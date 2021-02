Charenton-le-Pont, le 11 février 2021

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre et de l’année 2020

Chiffre d’affaires 2020 de 168,4M€, en légère amélioration de +2,5% (hors Pologne et Moncigale)

> Un contexte de pandémie favorisant les ventes de vrac et pénalisant particulièrement les cluster WEMEA, et les Autres pays de CEE sur l’année

> Une relative résistance en France et des volumes soutenus aux Etats-Unis, liés au démarrage du nouveau partenariat de distribution

Une activité du 4ème trimestre (hors Pologne et Moncigale) de 41,5 M€ en retrait limité de -1,4%

> Une Activité Marques (-8,8%) à nouveau impactée par les reconfinements dans certains pays

> Dans un marché promotionnel, bonnes performances en France malgré l’impact du contexte Covid 19

> Aux Etats-Unis, un trimestre en décélération reflétant une maitrise volontaire du niveau des stocks

NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 4ème trimestre 2020, couvrant la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, ainsi que son chiffre d’affaires non audité pour l’exercice 2020.

En application de la norme IFRS 5 relative aux « entités cédées et destinées à être cédées », le périmètre du chiffre d'affaires présenté a été retraité suite à la décision de céder les activités Pologne et Moncigale. La cession effective des activités en Pologne a été communiquée le 23 octobre 2020. La signature de la cession de Moncigale a été communiquée le 14 octobre 2020 et a été confirmée suite à l’accord obtenu de l’ADLC le 4 février dernier. Le résultat de ces activités cédées sera présenté, dans le cadre des comptes annuels 2020, sur une seule ligne du compte de résultat (« Résultat net des activités abandonnées ou cédées ») pour les exercices 2019 et 2020.

Les tableaux de chiffre d’affaires du 4ème trimestre et annuel 2020 avant application de la norme IFRS 5 sont présentés en Annexe.

Année 2020

in M€ 2019 Croissance organique Effet de Change 2020 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl.change) Activités Marques 146,4 -9,6 -1,1 135,7 -6,6% -7,3% WEMEA 97,6 -7,8 0,0 89,8 -8,0% -8,0% France 78,5 -2,6 0,0 75,8 -3,3% -3,3% Reste du cluster 19,1 -5,2 0,0 14,0 -27,1% -27,1% Europe Centrale et Est * (i) 27,4 -2,9 0,0 24,5 -10,6% -10,6% Amériques 18,8 0,9 -1,1 18,7 5,0% -0,8% Asie-Pacifique 2,5 0,2 0,0 2,7 6,1% 6,1% Autres Activités * (ii) 18,9 13,8 0,0 32,7 72,7% 72,7% TOTAL MBWS 165,4 4,1 -1,1 168,4 2,5% 1,8%

*Application de la norme IFRS 5 « entités cédées et destinées à être cédées » : retraitement du périmètre relatif aux activités cédées en Pologne (i) et en cours de cession de Moncigale (ii)



4ème Trimestre 2020

in M€ T4 2019 Croissance organique Effet de Change T4 2020 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl.change) Activités Marques 39,3 -3,4 -0,6 35,2 -8,8% -10,3% WEMEA 24,2 -0,5 0,0 23,7 -2,1% -2,1% France 18,6 0,4 0,0 19,1 2,4% 2,4% Reste du cluster 5,6 -0,9 0,0 4,7 -16,8% -16,8% Europe Centrale et Est * (i) 8,4 -1,2 0,0 7,2 -14,2% -14,2% Amériques 6,0 -1,7 -0,6 3,6 -28,9% -39,1% Asie-Pacifique 0,6 0,0 0,0 0,6 -2,1% -2,1% Autres Activités * (ii) 3,5 2,8 0,0 6,3 81,4% 81,4% TOTAL MBWS 42,8 -0,6 -0,6 41,5 -1,4% -2,8%

* Application de la norme IFRS 5 « entités cédées et destinées à être cédées » : retraitement du périmètre relatif aux activités cédées en Pologne (i) et en cours de cession de Moncigale (ii)

Détails par cluster

WEMEA : une activité qui résiste grâce à la stratégie de recherche de la valeur, dans un contexte difficile pour le segment hors domicile

Sur l’année 2020, le chiffre d’affaires du cluster WEMEA s’établit à 89,8 M€, en retrait de -8,0% par rapport à 2019, avec un 4ème trimestre s’élevant à 23,7 M€, en repli de -2,1%.

En France, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 75,8 M€ en 2020, en recul de -3,3% par rapport à l’année 2019. Le 4ème trimestre affiche une meilleure tendance avec un chiffre d’affaires de 19,1 M€, en hausse de +2,4% par rapport à 2019, dont un mois de décembre très soutenu, tiré par la quasi-totalité des marques. Dans un marché fortement promotionnel, le Groupe a poursuivi sa stratégie de recherche de la valeur, en priorisant certains formats. L’activité du réseau Hors Domicile a, pour sa part, connu un trimestre en baisse marquée, liée à la persistance de la crise sanitaire. Dans ce contexte, le Groupe a opéré un renforcement du circuit drive. On notera la bonne tenue relative de la marque William Peel sur l’année.

Le chiffre d’affaires du reste du cluster s’élève à 14,0 M€ (-27,1%) dont 4,7 M€ (-16,8%) sur le 4ème trimestre 2020 par rapport à 2019. Ce recul est imputable aux restrictions liées à la crise COVID, ayant particulièrement pénalisé le Royaume-Uni sur l’année, malgré un lent redémarrage de l’activité dans ce pays au 4ème trimestre, avant les nouvelles mesures de confinement remises en place en janvier dernier. Même phénomène pour la zone ibérique dont l’activité s’est fortement dégradée à la suite de l’arrêt de l’activité du réseau Hors Domicile, entrainant une baisse des volumes des marques Marie Brizard et dans une moindre mesure de Marques del Puerto, majoritairement vendues dans ce réseau. L’activité domestique dans les pays scandinaves a été impactée par les fermetures du réseau Hors Domicile et par les restrictions successives dans la Grande Distribution. La marque Gautier a toutefois progressé sous l’effet d’un mix favorable, avec notamment les ventes XO.



Europe Centrale et de l’Est (CEE) : un contexte de pandémie qui obère les effets du focus sur les volumes rentables

Le chiffre d’affaires 2020 du cluster CEE s’établit à 24,5 M€, en recul de -10,6,% par rapport à 2019, à l’issue d’un 4ème trimestre qui s’est élevé à 7,2 M€, en baisse de -14,2% par rapport au 4ème trimestre 2019.

L’activité Marques de ce cluster a été impactée par les restrictions liées au contexte Covid 19. Cet impact a toutefois été limité par les effets positifs liés aux changements de mix et à des ajustements de prix en Lituanie où des contrats commerciaux non rentables ont été suspendus, ainsi que par la bonne performance à l’export des spiritueux en provenance de Bulgarie. Sur ce marché domestique, on notera le maintien d’une part de marché élevée des activités Vin.

Amériques : une activité portée par le nouveau partenariat de distribution

Le chiffre d’affaires 2020 du cluster Amériques atteint 18,7 M€, en croissance de + 5,0% par rapport à 2019. Sur le 4ème trimestre 2020, le cluster réalise un chiffre d’affaires de 3,6 M€, en repli de -28,9%.

L’activité de l’année a été marquée aux Etats-Unis par les effets très positifs du démarrage du nouveau partenariat de distribution à partir de janvier. La forte baisse des volumes observée en fin d’année 2020 traduit la volonté de maîtriser les niveaux de stocks après une période très soutenue de constitution des stocks par le nouveau distributeur. L’augmentation de la consommation à domicile a généré des évolutions du mix formats de la marque Sobieski, accélérant les ventes en faveur des grands formats, particulièrement sur le 4ème trimestre.

Avec un 4ème trimestre de bonne facture, l’activité au Brésil a connu une croissance organique robuste grâce à une amélioration du mix produits qui découle notamment de l'introduction de marques de COFEPP (Cutty Sark et Glen Moray) et à un effet prix positif. Toutefois, la très forte dévaluation de 34% du Real brésilien en 2020 versus 2019 s’est traduite par un effet change négatif de -0,8 M€ sur le chiffre d’affaires consolidé du Groupe (-1,1 M€ pour la zone).

Asie-Pacifique

Le chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique s’élève à 2,7 M€ pour l’exercice 2020, en progression de +6,1% pa rapport à 2019, enregistrant, comme prévu, un nouveau trimestre en ralentissement en fin d’année. Les difficultés liées au confinement au Japon ont été compensées par un doublement de l’activité en Australie et une bonne résistance en Corée. Suspendus en 2020 en raison du contexte sanitaire mondial, les projets de redynamisation de l’activité en Chine devraient reprendre avec un nouveau partenariat pour la marque Marie Brizard.



Autres Activités

Porté par les ventes d’alcool en vrac en Lituanie sur le premier semestre 2020, le chiffre d’affaires des Autres Activités est en forte progression de près de 73% sur l’année, atteignant 32,7 M€.

Êvènement post clôture : Evolution de l’organisation commerciale à l’international

En ligne avec la stratégie du Groupe de développer des actions créatrices de valeur, notament à travers des partenariats, MBWS a choisi de mutualiser les forces commerciales déployées sur certains pays dans lesquels il ne possède pas de filiales de distribution.

Dans le cadre de cet accord, et à compter de début janvier 2021, les équipes commerciales de La Martiniquaise ou Bardinet représenteront les marques du groupe en Europe de l’Ouest (hors UK), Scandinavie (hors Danemark), Afrique, Moyen Orient et Amérique Latine.

L’organisation commerciale internationale du Groupe MBWS continuera de s’adapter pour permettre le meilleur développement de ses marques sur les marchés internationaux, marchés qui constituent un relais de croissance majeur pour le Groupe.

Agenda financier

- Résultats annuels 2020 et Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 : le 28 avril 2021



A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.

L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

Contact

Image Sept

Claire Doligez- Flore Larger

cdoligez@image7.fr – flarger@image7.fr

Tél : +33 1 53 70 74 70







ANNEXE

Chiffre d’Affaires a vant application de la norme IFRS 5

relative aux « entités cédées et destinées à être cédées »

Année 2020

in M€ 2019 Croissance organique Effet de Change 2020 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl.change) Activités Marques 194,2 -36,3 -1,7 156,3 -18,7% -19,5% WEMEA 106,9 -14,2 0,0 92,7 -13,3% -13,3% France 87,8 -9,1 0,0 78,8 -10,3% -10,3% Reste du cluster 19,1 -5,2 0,0 14,0 -27,0% -27,0% Europe Centrale & Est 65,9 -23,1 -0,6 42,2 -35,1% -36,0% Pologne 38,5 -20,3 -0,6 17,7 -52,6% -54,2% Autres CEE 27,4 -2,9 0,0 24,5 -10,5% -10,5% Amériques 18,8 0,9 -1,1 18,7 5,0% -0,8% Asie-Pacifique 2,5 0,2 0,0 2,7 6,1% 6,1% Autres Activités 81,2 11,2 -0,3 92,1 13,8% 13,4% Sobieski Trade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% MDD 81,2 11,2 -0,3 92,1 13,8% 13,4% TOTAL MBWS 275,5 -25,1 -2,0 248,4 -9,1% -9,8%

4ème Trimestre 2020

in M€ T4 2019 Croissance organique Effet de Change T4 2020 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl.change) Activités Marques 55,5 -18,5 -0,6 36,3 -33,4% -34,5% WEMEA 26,9 -2,0 0,0 24,8 -7,5% -7,5% France 21,3 -1,1 0,0 20,2 -5,3% -5,3% Reste du cluster 5,6 -0,9 0,0 4,7 -16,1% -16,1% Europe Centrale & Est 22,0 -14,8 0,0 7,2 -67,1% -67,1% Pologne 13,6 -13,6 0,0 0,0 -100,0% -100,0% Autres CEE 8,4 -1,2 0,0 7,2 -14,0% -14,0% Amériques 6,0 -1,7 -0,6 3,6 -28,9% -39,1% Asie-Pacifique 0,6 0,0 0,0 0,6 -2,1% -2,1% Autres Activités 15,3 1,5 0,0 16,8 9,9% 9,7% Sobieski Trade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% MDD 15,3 1,5 0,0 16,8 9,9% 9,7% Total MBWS 70,8 -17,0 -0,6 53,2 -24,0% -24,9%

Pièce jointe