MONTRÉAL, 11 févr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --

Transcontinental inc. tiendra virtuellement son assemblée générale annuelle des actionnaires le jeudi 25 février 2021 à 14 h 00. Pour les personnes qui ne seront pas en mesure de participer à cet événement, un enregistrement de l’assemblée sera accessible à partir du 26 février dans la page « Présentations et événements » de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc.

Transcontinental inc. dévoilera aussi ses résultats financiers du premier trimestre de 2021 et tiendra une conférence téléphonique pour la communauté financière à 16 h 15. La conférence téléphonique sera diffusée simultanément (audio seulement) sur Internet à partir de la page d’accueil de la section Investisseurs du site Internet de la Société www.tc.tc et sera archivée pour une période de 30 jours. L’annonce des résultats financiers se fera par l’entremise d’un communiqué qui sera diffusé sur fil de presse avant la conférence téléphonique et du rapport de gestion qui seront disponibles sur le site Internet de la Société.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE POUR LES RÉSULTATS DU T1-2021

Date : Le jeudi 25 février 2021 Heure : 16 h 15 Numéros de téléphone : 1 647 788-4922 ou 1 877 223-4471 Diffusion audio simultanée : www.tc.tc/investisseurs ÉCOUTE ULTÉRIEURE Date de disponibilité : Du 25 février (19 h 30) au 11 mars (23 h 59) Numéro de téléphone : 1 416 621-4642 ou 1 800 585-8367 Code d’accès : 5584867

Voici, pour votre information, le calendrier des conférences téléphoniques pour l’exercice 2021 :

CALENDRIER 2021 – PROCHAINS RÉSULTATS TRIMESTRIELS 2e trimestre : Le mercredi 9 juin 2021 3e trimestre : Le mercredi 8 septembre 2021 4e trimestre : Le jeudi 9 décembre 2021

