Stormshield, la référence européenne de la cybersécurité en matière d’infrastructures critiques, de données sensibles et d’environnements opérationnels, annonce l’ouverture de 65 nouveaux postes en 2021 pour renforcer ses équipes techniques, support et commerciales.

Innover pour s’entourer des meilleurs talents

Après avoir intégré avec succès plus de 86 collaborateurs en 2020 dans un contexte sanitaire et économique tendu, Stormshield démontre une nouvelle fois sa capacité à poursuivre sa croissance et à se positionner comme un partenaire stratégique pour ses clients. Toujours à la pointe de l’innovation, Stormshield a su faire évoluer ses équipes et processus de recrutement en repensant son organisation. Cela s’est traduit, par exemple, par le lancement d’un nouvel outil de pilotage des candidatures, de nouvelles approches de sourcing des candidats ou encore la mise en place de nouveaux processus d’onboarding pour répondre aux contraintes sanitaires actuelles (E-intégration, E-café avec les équipes managériales...).

Pour Franck Bourget, Directeur de l’Ingénierie chez Stormshield, « En 2020, malgré le confinement, nous avons réussi à conserver le même niveau d’exigence dans notre processus de sélection de candidats grâce à la mise en œuvre de tests techniques en ligne. En complément des entretiens traditionnels réalisés, des outils de revue de code avec des cas d’usage créés et adaptés à nos besoins nous ont permis de mettre les candidats en situation réelle et d’apprécier leur approche, leurs connaissances et leur capacité à travailler à distance. »

Former rapidement les nouveaux collaborateurs pour simplifier leur intégration

Dans ce double contexte de recrutement massif et de télétravail plus important, Stormshield a lancé une nouvelle initiative : les Académies.

A travers la mise en place, au sein de la R&D, d’une structure dédiée aux nouveaux arrivants, ce programme de formation technique leur permet de se mettre plus rapidement à niveau sur différentes expertises indispensables à la bonne exécution de leurs futures missions. A leur arrivée au sein des équipes Stormshield, les nouveaux arrivants suivent une formation à temps plein, à travers un programme clairement défini. Ils s’approprient ainsi les technologies utilisées, les méthodes de travail en vigueur et acquièrent une meilleure connaissance de la gamme de solutions proposées par l’éditeur. Une fois les acquis validés, ils peuvent alors rejoindre les équipes de développement et s’intégrer de façon beaucoup plus efficace. Grâce aux « Academies », plus de 40 collaborateurs ont rejoint la direction Recherche et Développement en moins de huit mois.

L’autre avantage des Académies en période de fort recrutement, c’est aussi de perturber au minimum les équipes de développement, en les libérant des missions de formation qu’elles devaient au préalable réaliser en complément de leurs tâches quotidiennes.

Offrir aux équipes un nouveau cadre de travail adapté à la situation sanitaire

Déjà en vigueur et largement déployé chez Stormshield depuis plusieurs années, le télétravail a été généralisé au sein des équipes, notamment à temps complet pour des profils pénuriques n’habitant pas à proximité des agences de l’éditeur. Au-delà de cet élément, les collaborateurs disposent de tous les outils nécessaires pour mieux échanger à distance tout en conservant une réelle convivialité. Des événements sont également organisés par les équipes pour partager virtuellement des moments de convivialité (escape games, magie en ligne, jeux virtuels, sessions d’échanges en vidéoconférence avec l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise…).

Sylvie Blondel, Directrice des Ressources Humaines chez Stormshield : « Plus que jamais, l’évolution de notre approche RH est une nécessité pour permettre à nos collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions et de ne pas perdre le lien en situation de télétravail. Nous allons continuer d’investir et d’innover pour recruter de nouveaux talents et leur permettre de s’épanouir au sein de nos équipes. Engagement, collaboratif, épanouissement, proximité et expertise sont autant de valeurs centrales qui se positionnent au centre de notre gouvernance ressources humaines. »