已有4款产品进入临床试验阶段。高度差异化的两款临床产品ADG116（NEObody）和ADG126（SAFEbody）针对CTLA-4 的独特表位并具有全新的作用机制，包括通过柔性配体阻断实施的CTLA-4动态调节，以及调节性T细胞的高效清除。在临床I期剂量递增探索试验中，ADG116已完成第四剂量水平八例病人给药。另外，复合晶体结构显示ADG116靶向与已批准或者其他临床开发中的产品迥然不同的独特抗原表位。 公司独立自主研发的产品还包括一款安全有效的抗CD137激动剂ADG106，在中美两国开展的临床试验给药超过100例中表现了良好的耐受性以及56％的疾病控制率。目前在进行的3mg/kg和5mg/kg 及400mg固定剂量扩展队列中，一名对含PD-L1的肿瘤免疫双特异性抗体耐药的患者呈现部分缓解，更关键的是，对于临床样本已确认肿瘤生物标志物阳性的患者，ADG106缓解率为75％（3/4）。

基于平台优势，近年来天演药业已与多家全球知名药企达成合作，最新合作伙伴包括美国Exelixis，瑞士 ADC Therapeutics，日本田边三菱制药子公司美国田边研究实验室， 新基/BMS（Celgene/BMS），葛兰素史克（GSK）等。天演药业还与美国国立卫生院（NIH）达成战略合作，共同开发新型CAR-T疗法，并于2021年初宣布合作中天演发现了潜在的全世界第一个靶向肾细胞癌相关的人内源性逆转录病毒的抗体。

关于天演药业

天演药业是平台驱动并拥有自主平台产出的临床产品开发阶段的生物制药公司，公司致力于发现并开发以原创抗体为基石的新型癌症免疫疗法。借力于计算生物学与人工智能，天演药业已建立起聚焦于新型肿瘤免疫疗法的独特原创的抗体产品线，以解决尚未满足的临床需求。天演已和多个全球知名合作伙伴达成了战略合作关系，并以其多种原创前沿科技为合作伙伴的新药研发赋能。

如需了解更多信息，请访问：https://investor.adagene.com。

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